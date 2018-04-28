Пока на Земле политики ломают копья, обмениваясь санкциями и доводя до исступления патриотический электорат, космос демонстрирует образец российско-американского сотрудничества.

На российском сегменте Международной космической станции возникли проблемы с питьевой водой, и наши космонавты используют американскую. В этом есть определенная доля иронии, потому что американцы уже давно пользуются российскими туалетами.

Без преувеличения можно сказать, что наши космические туалеты - лучшие в мире. Поначалу у американцев на МКС были собственные, но они не выдержали, скажем так, условий интенсивной эксплуатации. С мужиками они еще справлялись, но вот с женщинами в "критические дни", опуская подробности - не тянули нагрузки. Летавшие в то время наши космонавты рассказывали, что американки в экипаже, обычно державшиеся достаточно независимо и высокомерно, с приближением самипонимаетечего постепенно становились более общительными и доброжелательными с нашими космонавтами, и потом все эти "дни" пользовались нашим туалетом. В конце-концов американцам это надоело, и они установили у себя наши туалеты.

Новости Игра России с самого начала была грязной

Рогозин ляпнул про свой "батут" от безграмотности и полного невладения темой. Если бы он пригрозил американцам лишить их нашего туалета, это было бы куда серьезнее...

PS: вот зачем я это написал?! Сейчас депутаты ГосДумы это прочитают и...