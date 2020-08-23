Как Минск восстал против Лукашенко: яркий фоторепортаж

Мирослав Семенюк Мир 20:27, 23.08.2020

В воскресенье, 23 августа, в Минске прошла массовая акция протеста под названием "Марш новой Беларуси".

На площади Независимости, по оценке местных СМИ, собралось более 200 тысяч человек. Они требовали освобождения всех задержанных и политзаключенных, суда над виновными в пытках и убийствах, а также отставки Александра Лукашенко.

OBOZREVATEL представляет самые яркие фото с марша.

Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Беларуси Виктор Хренин предупредил, что в случае нарушений порядка протестующие будут иметь дело с армией.

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Мир

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