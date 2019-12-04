Как прижать Кремль: в ЕС озвучили главную заслугу Минских соглашений

Несмотря на все существующие недостатки, Минские соглашения важны, поскольку они предусматривают привлечение России к процессу разведения войск на Донбассе.

Такое заявление сделала представитель Европейской службы внешних дел Улла Хаканен, передает "Укринформ". Она озвучила позицию ЕС касательно того, что Киев выполняет условия прекращения огня на Донбассе, а террористы продолжают обстрелы.

Минские соглашения "Слово и дело"

"Это пока единственный согласованный рабочий документ в процессе урегулирования на Донбассе. Там есть перечень войск и типов вооружения, которые не должны находиться вблизи контактной линии, и Россия является частью этого формата переговоров. Если это дает ответ на ваш вопрос, насколько Россия является частью этого конфликта... Я думаю, что мы все в этой комнате знаем правдивый ответ", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что количество сценариев на столе у президента России Владимира Путина превышает ожидания Киева.

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