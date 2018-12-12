Исторически, существование России несовместимо с существованием западной демократии. Россия, - экзистенциальный враг западной цивилизации. Это показывает почти 800 летний исторический опыт, со времен Золотой Орды и до современной путинской России. Для того чтобы западная демократия не страдала от российского враждебного влияния, представителям западной демократии нужно просто научиться называть вещи своими именами.

Представители западной демократии, наконец-то, на официальном уровне должны дать надлежащую оценку уровню угрозы российского вмешательства во внутренние дела своих стран, а затем принять надлежащие меры по защите суверенитета. Такими мерами должны стать изменения в информационные доктрины и законодательства о безопасности стран Европейского Союза, с закреплением в этих актах официального признания России, как политического и военного агрессора и перечня действенных мер по предупреждению и нейтрализации любых враждебных актов агрессии или враждебного незаконного вмешательства во внутренние дела своих государств. Все российские агенты скрытого и открытого влияния, обслуживающие интересы вражеских российских спецслужб должны быть задержаны, арестованы и преданы правосудию.

Открытый суд над российскими агентами с освещением их преступлений против государственной безопасности в различных СМИ, является наиболее действенной мерой по предотвращению в дальнейшем российского негативного вмешательства во внутренние дела, а главное - укреплению демократии, законности и правопорядка.

Асимметричной мерой со стороны Франции на российское враждебное вмешательство во внутренние дела и организацию уличных беспорядков, должна стать поддержка инициативы Украины о проведении консультаций в рамках будапештского формата по фактам нападения российских пограничных войск ФСБ на украинские корабли в Черном море и пленения украинских моряков под прикрытием юридических процедур. Будущее западной демократии зависит от способности защищать ценности права, путем адекватных ответов на российскую агрессию, надлежащей работы западных спецслужб, разведки, армии, и объективной журналистики.