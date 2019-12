Разница поражает! Американка показала, как отчистить кроссовки и прославилась в сети

Женщина из США прославилась в сети благодаря лайфхаку по очистке белых кроссовок.

Ее пост в Facebook-группе Mrs Hinch Made Me Do It стал вирусным, пишет Mirror (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Пользовательница соцсети разместила две фотографии. На одной из них запечатлена пара белых кроссовок Nike Air Force 1, покрытых грязью снаружи и внутри. На второй — та же самая пара, которая выглядит как новая.

Американка показала, как отчистить кроссовки и прославилась weekend.rambler.ru

"Моя попытка спасти кроссовки увенчалась успехом", – подписала публикацию женщина, рассказав, как смогла добиться такого результата.

Сперва она вытащила шнурки и поместила их в кипящую воду с отбеливателем и пятновыводителем, а затем удалила налет с помощью зубной щетки. Сами кроссовки она побрызгала обезжиривающим средством Elbow Grease, после чего также поместила в кипяток с отбеливателем и стерла всю грязь с помощью губки. В конце она положила обувь в стиральную машину.

"Прекрасная работа", "Они как новые", – прокомментировали пост в сети.

Как отчистить белые кроссовки: американка прославилась лайфхаком Facebook Mrs Hinch Made Me Do It

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лайфхак по использованию дырки в разделочной доске вызвал настоящий взрыв мозга у пользователей Twitter и вылился в смешной флешмоб.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!