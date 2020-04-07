Главная Новости
7 апреля • обновлено в 10:57
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Как коронавирус атаковал мир: озвучены главные версии

1.1т
Читать материал на украинском

Правда о том, откуда началась пандемия коронавируса до сих пор остается нераскрытой. Эксперты расходятся во мнениях, однако большинство из них утверждают, что COVID-19 пришел от летучих мышей или появился на рыбном рынке в Ухане.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом говорится в статье на CNN. Опрошенные изданием эксперты утверждают, что нет никаких доказательств того, что правительство Китая или США преднамеренно создали коронавирус.

Сторонники теории рыбного рынка верят, что кровавая природа этих заполненных людьми и дикими животными мест, предназначенными для убоя, делает их наиболее вероятным виновником. Сомневающиеся ссылаются на исследование, показывающее, что многие из первых пациентов не имели прямого контакта с рынком.

Kleo.ru

Kleo.ru

Вместе с тем, исследователи сходятся во мнении, что коронавирус прыгнул от животного к человеку. Некоторые эксперты считают, что именно летучая мышь заразила фермерское животное, которое содержалось вместе с людьми в одном из самых совершенных инкубаторов для вирусной инфекции: китайском рыбном рынке.

"Посещение этого рынка дикой природы шокирует, там можно увидеть это огромное разнообразие животных, живущих в клетках друг над другом с кучей кишок, которые были извлечены из животное и брошено на пол. Когда вы идете к киоскам, вы скользите по фекалиям и крови. Это идеальные места для распространения вирусов. Более того, люди там работают, дети там играют. Семьи там почти живут", – рассказал Питер Дашак, выдающийся охотник за вирусами, который работает в Китае в течение 10 лет.

The Sun

The Sun

Суп из летучей мыши в Китае

Однако, статья в Lancet поставила под сомнение теорию. Исследование показывает, что около трети первых инфицированных не имели прямого контакта с рыбным рынком.

"Эпидемиологической связи между первым пациентом и последующими случаями обнаружено не было", – говорится в отчете.

"Я думаю, что люди пришли на рыбный рынок уже зараженными", – сказал CNN Винсент Раканиелло, профессор микробиологии в Колумбийском университете.

Он предложил еще одну теорию: источником вспышки является фермер.

"У летучих мышей эти вирусы являются кишечными вирусами, и они выделяют фекалии летучих мышей, которые мы называем гуано", – сказал он. "И если вы войдете в пещеру летучих мышей, она будет завалена гуано. А фермеры во многих странах собирают гуано для удобрения своих полей".

Как коронавирус атаковал мир: озвучены главные версии

Раканиелло предполагает, что после заражения фермер или сотрудник пришел в Ухань и начал заражать других людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Уханьском институте вирусологии еще в 2018 году хвастались опытами над летучими мышами и исследованиями необычного вируса, найденного в их организме.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
1
Смешно
1
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 1462.

    Вылечились: 28. Умерли: 45.

  • В мире заболели более 1,3 миллиона человек, погибли – более 70 тысяч.

  • В Минздраве рассказали, когда может закончиться карантин в Украине.

  • Медики назвали предвестник скорой смерти при коронавирусе.

  • Швеция отказалась от карантина: школы и детские садики открыты, а местные жители ходят в рестораны.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги