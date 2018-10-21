Как это не смешно, но под формулировкой "Информационной войны с Западом", в России занимаются именно тем, что называется "переписыванием истории"….

"Даже Бог не может изменить историю, а человек может"…

Именно так , история - это то что уже имело место быть.

История – это причина следствием, которой стали события, которые мы наблюдаем сегодня.

Историю поменять невозможно, она неизменна, и любые посягательства на ее целостность, верность и содержательность никогда ни к чему хорошему не приводили.

Это как говорится прописные истины, но к России, как будто, они не применимы.

Россия, Москва, Российская Империя как государство стоит на трех китах: мракобесии, страхе, и лжи

Ложь - это государственная платформа страны, основа ее политики, фундаментальная основа государственности. На лжи построены все институты объясняющие причины появления государства Московского, обстоятельства - определяющие его миссию.

Ложь – это основа основ России, Московии.

Я неоднократно упоминал что фундаментальным знанием на котором базируется вся теория Московской государственности это теория "Москва – Третий Рим". Это краеугольный камень идеологической основы Москвы – причина причин, всей ее политики.

Теория Третьего Рима возникла как обоснование самодержавия, как подтверждение факта божественного вмешательства.

Самодержавие, в его наиболее верной трактовке, что изначально Бог помазал (назначил) на Земле своего наместника – Царя, который и есть единственный носитель абсолютной власти.

"Монархов власть есть власть самодержавная, которой повиноваться сам Бог за совесть повелевает"– писал Феофан Прокопович

Единственным неопровержимым доказательством, обосновывающим назначения царя на должность наместника, была воля Божья, которая, естественно, была неоспорима.

Царь был причиной и следствием государства – державы, которая строилась исходя от его воли, по его повелению, а значит и по Божьей воле.

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Царь был главой самой по себе появившейся и не требующей других обоснований для появления державы.

Церковь возводила Царя в абсолют и власть его, соответственно, и соответственно Царь ставил Церковь выше всех законов и правил, так как именно она давала обоснование его безраздельной власти.

Церковь не могла существовать без Царя, а Царь без Церкви.

Но с Третьим Римом Москва пошла дальше, она объявила московского Царя – Царем Царей, то и есть единственным богоизбранным Царем.

Идея эта была не нова и родилась она еще в Византии, где мысль о том, что во всем христианском мире должен быть один царь не давала покоя правящим Императорам.

Я не буду вдаваться в подробности и описывать всю теорию в подробностях, но я думаю вам достаточно и этой информации, чтобы понять, что власть Московии возникла не из чего, и ее правители всегда опирались на мракобесную Московскую церковь. Которая, в угоду царю и понятно для своей же пользы, печатала один за одним псевдоисторические пасквили – многочисленные книги и летописи, в которых всеми правдами и неправдами пропагандировалось его величие и обосновывались причины его прихода к власти.

Я бы назвал эту схему в терминологии дня сегодняшнего преступной схемой – рейдерством, ибо уж очень они подобны.

Церковь – документально обосновывает (создавая летописные фальшивки) появление нового (своего) директора, который взойдя на должность, становится, по сути, исполнителем ее воли, которую выдает за свою (божественную).

В общем "Третий Рим" - тема для отдельного разговора, и достаточно обширного, но тем не менее в ней затронута основная нить нашего сегодняшнего повествования: "российские сказки".

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Российские сказочники и раньше радовали своих чтителей полетом своей беспощадной фантазии, продолжают это делать и сегодня, создавая шедевр за шедевром.

Основная цель шедевров создаваемых Московскими "историками" на самом деле не внести ясность, не направить на путь истинный, а создать мотивационные инструменты, при помощи которых можно было бы легко манипулировать обществом, чтобы россиянам можно было объяснить:

Отсутствие нормальных условий для существования – "святой" миссией

Ужасающую нищету России – духовностью

Социальную несправедливость – платой за заслуги

Требование умереть за империю – гражданским долгом

Отсутствие дорог, больниц и школ – отсутствием необходимости в них

Богатство Запада – бездуховностью

И знаете что? Россиянам нравиться, они абсолютно не сопротивляются и с удовольствием подхватывают любой бред и несут его далее в массы….

Ну и напоследок, немного хардкора от наших дорогих соседей, я его специально не собирал, просто случайно зацепил несколько забавных утверждений, так что читайте, наслаждайтесь полетом фантазий московских сказочников:

"Недавно Россия отметила свое 1000-летие"!

Как? Какое тысячелетие? Москва как самостоятельное государство заявило о себе лишь в 1492 году, и она не называлась не Русью, ни Россией, а Новым Константинополем!

В 1492 году все ждали конца света, и когда он не наступил, митрополит Зосима составил новое Изложение Пасхалии, где он провозглашает Москву "Новым Константинополем", а московского великого князя Ивана III новым царем Константином.

Россией же Московия начала называться, начиная с 1721 года, так что дорогие россияне в 2021 году, если Российская Федерация не развалится, вы сможете отметить 300-летие.

"Первая столица России, это город Великай Словенск, который был основан в 2409 году до нашей эры, или в 3099 году от сотворения мира. Источник: летопись Холопьего монастыря на реке Мологе".

Летопись Холопьего Монастыря, "найденная" в 16 веке и так же таинственно исчезла много лет назад и нам достались лишь ссылки на нее. Данная летопись – яркий пример исторической фальшивки, так как создавалась она исключительно как доказательство "важного" для правящего российского самодержца факта, а после этого – исчезала, так ка следующий самодержец писал новую летопись, и в старой, чаще всего, не нуждался.

Но это не все. Вообще-то автор сиих строк врет, данная историческая фальшивка впервые появилась в "Сказание о Словене и Русе", которая является в свою очередь "исторической" фальшивкой 17 века, так что оказаться в летописи 16 века данные следующего века никак не могли, тем более что в сказании ссылок на летопись 16 века не было.

Сама басня "Сказание о Словене и Русе" весьма забавный "документ", который, по сути, является пародией на "Сказание о Лехе, Чехе" - тоже весьма забавный образец пропаганды, хотя бы потому что в распространённой сегодня версии легендарных братьев уже три: Лех, Чех и Мех, который иногда еще и Рус, а в изначальной версии их было два: Лех и Чех.

Что еще интересно, то когда в легенду внедрили Меха (Руса), он сразу стал князем, и все остальные братья ему соответственно подчинялись.

Для чего и когда это было сделано? А я скажу: это было сделано фанатиками Панславизма, которые пропагандируя идею объединения славянских народов под крылом "Матушки России" придумывали ей исторические, легендарные обоснования.

Конечно, это тема для отдельного исследования, поэтому сегодня трогать ее не будем, вернемся к нашему "сказанию".

О чем же речь идет в "Сказании о Словене и Русе"?

Сказание является образцом политического агитпропа того времени и создано оно как перевирание легенд времён Геродота и Диодора Сицилийского вобрав себя историю "О происхождении народов Скифии".

Согласно этого манускрипта предками россиян были князья Словен и Рус — потомки князя Скифа!

И именно в данном предании впервые упоминается построенный в 3099 году от сотворения мира, или в 2409 году до нашей эры город Словенск, а дело было так:

"Словен и Рус со своими родами начали уходить в поисках новых земель с берегов Чёрного моря и через 14 лет вышли на берега озера Мойско (Ильмень), где Словеном был основан город Словенск (современный Великий Новгород), а Русом — город Руса (современная Старая Русса)".

Ну да ладно города они построили, дальше куда интереснее, так как далее "Сказание" рассказывает о:

расселении славян в то время до Белого моря и Урал

военных походах на Египет, Грецию и другие "варварские" страны

переговорах РУССКИХ КНЯЗЕЙ!!! с Александром Македонским

посещением с визитом Руси апостола Андрея

войну с уграми и болгарами

правлении князя Гостомысла и призвании варягов

повторяет легенду о происхождении Рюрика (прародителя всех Московских самодержцев) от римского императора Августа!

Последнее особенно важно для московской безродной монархии, так как все их пасквили всегда в обязательном порядке тиражируют мысль о благородном происхождении московских бастардов.

Стефан Баторий как-то писал по этому поводу Иоанну:

"Хвалишься своим наследственным Государством, - не завидую тебе, ибо думаю, что лучше достоинством приобрести корону, нежели родиться на троне от Глинской(наследницы опального ордынца Мамая), дочери Сигизмундова предателя(напоминание о матери Ивана Грозного, сбежавшей из Литвы)... Осуждаешь мое вероломство мнимое, ты, сочинитель подложных договоров, изменяемых в смысле обманом и тайными прибавлением слов, угодных единственно твоему безумному властолюбию"!

Добавить, как говорится, нечего…

"Рюрик - внук новгородского князя Гостомысла, сын его дочери Умилы"!

Ну, тут вообще несостыковка!

Как так-то – только что Новгородцы призвали варягов, и тут же Рюрик то не варяг! Если он внук – то почему он просто не стал князем, а был призван? В чем суть ритуала призывания? Откуда его призвали? Из покоев в зал? Из передников в сени?

"Рим разрушили русские! Во главе с русским князем Алексеем (Аларихом)"!

Интересно конечно, да и откуда готам, или говоря точнее вестготам было знать они "русские" на самом деле?

Интересно также: знал ли Аларих, вождь вестготов, что он "русский" царь Алеша?

История с разрушением, или точнее разграблением Рима вообще темная, тем более что всплывает масса нелицеприятных фактов, которые не нравятся многострадальной Православной Церкви.

В их мифологии, есть упоминание только о подлом взятии Константинополя в 1204 году злыми католиками, но никто, никогда не упоминает, кто такой Аларих и почему он вообще пошел на Рим.

А факты, кстати, очень интересные, Аларих то не безродный вождь вестготов, который повел "дикие" племена варваров на Рим.

Аларих состоял с 394 года по 395 год на службе у Византийского Императора Феодосия.

Да и Иордан в истории Гетов пишет, что именно Константинополь заставил Алариха вторгнуться в Италию!

Посулив, возможность оставить себе всю военную добычу Константинополь убедил вождя вестготов собрать армию, состоящую из целой смеси племен, а тут были и остготские, аланские и гуннские отряды, и пойти на Рим!

То и есть Константинополь "заказал" Рим еще задолго до схизмы!

"В 8 веке один из русских князей приколотил щит к воротам Царьграда"!

Ну, тут особенно спорить не с чем, ибо безграмотность "ольгинских" троллей, это скорее правило чем исключение. Большинство "историографов" из Ольгино не в курсе, что 800 года – это 9 столетние. И в их понимании если век 16 то год 1600, ну и так далее.

"Как только на Руси стало известно о существовании Золотой орды, туда тут же отправились молодые ребята, чтобы... пограбить пришедших из богатого Китая на Русь монголов".

"За время татарского "ига" русские ходили на татар каждые 2-3 года, Сарай палили десятки раз, татарок продавали в Европу сотнями. Что делали в ответ татары? Писали жалобы! В Москву, в Новгород. Жалобы сохранились".

Источник данного феноменально исторического открытия монография татарского историка Альфреда Хасановича Халикова, утверждают авторы столь феноменально "вброса".

Спешу вас разочаровать, монографии с данными фактами среди трудов татарского историка нет, как и нет данных о продаже татарок в Европу.

"Иван Грозный остановил татарские набеги и освободил Москву от татар"!

Просто интересно, в какой именно момент он это сделал? В тот момент, когда Девлет Герай сжег дотла Москву в 1571? Или когда?

О каком освобождении можно говорить, если до 1700 года Москва исправно платила Крыму дань? Зачем глупые московиты платили дань, если Иван Грозный их освободил?

"На Руси не было рабства".

История России во многом белыми нитками штопанная, и когда начинаются околоисторические споры очень важно договориться со спорщиком о терминах:

России – как страны в принципе нет, есть Москва, Московское княжество, Московия.

Русь – это страна со столицей в городе Киеве, не в Новгороде, не в Полоцке, не в Чернигове, и уж никак не в Москве.

Русь была только Киевская и все образования вроде Белой Руси, Красной и Черной – это условные названия одной и той же Киевской Руси. Ни Московской, ни Владимирской, ни Рязанской Руси никогда не было, и нет никаких древних манускриптов, где бы вы смогли найти такое словосочетание.

Россиянин – это житель любой национальности, проживающий в Российской Империи (СССР, России).

Русский – это верующий Киевского Патриархата, именно верующий, и именно Киевского. И именно потому, что Киев и Полоцк с Новгородом были единоверцы, они и были русские. Как православные или как католики. Так что когда речь идет о том, что украинцы и поляки русские – то это не вымысел, а вполне правильное утверждение, в Польше есть Русская Церковь – бывшая частью Киевского Патриархата, и вышедшая из него в 1924 году.

Российские "историки" вытерли из учебников и книг другие названия их образования, поэтому мы практически нигде сейчас не встретим упоминаний про Московское Княжество – Московию, несмотря на то, что именно так должна называться Россия, по правильному.

Тартария – европейское название Орды, той самой Орды, войну с которой вел Иван Грозный, а после Петра І, она и вовсе исчезла с карты мира.

"Русский язык" – это именно украинский язык, а то на чем я сейчас пишу, и что является официальным языком Империи – это смесь украинского и церковно-славянского, а на самом деле болгарского языка.

Если все это понять, то спорить с россиянами обычно не о чем, действительно на Руси, Киевской Руси не было рабства.

На Московии было, а на Руси не было.

Вот такой вот вам Лайфхак для споров.

Эту статью можно писать и писать, и сегодня я фактически взял для нее лишь несколько попавшихся под руку тезисов, которые меня рассмешили. А продолжение? Оно следует!