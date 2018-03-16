Единственный серьезный кандидат в президенты России – Владимир Путин. И суть не в том, что он действующий президент России. Суть в том, что начиная с 2000 года Путин "вытаптывал" вокруг себя политическую площадку таким образом, что ни один – я подчеркиваю – ни один серьезный политический лидер, могущий реально конкурировать с ним в борьбе за власть, появиться и подняться не мог. Причем эта площадка вытаптывалась заблаговременно и в превентивном порядке. Лучший тому пример – убийство Бориса Немцова, бывшего первого вице-премьера России при Борисе Ельцине, реального конкурента на власть Путина; компрометирующая видеозапись бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова – еще одного вероятного претендента на должность Путина и, наконец, арест по сфабрикованному обвинению, осуждение и отстранение от выборов основного нынешнего критика Путина Алексея Навального. Так что конкурентов на власть у Путина просто нет.

Владимир Жириновский и его партия - это старый проект ФСБ по созданию подконтрольной партии во главе с агентом ФСБ Владимиром Жириновским... Кандидат от коммунистической партии по традиции заберет на себя голоса прокоммунистического электората (их не много). Григорий Явлинский движимый нереализиуемыми амбициями стать президентом России, победить тоже не может.

Справедливости ради следует указать, что Путин избавляется не только от оппозиционных политиков, но и от вероятных конкурентов по линии ФСБ. В частности в преддверии выборов были (тоже заблаговременно) отправлены в отставку два высокопоставленных генерала ФСБ, претендовавших на политическую власть в России – Сергей Иванов и Виктор Иванов.

Новости Подарок Путину

Политические партии в России также ослаблены. Мы привыкли к тому, что в государстве за власть обычно борются политические партии. В России это не так. Путин руководит страной не как представитель политической партии (хотя формально он представляет некую партию), а как представитель ФСБ. Он находится вне партий и над партиями. Партийная система отражена в российском парламенте (Думе), но сам парламент не является инструментом в политической борьбе и всё больше и больше напоминает Верховный Совет Советского Союза, не имевший ни власти, ни значения. Время от времени Кремль, где заседает Путин и его администрация, дает парламенту на подпись составленные в Кремле указы и законы. И парламент голосует за эти проекты указов. Вот и вся его роль.

Избирательный компьютер, выдающий результаты голосования, тоже находится под контролем ФСБ. И единственная проблема, с которой сейчас сталкивается Кремль, это определение процента, с которым Путину "прилично" победить на выборах. Не потому, что Путин не может победить на этих выборах "честно" – при нынешней системе, когда никого вокруг него нет, когда вся пресса и телевидение контролируются Кремлем и избиратель в целом давно уже зомбирован прокремлевской пропагандой, большинство всё равно проголосует за Путина. Но ФСБ не может проводить бесконтрольные мероприятия, особенно когда речь идет о таком большом "проекте" как переизбрание Путина. Всё должно быть подконтрольно и согласовано. Так с каким процентом должен победить Путин?

Новости На выборах Путина все уже давно расписано

Конечно, можно заявить, что Путин победил с процентом 99. Но тогда всем будет ясно, что это фальсификация. Можно заявить, что он победил с процентом 86. Но это совпадет с процентом тех, кто поддерживал оккупацию Крыма. А если процент будет 51, то все скажут, что Путин еле-еле победил. Так что основная проблема Кремля сегодня – определение процента победы.

В 2000 году Путин победил в первом туре с небольшим перевесом. Представители Компартии утверждали впоследствии, что часть голосов у них была украдена в пользу Путина. Скорее всего это утверждение соответствовало действительности. Тем не менее очевидно, что при выборе между кандидатом от Компартии и Путиным большинство избирателей действительно проголосовало бы за Путина. После 2000 года выборы превратились в фарс, и обсуждать результаты этих выборов смысла не имеет. Не имеет их обсуждать и в этот раз. Я уверен, что разными способами Путин соберет от 70 до 80% голосов. Само голосование при этом, может быть, будет происходить честно. Нечестным был весь предшествующий период 2000-2018 годов, предшествовавший этому голосованию, когда Россия постепенно была лишена свободы слова, свободы прессы и независимых центральных и местных выборов.