Как совершенно точно знают выдающиеся ученые, имеющие высокие индексы Хирша, а также продвинутые наблюдатели, далекие от отвратительных конспирологов, все еще открывающих свои, как изящно выразилась ныне всемирно известная батвумен Ши Чжэньли, "вонючие рты", коронавирус появился не в Уханьском институте вирусологии, а на Уханьском рынке морепродуктов.

Об этом мировой общественности регулярно рассказывают – и сама Ши Чжэньли, и финансировавший ее много лет Питер Дасзак из EcoHealth Alliance, и финансировавший г-жу Ши и г-на Дасзака глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Антонио Фаучи, и финансировавший А.Фаучи Билл Гейтс, и авторы распиаренной статьи о происхождении коронавируса в журнале Nature от 17 марта 2020 г., и сотрудники Университета Северной Каролины в Чапел Хилл – и руководитель биолаборатории, соавтор г-жи Ши, Ральф Барик, и его активный помощник Тим Шихан, и цензор Фейсбука по вопросам коронавируса, соавтор г-жи Ши, Даниэлль Андерсон, а также многие другие зарубежные и отечественные авторы.

О том, что вирус появился на Уханьском рынке морепродуктов, конечно же, точно знают и китайские власти – местные и центральные, гражданские и партийные, руководство китайской наукой и китайской армией.

Правда, в отличие от глобальной коалиции выдающихся ученых и продвинутых наблюдателей, рассказывающих правильные версии событий и не допускающих распространения среди общественности совершенно неправильных, китайские власти, находящиеся к источнику происхождения коронавируса немного ближе, вынуждены были с ним что-то делать на месте, что называется, "прямо в поле".

Что именно и как делали китайские власти?

А вот что.

Предыстория

25 апреля 2004 г.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в ходе последней вспышки тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС) в Китае зарегистрировано восемь подтвержденных случаев заболевания и сотни карантинных случаев. "Мы подозреваем, что два человека, 26-летняя аспирантка и 31-летний мужчина постдок были инфицированы, по-видимому, в двух отдельных случаях", – сказал The Scientist Боб Диц, представитель ВОЗ в Пекине. Женщина была помещена в больницу 4 апреля, но, по-видимому, мужчина заразился независимо от этого 2 недели спустя, и его госпитализировали 17 апреля. Оба работали в Китайском институте вирусологии в Пекине, являющемся частью Китайского центра контроля заболеваний. На пресс-конференции в Маниле региональный директор ВОЗ для стран Западной части Тихого океана Сигеру Оми подверг критике меры защиты в лаборатории и заявил, что власти пока не знают, проводили ли какие-либо иностранцы медицинские исследования в этом учреждении и с тех пор покинули страну. Безопасность лаборатории "является серьезной проблемой, которую необходимо решить", сказал он. "Мы должны оставаться очень бдительными".

1 июля 2004 г.

Во время китайского Нового года (конец января 2004 года) сотрудник Национального центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) забрал вирус SARS из лаборатории центра третьего уровня биоконтроля (BL3) и проводил дальнейшие испытания с ним в обычной, менее защищенной, лаборатории. В результате утечки были зарегистрированы девять случаев заражения в Пекине и провинции Аньхой. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также направила специалистов для участия в расследовании утечки.

1 июля 2004 г.

В этом году был выявлен источник вспышки атипичной пневмонии в Пекине и Аньхое, и подтверждено, что причиной является инфекция в лаборатории. Ли Лимин, директор Китайского центра по борьбе с болезнями, и Ян Сяогуан, заместитель директора Центра по борьбе с болезнями, подали в отставку из-за ненадлежащего исполнения обязанностей по контролю за распространением вируса атипичной пневмонии.

История

26 декабря 2019 г.

В уханьские госпитали из частных биолабораторий поступают первые результаты анализов пациентов, заболевших неизвестной пневмонией, направленные туда за несколько дней до этого. Полученные результаты свидетельствуют о том, что больные инфицированы SARS-подобным вирусом, вызвавшим в 2002-2004 гг. эпидемию, унесшую жизни 774 человек.

27 декабря

О появлении нового коронавируса врачи информируют власти Уханя. Уханьские власти начинают расследование источника возникновения опасного вируса.

30 декабря

Власти Уханя направляют в Уханьский институт вирусологии срочный запрос – проверить все записи, все журналы, все коллекции вирусов на предмет того, не было ли в УИВ неправильного обращения с экспериментальными материалами, особенно во время утилизации.

Тесты заболевших пациентов направляются для проведения геномного анализа и в другие биолаборатории.

В ту же ночь, 30 декабря, еще до начала исполнения поручения властей, руководство УИВ цензурирует свою вирусную базу данных в попытке отделить лабораторию от начавшейся эпидемии. В базу данных УИВ вносятся существенные изменения. Большая часть изменений заключается в удалении ключевых слов "живая природа" и "дикие животные", поскольку передача вируса от летучих мышей к человеку через другое дикое животное – это важнейшее недостающее звено в цепи передачи COVID-19. Название базы данных изменено с "Базы данных о вирусных возбудителях в дикой природе" на "Базу данных о вирусных возбудителях летучих мышей и грызунов". Термин "дикое животное" в базе данных не менее 10 раз заменен на термины "летучая мышь и грызун" или "летучая мышь и крыса". Ключевые слова, облегчающие поиск, потенциально связывающий базу данных с эпидемией, как, например, "образцы диких животных", "данные о вирусных патогенах", "появляющиеся инфекционные заболевания" и "межвидовая инфекция" были ключевыми словами, связанными с оригинальной версией, также удалены. 30 декабря они заменены на термины "летучая мышь", "грызун" и "вирус".

31 декабря 2019 г.

Ши Чжэньли начинает проверку своей лаборатории на предмет возможной утечки из нее коронавируса. По ее собственным словам, она "ждала этого события последние 16 лет".

Национальная комиссия по здравоохранения Китая начинает расследование происхождения вируса.

Комиссия здравоохранения провинции Внутренняя Монголия с пометкой "срочно" выпускает Чрезвычайное уведомление "Об эффективном усилении управления биобезопасностью в лабораториях патогенной микробиологии по инфекционным болезням человека". В уведомлении указывается, что департаменты здравоохранения администраций и соответствующие подразделения на всех уровнях должны воспринимать эту задачу как проблему "политического позиционирования". Административные отделы здравоохранения на всех уровнях должны проводить раннее выявление, немедленную проверку, оперативное информирование и надлежащее обращение с возможными чрезвычайными ситуациями. В уведомлении содержится требование к подчиненным им комиссиям здравоохранения зарегистрировать лаборатории патогенной микробиологии первого и второго уровней и проводить регулярные систематические проверки этих лабораторий.

1 января 2020 г.

Биолаборатории в Ухане получают приказ прекратить испытания нового вируса и уничтожить его образцы. Сотрудник провинциальной комиссии по здравоохранению провинции Хубэй приказывает лабораториям прекратить тестирование образцов нового вируса, уничтожить все существующие образцы и "немедленно прекратить публикацию результатов испытаний и информации о тестах".

2 января

Национальная комиссия здравоохранения направляет в несертифицированные лаборатории требование уничтожить все образцы имеющихся у них патогенов. 15 мая Лю Дэнфэн, сотрудник отдела науки и образования Национальной комиссии здравоохранения подтверждает, что он приказал неавторизованным лабораториям уничтожить образцы нового коронавируса на ранней стадии вспышки. Он добавил, что это было сделано по соображениям биобезопасности, чтобы "предотвратить риск для биологической безопасности, исходящий из лабораторий, и предотвратить вторичные катастрофы, вызванные неопознанными патогенами". По словам Лю, когда в Ухане впервые было зарегистрировано заболевание, подобное пневмонии, "профессиональные институты национального уровня работали над выявлением возбудителя, который его вызывал. Основываясь на всесторонних исследованиях и экспертном мнении, мы решили временно управлять возбудителем, вызывающим пневмонию, как классом II – высокопатогенным – и установили требования биобезопасности для сбора образцов, транспортировки и экспериментальной деятельности, а также уничтожения образцов", – сказал он.

3 января

Китайское правительство продолжает усилия по пресечению распространения любой информации о вирусе: "Национальная комиссия здравоохранения Китая, высший государственный орган в системе здравоохранения, выпускает "Уведомление Главного управления НКЗ о совершенствовании управления ресурсами биологических образцов и связанной с ними исследовательской деятельностью в общедоступной форме, профилактике и борьбе с основными возникающими инфекционными заболеваниями". Уведомление "запрещает всем учреждениям и частным лицам публиковать любую информацию, связанную с новым вирусом и приказывает всем лабораториям передать все образцы, находившиеся в их распоряжении, в назначенные испытательные учреждения или уничтожить их".

Ли Нин, член Китайской инженерной академии и профессор Китайского аграрного университета и директор Государственной лаборатории сельскохозяйственной биотехнологии Китайского аграрного университета, осужден за коррупцию и получение прибыли от продажи животных и продуктов животного происхождения после проведения с ними лабораторных экспериментов. В приговоре суда указано, что "с июля 2008 года по февраль 2012 года суммы продаж крупного рогатого скота и молока, осуществленных по поручению Ли Нина обвиняемым Чжаном Лэй, составили 10,2 млн. юаней (1,46 млн. дол США)".

5 января

Ши Чжэньли из УИВ проводит секвенирование генома коронавируса. Результаты анализа г-жи Ши остаются секретными для мира.

6 января

Газета Нью-Йорк Таймс публикует первую статью об эпидемии в Ухане.

ЦКЗ США предлагает отправить в Китай команду специалистов для помощи в изучении вируса. Правительство Китая отказывается.

8 января

Газета Wall Street Journal публикует первую статью об эпидемии в Ухане.

9 января

КНР передает в ВОЗ образец генома коронавируса. ВОЗ не обнародует эту информацию для анализа исследователей и выработки лекарства и вакцины против болезни. Структура генома коронавируса продолжает оставаться неизвестной для мира.

11 января

Биолаборатория Шанхайского центра общественного здравоохранения проводит секвенирование генома коронавируса и выкладывает эту информацию в открытый банк генетических данных о вирусах. Структура генома вируса становится известной всему миру.

12 января

Китайские власти закрывают биолабораторию в Шанхае "для ректификации". Она остается закрытой и по сей день.

Середина января

Власти Уханя устанавливают карантин в районе, где расположены вирусологические лаборатории УИВ.

Середина января

Власти КНР выводят (временно?) Уханьский институт вирусологии из структуры Академии наук и переподчиняют его Академии военных наук. Практическое руководство УИВ передается в руки генерал-майора медицинской службы НОАК Чен Вэй.

Генерал-майор Чен Вэй

14 января

Комиссия по здравоохранению округа Чанпин в Пекине выпустила не подлежащее разглашению "Уведомление о проведении специального надзора и инспекции лабораторий микробиологии патогенных микроорганизмов". Уведомление требует надлежащей обработки при сборе, транспортировке, использовании и управлении научными исследованиями ресурсов биологических образцов. Уведомление требует от лабораторий первого, второго и третьего уровней биобезопасности провести проверку 15 и 16 января. В документе под названием "Контрольный список по надзору за биобезопасностью в микробиологической лаборатории Чанпин" представлен рекомендуемый набор процедур для приема и хранения вирусов.

16 января

Отдел образования по научной дисциплине Пекинского центра управления больницами выпускает "Чрезвычайное уведомление о взаимной проверке биобезопасности лабораторий в муниципальных больницах". В уведомлении говорится, что Пекинский центр управления больницами организует взаимную проверку биобезопасности в 22 больничных лабораториях в городе с 17 по 21 января.

Департамент научно-технического образования комиссии здравоохранения г. Пекина выпускает "Уведомление Пекинской комиссии здравоохранения о проведении лабораторных тренингов по биобезопасности".

Национальная комиссия здравоохранения выпускает "Уведомление Главного управления НКЗ о печати и распространении руководящих указаний по биобезопасности для новых лабораторий по производству коронавирусов". Уведомление помечено как "срочное" и "не подлежащее разглашению". В нем подчеркивается, что документ предназначен "только для внутреннего использования, его распространение в Интернете не разрешено". В уведомлении содержатся подробные инструкции о том, как извлекать нуклеиновые кислоты из вирусных культур, проводить эксперименты на животных и обращаться с некультивированными инфекционными материалами.

21 января

Несмотря на энергичные поиски образцов коронавирусов среди животных на рынке Хуанань, ни одно инфицированное животное на нем так и не обнаружено. Сообщение Центра предотвращения болезней Китая от 21 января гласит: "Несмотря на обширные поиски, ни одно животное с рынка до сих пор не было идентифицировано как возможный источник инфекции".

27 января

В интервью китайскому Центральному телевидению (CCTV) мэр Уханя Чжоу Сяньван сообщает, что до 20 января он не был "уполномочен" публично признавать серьезность эпидемии и возможность передачи вируса от человека к человеку. Он заявил, что "как руководитель местного правительства, он не мог раскрывать информацию, пока не получил разрешения". Это стало возможным "только после того, как 20 января в Государственном совете состоялось заседание, на котором эпидемия была определена как инфекционное заболевание категории B".

6 февраля

Профессор Ботао Сяо из Объединенной международной исследовательской лаборатории синтетической биологии и медицины Южно-Китайского технологического университета в Гуанчжоу и исследователь Лэй Сяо из Уханьского университета науки и технологии публикуют статью, в которой высказывают версию о возможном происхождении нового коронавируса в УИВ: "В дополнение к версии о происхождении вируса путем естественной рекомбинации с помощью промежуточного хозяина, имеется версия, согласно которой коронавирус-убийца, вероятно, произошел из лаборатории в Ухане. Очевидно, в лабораториях с высокой степенью риска потребуется повысить уровень безопасности. Возможно, необходимо будет принять правило по перемещению этих лабораторий подальше от городских центров и других густонаселенных мест".

7 февраля

Г-жа Ши торжественно клянется своей жизнью, что коронавирус не имеет отношения к ее лаборатории, и потому предлагает всем сомневающимся "заткнуть свои вонючие рты".

14 февраля

На заседании ЦК КПК Си Цзиньпин употребляет термин "биобезопасность" пять раз, предлагает включить биобезопасность в систему национальной безопасности и требует разработать "Закон о биобезопасности" как можно скорее. "Необходимо как можно скорее содействовать принятию закона о биобезопасности и ускорить создание национальной системы законов и правил в сфере биобезопасности", – настаивает Си Цзиньпин.

16 февраля

Журнал Caixin публикует статью о нулевом пациенте эпидемии.

Уханьский институт вирусов Академии наук Китая неоднократно обвиняли в производстве и утечке вирусов. Сегодня институт опубликовал заявление, опровергающее эти слухи. 15 февраля в социальных сетях была распространена новость о том, что нулевым пациентом является "Ву Муму, аспирантка Уханьского института вирусологии". Согласно другим новостным сайтам, нулевым пациентом является Хуан Яньлин, исследовательница Уханьского института вирусологии, аспирантка 2012 года. 16 февраля Уханьский институт вирусологии публикует заявление, в котором говорится, что эта информация не соответствует действительности: "Недавно в Интернете была распространена ложная информация, в которой говорится, что наша выпускница Хуан Яньлин является так называемой "нулевой пациенткой". После проверки наш институт торжественно заявляет следующее: Хуан Яньлин окончила наш институт в 2015 году. После окончания института она жила и работала в других провинциях. Она никогда не возвращалась в Ухань, не была заражена новым коронавирусом 2019 года, и она здорова".

Г-жу Хуан Яньлин никто не видел уже несколько месяцев, ни ее местонахождение, ни состояние ее здоровья по-прежнему неизвестны.

18 февраля

Врач, участвовавший в лечении первого известного пациента, заболевшего коронавирусной инфекцией, сообщает, что его пациент – это 70-летний мужчина, перенесший инфаркт и находившийся дома. Болезнь была зафиксирована у него 1 декабря. Врач отмечает, что пациент никогда не был на южнокитайском рынке морепродуктов.

22 февраля

Исследование китайских ученых установило, что новый коронавирус, возможно, начал передаваться от человека человеку в конце ноября из места, отличного от рынка морепродуктов Хуанань в Ухане. Исследование, опубликованное в ChinaXiv, открытом китайском репозитории для научных работ, выявило, что новый коронавирус появился на рынке морепродуктов из другого места, а затем стал быстро распространяться с рынка на рынок. Результаты были получены в ходе анализа общегеномных данных, источников заражения и путей распространения 93 образцов нового коронавируса, собранных в 12 странах на четырех континентах. Исследование показало, что нулевой пациент передал вирус работникам или продавцам на рынке морепродуктов Хуанань. Переполненный рынок способствовал дальнейшей передаче вируса покупателям, что вызвало более широкое его распространение в начале декабря 2019 года.

24 апреля

КНР отвергает инициативу международного расследования происхождения коронавируса, называя ее политизированной, которая может отвлечь внимание Китая от борьбы с эпидемией.

26-29 апреля

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей обсуждает "Проект закона о биобезопасности".

Вместо заключения

Внимательный читатель, дочитавший до этого места и решивший сопоставить содержание прочитанного текста с его названием, может спросить автора данных строк:

"Так… А при чем тут Уханьский рынок морепродуктов?"

Автор этих строк может согласиться с внимательным читателем:

"Действительно, при чем?"