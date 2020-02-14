Источники в Кремле сообщили о том, что президент России Владимир Путин несколько раз пытался убедить президента Беларуси Александра Лукашенко объединить два государства в сверхдержаву. В феврале текущего года Лукашенко поставил точку в этом вопросе, категорически отказавшись от предложения.
Главный итог 26-летнего правления Александра Лукашенко – это "прихватизация" всех институтов власти и всех финансовых потоков в Беларуси. Он не хочет делиться результатами этой "прихватизации" ни с кем – ни с Путиным, ни с Европой, ни с собственными гражданами.
Он защищает – последовательно, жестко, принципиально – итоги этой "прихватизации". Это первое.
Второе. Лукашенко сейчас в том возрасте, когда он думает о месте своего портрета в политической галерее Беларуси. Он хотел бы, чтобы в этой галерее был один портрет – Лукашенко.
Уникальность Лукашенко состоит в том, что иногда он единолично принимает решения, которые в краткосрочной перспективе дают ему какие-то дивиденды и бонусы. Но стратегически, через какое-то время, они оборачиваются масштабной проблемой для всей страны. Так было с Союзным договором. Он был инициатором, архитектором этого договора.
Но тогда перед Лукашенко стояли совсем другие цели. Перед ним маячила шапка Мономаха, и он рассматривал Союзный договор как инструмент расширения своего политического присутствия на постсоветском пространстве.
Сейчас это стало проблемой, потому как Путин, по крайней мере, еще в прошлом году, рассматривал сценарий с присоединением Беларуси в проекте транзита власти. Лукашенко в силу тех причин, о которых я сказал в начале, отказался от этого. И сегодня он защищает не Беларусь. Суверенитет страны – не ценность для него. Ценность для него – это его власть.
Пока что он выиграл, а Путин начал реализовывать другой сценарий, казахстанско-иранский. Но это не снимает с повестки дня проблемы российско-белорусских отношений.
Мой прогноз: в ближайшее время Кремль попробует сделать все возможное и невозможное, чтобы Беларусь стала банкротом. И надо признать, у него есть ресурсы, рычаги влияния. Посмотрим, что будет дальше.
Но очень важный фактор состоит в том, что подавляющее большинство белорусов, порядка 95%, на вопрос в редакции Жириновского: "Вы поддерживаете, чтобы Беларусь вошла в состав Российской Федерации" - говорят: "Нет". Больше половины выступают за хорошие отношения с Россией, они готовы ехать туда либо работать там и прочее. Но большинство людей хотело бы жить в своем собственном доме, а не в коммуналке вместе с буйным соседом. И Лукашенко это понимает.
Какие козыри у Лукашенко? Во-первых, в этом году истекает срок аренды двух российских военных баз на территории Беларуси. Второе – на переговорах Лукашенко может использовать транзит нефти. В прошлом году через территорию Беларуси прошли 54 миллиона тонн нефти. Пока Россия не может этого обойти и избежать. Еще один инструмент – атомная станция в Островце, которую строит Лукашенко на деньги России. Он затягивает ее сдачу в эксплуатацию и таким образом оттягивает выплаты, а это 500 миллионов кредитов каждый год, выделяемых на строительство.
Владимир Путин, обновленный герб Беларуси, коллаж
Это серьезные аргументы. А что касается того, что герб Беларуси немного подправили в сторону Европы, то это только для того чтобы немного пощекотать нервы Путину, но не более того. Я не думаю, что в ближайшее время Лукашенко серьезно развернется в сторону европейских стандартов и ценностей. В сторону европейских и американских кредитов и инвестиций – да, но не ценностей.
Что касается следующих президентских выборов в Беларуси, то формулировка "выборы" у нас совершенно неуместна. Лукашенко будет себя назначать. У него это уже шестая избирательная кампания. Первую он действительно честно выиграл в 1994 году. Всё остальное – это назначение.
Он провел серьезные кадровые изменения в руководстве силового блока. Таким образом он дает знак обществу, что он будет проводить президентскую кампанию жесткой рукой, силовыми методами.
Понятно, что, если бы сегодня в Беларуси были выборы, у Лукашенко не было бы никаких шансов выиграть. Это результат плохой экономики, это результат психологической усталости большинства людей от Лукашенко – одно лицо, одни усы 26 лет. Люди хотят изменений.
Но пока об изменениях речь не идет. У нас 64 тысячи человек включаются в состав избирательных комиссий. На парламентской кампании, которая была в прошлом году, из этих 64 тысяч только 33 человека представляли политическую оппозицию. Так будет и во время президентской кампании. Оппозиции нет в избирательных комиссиях.
У нас голосуют не бюллетенями, а протоколами. Протоколы будут написаны заранее. В комиссии Лукашенко отправит целую армию силовых структур, которые пока очень четко выполняют все инструкции.
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