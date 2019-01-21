Непостижимая история: как телеканал НТВ (Газпром-Медиа) пытается оклеветать и дискредитировать подругу убитого Бориса Немцова Анну Дурицкую с помощью украденного и полностью искаженного интервью – которую он выдаёт за "исповедь". Кремлёвские пропагандисты называют девушку проституткой, агентом украинских спецслужб и соучастницей убийства. Долгое время Дурицкая молчала. Сейчас из-за этого фильма она сделала исключение – для моей статьи, которая вышла сегодня в газете "Франкфуртер Альгемайне" (перевод ниже).

ПРОПАГАНДА В МОСКОВСКОМ СТИЛЕ

Анна Дурицкая едва начала оправляться от убийства, после которого она всё время была вынуждена скрываться, и ей почти удалось вернуться к нормальной жизни. Три с половиной года Анна боролась с депрессией. Ещё тогда в 2015 году смертельные пули, настигшие её бойфренда и критика путинского режима Бориса Немцова, превратили счастливую 23-летнюю девушку в испуганную и замкнутую женщину. А не так давно показанный по российскому телевидению фильм вернул ей страх. "Эти люди называют себя журналистами", – говорит она. "Но они обманщики. Они меня круто подставили".

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Дурицкая была последней женщиной Бориса Немцова, бывшего российского вице-премьера и личного врага Путина, открыто и резко критиковавшего его политику. Именно она шла с ним по Большому Каменному мосту у московского Кремля вечером 27 февраля 2015 года, когда сотрудник Внутренних войск МВД России Заур Дадаев подошел к ним сзади и выстрелил её спутнику в спину. Она не видела преступника, вначале подумав, что Немцов просто споткнулся, когда он начал падать на землю. "Я до сих пор спрашиваю себя, не было ли это случайностью, или даже ошибкой, что меня не застрелили и оставили в живых", – признаётся она.

Дурицкая собиралась молчать. "Из уважения к Борису я не хочу говорить о том, что было между нами", – рассказывает она, запинаясь. Молодая женщина с обаянием ребёнка раньше избегала СМИ, хотя ей предлагали немало денег за интервью, а журналисты подкарауливали её у киевской квартиры.

После убийства двое сотрудников спецслужб в штатском отвезли её прямо с места происшествия в полицейский участок. "Я должна была подписать обязательство, что ничего не расскажу о том, что там произошло", – объясняет она, немного робея. Российские СМИ уже тогда начали говорить об „украинском следе“: якобы Анна была киевской шпионкой и сообщницей преступников, а убивая личного врага Путина – Киев хотел подставить и дискредитировать российского президента.

Знающие Анну друзья и знакомые Бориса Немцова по поводу таких слухов лишь качали головой: представить себе вчерашнюю студентку Дурицкую как разведчицу и заговорщицу, было более чем нелепо и просто невозможно. Анна была очень растеряна, вспоминает близкий друг Немцова, пожелавший остаться неназванным; сотрудники правоохранительных органов и спецслужб допрашивали и запугивали её.

В какой-то момент ей разрешили оставить полицейский участок и её на время приютил один из коллег Бориса Немцова. Двое полицейских в бронежилетах и с автоматами Калашникова заняли свои позиции перед дверью её временного убежища. В течение нескольких дней ей не разрешали вернуться домой в Украину. Из-за страха перед прессой она не осмелилась придти и на похороны Немцова. Однако через несколько дней российские власти всё же позволили ей покинуть Россию.

Постепенно и с огромным трудом она всё же вернулась к нормальной жизни. Чтобы помочь самой себе, Анна поступила в университет и начала изучать психологию. Она даже приняла участие в конкурсе красоты "Мисс Украина Вселенная 2018", на котором заняла третье место. После этого к ней подошёл человек, представившийся журналистом одного украинского телеканала: сказал, что хочет расспросить её о том, как она готовилась к конкурсу, как делает макияж и как ей удается поддерживать себя в такой форме.

Однако когда включилась камера, он начал спрашивать её о Немцове. Анна ответила, что не хотела бы высказываться по этому поводу, но несколько фраз ему все-таки удалось у неё выманить. Позже она звонила этому репортеру и умоляла его, чтобы он не использовал этот материал. В итоге же вместо украинского телевидения всё это оказалось в руках у пропагандистов кремлевского телеканала НТВ, входящего в "Газпром-Медиа Холдинг".

А прошлой осенью НТВ сделал из всего этого триллер под названием „Немцов. Первая исповедь последней любовницы“. Дурицкая представлена в фильме как проститутка и лгунья, а также как агентесса украинских спецслужб, замешанная в убийстве своего бойфренда. Перед тем как Анна что-то отвечает в фильме появляются совсем другие вопросы – вопросы, на которые она не отвечала. А перед тем, как она начнёт вспоминать мужчину своей мечты, за кадром звучит выдуманный издевательский вопрос-комментарий авторов фильма: „С Борисом Немцовым у вас это было по любви? Или ничего личного, только бизнес, по заданию СБУ (прим. Служба безопасности Украины)“? После этого следует замечание Дурицкой: „Так много вопросов... что мне аж нехорошо.

“Ведущий реагирует гневно: "Последняя любовница Немцова уклоняется от ответа на вопрос о своей истинной роли в деле об убийстве!" После чего звучит её возражение: "Вы можете спрашивать, я всё равно не буду отвечать!". В какой-то момент авторский монтаж пытается внушить зрителю, что якобы в ответ на вопрос о смерти её любимого человека – она улыбается.

В Москве после выхода этого фильма многие друзья Немцова посчитают, что Дурицкая за деньги предала своего погибшего спутника жизни и его идеалы, обсуждение этого фильма начнется и в Киеве. При этом следует отметить, что пропагандисты НТВ в своей работе давно выходят за рамки привычных болевых порогов и силы воображения многих людей в демократических обществах. Авторы утверждают, что именно "украинская соблазнительница" привела российского оппозиционера к смерти. А за то, что она осталась в живых, якобы ответственны украинские спецслужбы.

В фильме говорится, что Дурицкая была девушкой из эскорта по вызову, один вечер с которой якобы стоил от 10 до 15 тысяч долларов, а Немцов с самого начала был для неё лишь интересным бизнес-объектом.

Женщина, выдаваемая за специалиста по профайлингу, "анализирует" фотографии Дурицкой, комментируя движения ее глаз, рук и головы. "Такие люди, как правило, думают исключительно только о себе и о своей личной выгоде", – таков её вердикт. Бывший работник криминальной полиции говорит: "Она часто закатывает глаза, смотрит вверх и делает паузы, прежде чем ответить. В уголовном розыске мы называем это "фальшивыми паузами" – паузами для раздумий.

Юрист утверждает: "Анна Дурицкая – это не тот человек, за которого она себя выдаёт". А когда в фильме она что-то печатает в своем телефоне, голос за кадром многозначительно сообщает: "Анна Дурицкая словно выполняет чью-то команду... Но кто этот таинственный абонент, который контролирует каждый её вздох?".

Дурицкая едва сдерживает слёзы, когда говорит об этом фильме. "Я не девушка из эскорта и никогда ею не была", – уверяет она. Сначала она хотела подать на НТВ в суд, но её адвокат от этого отговорил: в России так и так нет никаких шансов, ведь суды полностью контролируются властной вертикалью; для процесса же в Украине отсутствуют юридические основания, так как ответчик находится в России. Журналист, который брал у неё интервью, клянется, что сам стал жертвой обмана, а оператор, которого он нашел по объявлению, без его ведома перепродал видео в Москву, после чего бесследно исчез.

Кремль

Убийца Немцова в июле 2017 года был приговорен к двадцати годам лишения свободы, четверо других подсудимых получили от одиннадцати до девятнадцати лет тюрьмы. Все пятеро обвиняемых свою вину в содеянном отрицают. Друзья Немцова жалуются на то, что российские власти вовсе не занимались установлением заказчиков и организаторов этого преступления.

Они подозревают авторитарного руководителя Чечни и близкого соратника Путина Рамзана Кадырова или кого-то из его окружения, однако органы уголовного преследования России, равно как и российские суды, допросить Кадырова в качестве свидетеля отказались. За несколько месяцев до смерти Немцов высказывал опасения, что его могут убить за крайне болезненное оскорбление президента Путина в интервью одному из украинских телеканалов. Телеканал НТВ на запрос с просьбой прокомментировать ситуацию ничего не ответил.

Борис Немцов

На место убийства в Москве сторонники Бориса Немцова круглый год приносят цветы и оставляют памятные надписи. Не менее регулярно администрация города ликвидирует этот уже ставший знаменитым "народный мемориал", но последователи Немцова его непременно восстанавливают.

Не сдается и Анна Дурицкая, она изучает психотерапию и в ближайшее время планирует получить соответствующий диплом. Украинка открыла свою собственную небольшую студию моды и хочет снова работать моделью. Анна организует встречи с молодыми женщинами, пережившими психотравмирующий опыт, которым она хочет помочь научиться с этим справляться.

Борис Райтшустер, "Франкфуртер Альгемайне Цайтунг"

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