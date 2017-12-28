Как Муссолини: Путину предсказали неизбежный конец

Президент России Владимир Путин полностью повторяет путь Бенито Муссолини, а поэтому его конец будет таким же, как у итальянского диктатора (его казнили партизаны. — Ред.).

Об этом заявил журналист Павел Казарин в своем видеоблоге для "Крым. Реалии" на Facebook.

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Он подчеркнул, что в кабинете Путина должен висеть портрет Муссолини, ведь российский президент копирует итальянского коллегу даже в мелочах. В частности, Муссолини тоже всегда считал, что нет ничего важнее государства, под контроль госаппарата он загнал три четверти итальянского бизнеса. Кроме того, Муссолини лишил парламент какого бы то ни было влияния, мэров сменили назначаемые главы администраций, пресса и кинематограф должны были пропагандировать идеи фашизма как главной альтернативы либерализма.

"Как и Путину Муссолини было мало своей страны. В 1923 году он захватил Корфу, создал марионеточный режим в Албании и установил контроль над Ливией. Сферой своих интересов итальянский диктатор считал Средиземноморье. Именно здесь он строил "итальянский мир". За четыре года до глобальной войны дуче успел захватить Эфиопию, за несколько месяцев до Второй мировой оккупировал Албанию. "Итальянский мир" Муссолини ничем не отличался от "русского мира" Владимира Путина. Можете погуглить, чем это все закончилось", — подытожил Казарин.

Как сообщал "Обозреватель", ранее американский политолог Джейсон Смарт заявил, что Путин до сих пор остается при власти только из-за того, что российские олигархи его поддерживают. В тот момент, когда он потеряет связь с ними, наступит его конец. Именно на это направлена подготовка США беспрецедентных санкций против окружения президента России.