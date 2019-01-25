История одного идиотизма, которая достойна того, чтобы описать ее в цифрах.
В 1998 году Уго Чавес выигрывает выборы президента Венесуэлы.
В 1998 году цены на нефть были с поправкой на инфляцию самыми низкими за всю мировую историю и составили 12 долларов за баррель в среднем по году.
В 1998 году Венесуэла добывала 3,5 миллиона баррелей в день, т.е. вполне себе добывала и даже наращивала добычу при цене 12 за баррель.
Углеводороды составляют 90+% от экспорта Венесуэлы (встречал оценки от 88% до 98% со статисткой там беда). Не 70% как в РФ а 90+%. Т.е. идиоту понятно, что нефть это венесуэльское вообще все и переоценить ее значение для экономики сложно.
В стране в 1998 были и иностранные инвесторы в нефтянку, но большая часть добычи нефти так или иначе контролировалось государственной монополией PDVSA. Предыдущую серию идиотской национализации сделали еще в прошлом сезоне задолго до Чавеса.
Констатируем: в 1998 государственная нефтяная компания при экстремально низких ценах на нефть умудряется не только добывать 3,5 миллиона баррелей в день, но и несколько лет стабильно наращивать добычу.
Для выполнения своих социальных обещаний Чавес обещал взять деньги у зажравшихся нефтяников. К чему сразу и приступил, срезая инвестиции и высокие зарплаты менеджмента и квалифицированных рабочих PDVSA. Это привело к масштабным забастовкам нефтяников.
Забастовки были подавлены ценой увольнения 2002-2003 годах из PDVSA 12 тысяч преимущественно высококвалифицированных сотрудников, которых заместили политически лояльными люмпенами. И конечно же поувольняли почти весь топ и мидлменеджмент, который в нефтяных компаниях по мнению люмпенов любых стран получает неоправданно много. Ценой тому было падение объемов добычи с 3,5 до 2,8 миллионов баррелей в день.
Однако на дворе была середина 2000-х, цена на нефть стремительно росла. Иностранцы наперегонки рвались ее добывать. При таких ценах Венесуэла вообще оказывается впереди Саудовской Аравии по экономически оправданно извлекаемым запасам. Добыча возвращается в 2006-2007 к чуть выше 3 млн баррелей в день.
Только иностранцы работают по режимам СРП и подобным, которые были выгодны Венесуэле в период низких цен на нефть, но гораздо менее выгодны в период цен высоких. По мере роста цен Чавес начинает данные режимы отжимать. Причем в целом довольно топорно и не соблюдая приличий. В РФ в это время тоже СРП все отжали в период высоких цен, но без серьезного ущерба для самих проектов. В Венесуэле же по целому ряду проектов дальнейшие инвестиции были заморожены, а где-то пострадали даже действующие месторождения. Суды, разборки и идиотизм.
Пересмотр условий работы иностранцев начался в 2007 году при добыче 3,2 млн в день, уже к 2012 добыча опустилась до примерно 2,7 млн и это в период абсолютных ценовых максимумов.
И все бы ничего. Даже без иностранных инвесторов и квалифицированного менеджмента при исторически очень высоких ценах на нефть, наблюдавшихся последнее десятилетие, PDVSA вполне могла бы добывать и выгодно продавать нефть. Ведь умудрялись же они как-то наращивать добычу при в 4-10 раз меньших ценах в 1998.
Добыча нефти
Однако тут включился самый удивительный механизм сознательного уничтожения курицы, несущей золотые яйца. Ни Чавес ни Мадуро просто не инвестировали в нефтедобычу. Забирали всю прибыль PDVSA на социальные программы здесь и сейчас, а на инвестиции в течение десятилетия оставляли примерно вдвое меньше минимума, необходимого для поддержания текущих уровней добычи.
Ну и добыча… она как бы это… сократилась. И сократилась очень сильно аж до 1,5 миллионов баррелей в день. И злые языки говорят, что она как бы это… и дальше планирует сокращаться. Есть такое свойство у нефтедобычи, что если не инвестировать в разработку новых месторождений, то старые рано или поздно закончатся.
Экономический коллапс в Венесуэле наступил в первую очередь не от неконтролируемой эмиссии, административного регулирования цен и других особенностей около-социалистической экономической политики. Не от диктатуры, коррупции или ссоры с американцами. Все это конечно имеет значение, но это частности.
В стране, где 90+% экспорта составляют углеводороды падение их добычи в 2,2 раза, а экспорта в 3-5 раз это самая сверхмасштабная из возможных катастроф, легко перевешивающая все остальное вместе взятое.
А добыча нефти, в свою очередь, сократилась по причинам совершенно вопиющего мисменеджмента и идиотизма.
И наверно, как и везде, все может и не так уж линейно. Нефтянка - отрасль сложная.
Однако закончу пост тем с чего начал: в 1998 году, при среднегодовых ценах 12 долларов за баррель, страна с уже преимущественно государственной нефтяной промышленностью и теоретически почти бесконечными запасами нефти добывала 3,5 миллиона баррелей в день. В 2018 при среднегодовой цене 69 добыча упала до 1,5 миллиона баррелей в день и продолжает сокращаться.
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