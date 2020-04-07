Как коронавирус атаковал мир: озвучены главные версии

Правда о том, откуда началась пандемия коронавируса до сих пор остается нераскрытой. Эксперты расходятся во мнениях, однако большинство из них утверждают, что COVID-19 пришел от летучих мышей или появился на рыбном рынке в Ухане.

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Об этом говорится в статье на CNN. Опрошенные изданием эксперты утверждают, что нет никаких доказательств того, что правительство Китая или США преднамеренно создали коронавирус.

Сторонники теории рыбного рынка верят, что кровавая природа этих заполненных людьми и дикими животными мест, предназначенными для убоя, делает их наиболее вероятным виновником. Сомневающиеся ссылаются на исследование, показывающее, что многие из первых пациентов не имели прямого контакта с рынком.

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Вместе с тем, исследователи сходятся во мнении, что коронавирус прыгнул от животного к человеку. Некоторые эксперты считают, что именно летучая мышь заразила фермерское животное, которое содержалось вместе с людьми в одном из самых совершенных инкубаторов для вирусной инфекции: китайском рыбном рынке.

"Посещение этого рынка дикой природы шокирует, там можно увидеть это огромное разнообразие животных, живущих в клетках друг над другом с кучей кишок, которые были извлечены из животное и брошено на пол. Когда вы идете к киоскам, вы скользите по фекалиям и крови. Это идеальные места для распространения вирусов. Более того, люди там работают, дети там играют. Семьи там почти живут", – рассказал Питер Дашак, выдающийся охотник за вирусами, который работает в Китае в течение 10 лет.

The Sun Суп из летучей мыши в Китае

Однако, статья в Lancet поставила под сомнение теорию. Исследование показывает, что около трети первых инфицированных не имели прямого контакта с рыбным рынком.

"Эпидемиологической связи между первым пациентом и последующими случаями обнаружено не было", – говорится в отчете.

"Я думаю, что люди пришли на рыбный рынок уже зараженными", – сказал CNN Винсент Раканиелло, профессор микробиологии в Колумбийском университете.

Он предложил еще одну теорию: источником вспышки является фермер.

"У летучих мышей эти вирусы являются кишечными вирусами, и они выделяют фекалии летучих мышей, которые мы называем гуано", – сказал он. "И если вы войдете в пещеру летучих мышей, она будет завалена гуано. А фермеры во многих странах собирают гуано для удобрения своих полей".

Раканиелло предполагает, что после заражения фермер или сотрудник пришел в Ухань и начал заражать других людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Уханьском институте вирусологии еще в 2018 году хвастались опытами над летучими мышами и исследованиями необычного вируса, найденного в их организме.

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