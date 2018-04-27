"Как курица": Путин откровенно признался в своем недостатке

Президент России Владимир Путин признался, что пишет, "как курица лапой".

Соответствующее заявление он сделал, когда зачитывал свои заметки на заседании Совета законодателей.

"Написал, как курица лапой, сам не могу разобрать. Спешу, очень много интересных предложений", – оправдался он.

До этого комментария Путину пришлось сделать продолжительную паузу, чтобы разобрать то, что он написал.

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Как сообщал "Обозреватель", в мае 2017 года украинская журналистка Татьяна Высоцкая опубликовала снимок с образцом его почерка Путина.