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"Как к нам, так и мы!" Путин на саммите G20 разразился угрозами

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Президент России Владимир Путин пригрозил Европе "зеркальным ответом" на любые действия против Москвы.

Такое заявление прозвучало во время итоговой пресс-конференции саммита G20 в японской Осаке. Весьма резкие речи вызвал вопрос журналистки о требованиях премьер-министра Терезы Мэй к Путину прекратить агрессию.

"Нет никаких агрессивных намерений, в отношении кого бы то ни было!.. Отношения с нашими партнерами всегда были зеркальными. Как к нам относятся, так и мы будем относиться. Хочу, чтобы все это запомнили", – пригрозил глава РФ.

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Тереза Мэй и Владимир Путин

Тереза Мэй и Владимир Путин

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, Тереза Мэй попросила Путина заняться деэскалацией ситуации в Украине и освободить украинских моряков.

Кроме того, она заявила Путину о невозможности нормализации отношений при наличии со стороны РФ угроз Великобритании и ее союзникам. Также, по словам Терезы Мэй, у Лондона имеются неопровержимые доказательства причастности РФ к инциденту с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

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Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Темы
Холодная война между Западом и РоссиейРоссийско-украинский конфликтОтравление Скрипаля
Персоны
Владимир ПутинТереза Мэй
Место
Россия
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
А угрозы страшные где? Или кто-то в мире поступает иначе?
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Питон Каа
Питон Каа
Это не угрозы, а предупреждения. Ну в ЕС все поняли и будут вести себя аккуратно, то есть выполнять все то, что Россия захочет.
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Barinov Vitaly
Barinov Vitaly
злобный карлик показал свое истинное нутро!
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