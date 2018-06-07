Как НАТО готовится к нападению России: подробности

Министры обороны стран НАТО утвердили план по усилению способности быстро реагировать на угрозы нападения.

"Это не новые силы. Речь идет о повышении готовности сил, которые уже имеют наши государства. Сегодня мы согласились, что к 2020 году необходимо иметь 30 механизированных батальонов, 30 воздушных эскадрилий и 30 боевых судов, готовых к использованию в течение 30 дней или меньше", - рассказал на пресс-конференции генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает "Европейская правда".

Кроме того, союзники альянса обязались инвестировать 20% оборонных расходов на основное оборудование. Отмечается, что данную инициативу должны утвердить на саммите НАТО в начале июля.

"В этом году ожидается, что 15 союзников выполнят руководящие принципы. И я надеюсь, что в последующие годы будет больше. Союзники также активизировали свой вклад в миссии и операции НАТО", - сказал генсек.

Стоит отметить, что ранее в СМИ появилась информация о подготовке НАТО к созданию 30-тысячного резерва для оперативного отражения вероятного нападения России.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес предупредил Россию в возможной потере ряда крупных городов в случае нападения.