Как-то совершенно незаметно для многих прошла новость в ленте информационного агентства РБК о том, что уезжавшие в Сирию из Дагестана боевики ИГИЛ оформляли медицинские страховки в дагестанском Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС). При этом страховки, льготы, бесплатные лекарства и прочие выплаты выплачивались по линии ФОМС, то есть из бюджета РФ. Собственно, одним словом – бюджетные террористы! Но, не это на самом деле весь изюм истории.

Дело в том, что Дагестан, в какой-то степени, равно как и Сирия, был (да и остается) полем битвы между ФСБ и ГРУ. Удивлены? А ничего удивительного и вот вам несколько фактов.

Так, в конце 2017 года за власть в Дагестане разразилась серьезная борьба между регентами двух всем нам прекрасно известных особ, министром обороны РФ Сергеем Шойгу и командующим Национальной Гвардии Виктором Золотовым. Именно эти бравые офицеры предложили на должность руководителя Дагестана своих ставленников, генерал-лейтенанта пожарной охраны МЧС и по совместительству главу Академии сего ведомства, Шамсутдина Дагирова от лица Шойгу и генерал-полковника внутренних войск, Сергея Меликова, от лица второго.

Но, внезапно, кандидатурой на пост премьера №1 становится человек Сергея Кириенко, бывший министр экономики Татарстана Артем Здунов, выпускник Казанского финансово-экономического института, бережно и ласково выкормленный и взросленный ФСБ. Причем непосредственным куратором Здунова на его должности стал и.о. президента республики и глава представительной власти Владимир Васильев, генерал-полковник МВД, выпускник Дипломатической Академии и Высшей школы КГБ СССР.

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Собственно, МО проиграло Дагестан ФСБ, как говорится, без единого выстрела. Но и этого оказалось мало. Ведь ФСБ, таким образом, не только закрепилось в регионе, через который идет прокачка каспийской нефти по трубопроводу Махачкала-Грозный-Новороссийск, но и заняла плацдарм, через который идет и поставка живой силы для нужд террористических формирований по всему миру.

И все же, причем здесь медицинские страховки для боевиков ИГИЛ?

Что же, для начала напомню тот факт, что РБК относится именно к тем информационным агентствам, которые часто, с расстановкой и тактом “мочат” на своих страницах ГРУ в лице Владислава Суркова. И в равной степени, без согласования с Лубянкой не было бы как ликвидации незаконного оформления страховок, так и популяризации этой темы в соответствующих СМИ.

То есть, мы с вами являемся свидетелями того, как сразу после очередной бравады Шойгу о том, что они победили в Сирии в энный раз подряд и целенаправленной информационной атакой на Евгения Пригожина, ФСБ вскрывает темы, которые с легкостью могут обернуться против ГРУ. Например, а не под контролем ли этой структуры проходила отправка и оснащение боевиков для нужд ИГИЛ? И лишь благодаря стараниям доблестных воинов ЧВК “Вагнер” в Сирии, удалось добиться существенных результатов в борьбе с терроризмом, а в Дагестане, благодаря ФСБ, вскрыть террористические нарывы!

Что же, с каждым днем все интереснее и интереснее наблюдать за тем, как грызутся ФСБ и ГРУ. И по мере того как под действием санкций ресурсная база скудеет, грызотня эта лишь обостряется. И интересно, какой на самом деле ФСБ подготовила подарок Шойгу на столетие ГРУ. По идее, настроение должно быть испорчено по самые “не хочу”.

Наблюдаем дальше!