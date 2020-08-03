Как началась пандемия COVID-19: в ВОЗ усомнились в версии о животных в Ухане

Несмотря на то, что первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в китайском городе Ухань, это вовсе не означает, что именно здесь COVID-19 преодолел межвидовой барьер от животного к человеку.

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Об этом во время брифинга 3 августа заявил старший эксперт Всемирной организации здравоохранения, исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Нужно помнить, что в Ухане была специальная система эпиднадзора для выявления групп атипичной пневмонии. Тот факт, что эта система сработала, не обязательно означает, что именно здесь вирус перешел от животных к человеку", – полагает ученый.

По его словам, необходимо провести очень обширное ретроспективное эпидемиологическое исследование, чтобы полностью понять связь между случаями, обнаруженными в Ухане. Ведь только таким путем можно будет найти первый сигнал передачи коронавируса от животных людям.

Райан напомнил, что передовая группа ВОЗ, которая посетила Китай в рамках подготовки к международной миссии по выявлению зоонозного источника COVID-19, недавно завершила свою миссию. Будущие исследования будут основаны на первоначальных исследованиях, проведенных китайскими экспертами на рынке морепродуктов в Ухане.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые Национального университета Сингапура предположили, что новый коронавирус, который будет передаваться от животного к человеку, может появиться в ближайшее десятилетие. По их словам, существует неопределенность, когда точно это произойдет и насколько серьезной будет вспышка.