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Вадим Лукашевич
Вадим Лукашевич
Независимый авиационный эксперт (РФ) Все статьи автора

Как россияне с американцами в космосе подружились

2.3т

Пока на Земле политики ломают копья, обмениваясь санкциями и доводя до исступления патриотический электорат, космос демонстрирует образец российско-американского сотрудничества.

На российском сегменте Международной космической станции возникли проблемы с питьевой водой, и наши космонавты используют американскую. В этом есть определенная доля иронии, потому что американцы уже давно пользуются российскими туалетами.

Без преувеличения можно сказать, что наши космические туалеты - лучшие в мире. Поначалу у американцев на МКС были собственные, но они не выдержали, скажем так, условий интенсивной эксплуатации. С мужиками они еще справлялись, но вот с женщинами в "критические дни", опуская подробности - не тянули нагрузки. Летавшие в то время наши космонавты рассказывали, что американки в экипаже, обычно державшиеся достаточно независимо и высокомерно, с приближением самипонимаетечего постепенно становились более общительными и доброжелательными с нашими космонавтами, и потом все эти "дни" пользовались нашим туалетом. В конце-концов американцам это надоело, и они установили у себя наши туалеты.

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PS: вот зачем я это написал?! Сейчас депутаты ГосДумы это прочитают и...

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Автор
Вадим ЛукашевичВадим Лукашевич
Тема
Космос
Объекты
РоскосмосСША
Источник
Источник:Facebook Вадима Лукашевича
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