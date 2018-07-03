Доброго времени суток всем Друзьям. Об основных новостях, находившихся в центре внимания в США и в ведущих американских СМИ в течение последней недели.

- Неделя в США заканчивается очень жаркой погодой (во всяком случае, на Восточном побережье, в Нью-Йорке, например, в субботу 34 градуса по Цельсию, в воскресенье ожидается до 38 градусов) и массовыми, многотысячными демонстрациями протеста против политики администрации Трампа, проходящими в субботу по всей стране, в десятках городов от Вашингтона до Лос-Анджелеса и Гонолулу, во всех пятидесяти штатах.

Людей не так просто убедить, чтобы они вышли на улицы. Люди обычно выходят либо, когда им становится жить невмоготу, и они перестают видеть какие-то перспективы в своей жизни, либо когда их что-то очень сильно возмущает. Массовое возмущение, волна которого обернулась в субботу демонстрациями протеста по всей стране, вызвала политика администрации Трампа по отношению к иммигрантам, отъем детей у иммигрантов, нелегально пересекших границу страны с целью получения статуса беженцев. Сотни тысяч людей протестуют против этого и против других аспектов политики нынешней администрации.

Новости Трамп привык додавливать противников

Несмотря на указ Трампа о прекращении практики отъема детей у родителей, изданный еще 20 июня, большинство детей, разлученных с родителями, по-прежнему остаются в специальных лагерях, доступ в которые по-прежнему закрыт даже для депутатов обеих палат Конгресса. По состоянию на субботу, 30 июня, из почти 2400 детей, которых разлучили с родителями, 2047 детей со своими родителями до сих пор не воссоединились. Во вторник, 25 июня, федеральный судья Дана Саброу в Сан Диего приняла решение по иску правозащитной организации Американский Гражданский Либеральный Союз о том, что государство обязано предоставить возможность родителям воссоединиться со своими детьми в течение максимум 30 дней, а с детьми до 5 лет – в течение 14 дней. В течение 10 дней, согласно решению суда, федеральное правительство должно обеспечить родителям и детям возможность связаться друг с другом. Большой проблемой является то, что дети, отнятые у родителей, были развезены по 17 штатам, их родители помещены в изоляторы также в разных местах и, как правило, не имеют даже представления о том, где находятся их дети.

- Трамп, между тем, все чаще стал ездить по стране, проводя предвыборные митинги в штатах и городах, где он набрал много голосов на выборах 2016 года и, соответственно, может рассчитывать на то, что на его выступления придут много сторонников. На прошедшей неделе президент провел два таких митинга. В понедельник он выступал в Южной Каролине, а в среду – в Северной Дакоте. Многие рассматривают эти выступления президента не более серьезно, чем его твиты. Между тем, следует рассматривать серьезно и то, и другое. Особенно выступления, транслируемые телеканалом Fox на всю страну. Можно узнать много интересного. Вот несколько прямых цитат из выступления Трампа в Северной Дакоте 27 июня.

"Мы любим страны Европейского Союза. Но Европейский союз, конечно же, был создан, чтобы пользоваться Соединенными Штатами. И вы знаете, что, мы не можем этого допустить"

"Один человек выступал в течение восьми лет: "Отменить и заменить". И мы были немного удивлены, когда его большой палец указал вниз". – Трамп таким образом снова напал на сенатора Маккейна, который якобы 8 лет призывал "отменить и заменить" Закон о доступном медицинском страховании (Маккейн не призывал к этому) и проголосовал против его отмены в Сенате в 2017 году. Его голос стал решающим.

Новости Трампа не смущают аннексия Крыма и залитый кровью Донбасс

"Я спросил своих помощников: "Сколько людей здесь собрались?" Они сказали: "Шесть тысяч в зале, но есть еще 15 000 или 18 000 человек, которые не смогли войти".

"Если бы плутовка Хиллари выиграла бы эти выборы, и если бы она приехала сюда, вероятность чего примерно 0%, то после выборов у нее было бы всего 200 человек в конференц-зале в небольшой гостинице"

"Я такой умный, я самый умный человек. Мой дядя был великим профессором в Массачусетском технологическом институте в течение 40 лет. Можете ли вы поверить? Сорок лет. Я сказал: "Но я умнее его, я умнее, чем кто-либо".

- Кто-то, вероятно, скажет по поводу этих цитат, что они исходят от мягко говоря человека "не в себе". Но вот в субботу появились сообщения, обсуждавшиеся на всех телеканалах, о том, что Трамп более ста раз поднимал в разговорах со своими помощниками и министрами вопрос о том, что США должны выйти из Всемирной Торговой Организации. Газета Вашингтон Пост сообщила, что в апреле, встречаясь с Макроном в Вашингтоне, Трамп спросил, а почему бы Франции не выйти из ЕС. США могли бы в таком случае предложить Франции очень выгодное двустороннее торговое соглашение. В марте во время переговоров с премьер-министром Швеции Лефвеном тот сказал Трампу, что Швеция не являясь членом НАТО, строит свои взаимоотношения с альянсом на взаимовыгодной основе. Трамп ответил, что Америке следует последовать этому примеру. Впоследствии президент сказал своим помощникам, что он пошутил. Но во время недавнего саммита G7 в Канаде Трамп заявил лидерам G7, что "НАТО столь же плохое, как и НАФТА" (североамериканское соглашение о свободной торговле). Также в течение недели по ТВ обсуждается сообщение о том, что Трамп заявлял своим помощникам, что пора вывести американские войска из Германии. Все американские СМИ за исключением телеканала Fox обсуждают эти заявления президента, и все, кто их комментируют, выражают очень серьезные опасения о том, как поведет себя Трамп на предстоящем саммите глав государств НАТО 11-12 июля в Брюсселе.

Новости Трампа не смущают аннексия Крыма и залитый кровью Донбасс

- Все это на самом деле более, чем серьезно. В пятницу посол США в Эстонии Джеймс Мелвилл, картерный дипломат с 33-летним стажем работы в Госдепартаменте объявил о своем уходе в отставку в знак протеста против политики Трампа в отношении союзников. Госдепартамент опубликовал краткое официальное сообщение о том, что Мелвилл решил уйти на пенсию.

Однако сам Мелвилл сделал следующее заявление (цитирую по публикации CNN): "ДНК карьерного дипломата запрограммирована для поддержки политики своего правительства, и мы с самого начала своей карьеры научены тому, что если когда-нибудь наступит момент, когда вы больше не можете этого делать, особенно если вы находитесь на руководящей должности, делом чести является уход в отставку Я служил под началом шести президентов и одиннадцати государственных секретарей, и я никогда не думал, что вынужден буду сделать это. Но если президент говорит, что "ЕС был создан для того, чтобы пользоваться Соединенными Штатами", чтобы "посягать на нашу казну", или что "НАТО так же плохо, как НАФТА", то это не только фактически ошибочно, но это является доказательством того, что пришло время уходить".

- Между тем набирает силу торговая война, начатая Трампом и его администрацией с ближайшими союзниками США. В пятницу Евросоюз ввел в действие тарифы на $3,3 миллиарда долларов на целый ряд американских товаров, экспортируемых в ЕС (мотоциклы, джинсы, спиртное и другие товары) в ответ на американские тарифы на сталь и алюминий. В пятницу правительство Канады также объявило об ответных мерах и ввело с 1 июля тарифы от 10% до 25% на американские товары, поставляемые в Канаду. В частности, 10% тариф был наложен на американский йогурт, в основном поступающий в Канаду из штата Висконсин, с предприятий, находящихся в избирательном округе спикера Палата Представителей Райана.

- Но это не все плохие новости для штата Висконсин (ставшего одним из трех штатов вместе с Мичиганом и Пенсильванией, решивших исход президентских выборов в 2016 году). Компания Харлей-Дэвидсон, находящаяся в Висконсине и являющаяся его гордостью, стала первой американской компанией, объявившей о переносе части своего производства за пределы США в результате торговой войны с ЕС. Среди ответных тарифов ЕС, в частности, 31% тариф на мотоциклы Харлей-Дэвидсон. Компания заявила 25 июня, что такой тариф приведёт к повышению цены на каждый мотоцикл, продаваемый в ЕС, в среднем на $2,200, что приведёт к потере конкурентоспособности и европейского рынка. Этого компания позволить себе не может, что логично, поскольку на ЕС приходится более 20% ее продаж. В прошлом году компания Харлей-Дэвидсон продала 40 тысяч мотоциклов в странах ЕС (для сравнения - 148 тысяч мотоциклов было продано в США). Ирония судьбы состоит в том, что Трамп, встречавшийся с представителями компании и ее рабочими вскоре после инаугурации, благодарил рабочих за поддержку, а компанию за создание новых рабочих мест в США. Характерен, однако, репортаж NPR (Национального Общественного Радио) с завода Харлей-Дэвидсон, в котором двое рабочих в коротком интервью сказали, что готовы потерять работу, но все равно будут поддерживать Трампа, поскольку считают, что все, что он делает, правильно и верят, что это на благо Америки.

- Компания BMW направила письмо министру торговли США Россу, в котором предупредила, что если США введут пошлины на автомобили, импортируемые из ЕС (Трамп угрожал сделать это, выступая на прошлой неделе в Южной Каролине и на этой неделе в Северной Дакоте), то компания вынуждена будет сократить свои инвестиции в США и сократить производство на своем заводе в Южной Каролине (сократив, естественно, и рабочие места), который в настоящее время выпускает 20 тысяч автомобилей в год.

- Трамп вновь высказался о Крыме. Bloomberg сообщает, что в пятницу, на борту президентского самолета журналисты спросили Трампа, возможно ли, что США признают аннексию Россией Крыма. Ответ президента: "Мы должны посмотреть. Я буду говорить с ним обо всем. Мы будем говорить об Украине, мы будем говорить о Сирии, мы будем говорить о выборах, и мы не хотим, чтобы кто-то вмешивался выборы". В противоположность этому расплывчатому заявлению советник по национальной безопасности Джон Болтон заявил после встречи с Путиным в Москве, что США не признают аннексию Крыма, и эта позиция останется неизменной.

Новости Заявление Трампа о Крыме может повлечь серьезные последствия

- В американских СМИ обсуждается предстоящая официальная встреча Трамп-Путин, которая состоится 16 июля в Хельсинки. Это будет первая официальная двусторонняя встреча руководителей России и США, начиная с 2012 года. Встреча, запланированная на сентябрь 2013 года, была отменена президентом Обамой после того, как Россия приняла сбежавшего из США вместе со своим компьютером Эдварда Сноудена, бывшего сотрудника фирмы, работавшей на Агентство Национальной Безопасности. С тех пор руководители России и США проводили только короткие неофициальные встречи в кулуарах различных саммитов, причем в 2014-2016 годах таких встреч искала российская сторона, обращаясь с просьбами об их проведении.

Мне не хотелось бы гадать, что произойдет на этой встрече. Я не умею предсказывать будущее. Считал и считаю, что любые встречи любых западных лидеров с любым, а не только нынешним российским начальником, до тех пор, пока Россия не покажет ясно и недвусмысленно, что она готова кардинально изменить свою политику, позорят и соответствующих западных лидеров и страны, которые они представляют.

А что собой может представлять встреча с Путиным американского лидера, если нет очень четко, поминутно расписанной повестки дня, описал, например, бывший посол США в России и бывший главный советник Обамы по российским делам Майкл Макфол, в своей книге "От холодной войны к горячему миру". Макфол описывает встречу с Путиным, которая произошла во время официального визита Обамы в Москву в 2009 году. Обама проводил все официальные переговоры и встречи с Медведевым, который номинально был президентом, и по всем канонам дипломатических протоколов иначе быть и не могло. Но, понимая, что реальным начальником в России является Путин, который был тогда номинально премьер-министром, готовившие визит американские представители договорились о том, что президент проведет неформальную, непротокольную встречу с Путиным (иначе было бы и невозможно, поскольку президенту в принципе не полагается во время зарубежного визита проводить официальные переговоры с иностранным представителем, который по рангу ниже, чем он сам).

Встреча прошла дома у Путина в Ново-Огарево. Поскольку она была неофициальной и не предполагала официальных переговоров, американская сторона не готовила к этой встрече какую-то специальную повестку дня, и этим очень подставила своего президента. Американские представители полагали, что в течение одного часа, который Обама должен был провести дома у Путина, они обсудят в форме свободного диалога любые вопросы, представляющие интерес. Но Путин считал иначе. По словам Макфола, из 60 минут, в течение которых продолжалась эта встреча, в течение первых 55 минут продолжался непрерывный монолог Путина о том, как плохо и неблагодарно США относятся к России, о том, как плохо поступала в тех или иных ситуациях администрация Буша-младшего, как в ответ на "руку дружбы", протянутую после терактов 11 сентября 2001 года, США "вторглись в Ирак", "вызвали политические потрясения в соседних с Россией странах, являющихся зоной естественных интересов России". При этом Путин, как отмечает Макфол, был отлично подготовлен к этой встрече. Высказывая все свои претензии, он называл точные даты событий и имена всех причастных к ним людей.

Почему это важно сейчас? Просто потому, что готовясь к встрече с Путиным, нужно хорошо представлять себе, чего от него можно ожидать. Те, кто работали в 5-м управлении КГБ, вообще прекрасно разбирались в том, как заставить кого-то быть своим информатором, то есть попросту стукачом. Можно одних людей расположить к себе чем-то для них приятным. Других можно шантажировать чем-то для них опасным. В своей статье в журнале Нью-Йоркер Джошуа Яффа пишет, что Путин вполне может начать встречу с Трампом с того, что расскажет ему, какой плохой был Обама, как он испортил всем, что делал, российско-американские отношения (с приведением, естественно, полного списка "грехов" Обамы), как важно начать с чистого листа, как умен Трамп и каких замечательных успехов достигли он и его администрация, и как важно установить хорошие отношения между США и Россией, и так далее. Учитывая то, что политические решения Трампа часто базируются на том, чтобы отменить решения Обамы и его администрации, а также, что, будучи нарциссом, Трамп обожает лесть в свой адрес, понятно, что такой сценарий может Путиным рассматриваться.