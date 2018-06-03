"Как на кол посадили": экстремала из Беларуси насквозь пробило сосной

Белорусский экстремал после прыжка с мотопараплана упал на дерево, в результате чего его плечо пробило поленом.

По его словам, сначала он не заметил жуткую травму, передает телеграм-канал Life Shot.

"Я летел-летел и на какую-то сосну наделся... На ёлку, как в древности на колы сажали... Думаю, сейчас встану и пойду дальше, но что-то меня держит. Смотрю — полено в руке торчит с арбуз толщиной", - рассказал он.

По словам экстремала, он "немного поржал" над ситуацией и обратился к знакомому сотруднику МЧС и очевидцам с просьбой "вырвать бревно" из плеча. Спасатель просто укоротил бревно. Вырывать его никто не решился.

Извлечь бревно из плеча экстремала взялись врачи. После всего пережитого мужчина произнес цитату из фильма "Стражи Галактики": "Я есть Грут".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в Дарницком районе мужчина прыгнул с парашютом из окна многоэтажного дома.