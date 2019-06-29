"Как к нам, так и мы!" Путин на саммите G20 разразился угрозами

Президент России Владимир Путин пригрозил Европе "зеркальным ответом" на любые действия против Москвы.

Такое заявление прозвучало во время итоговой пресс-конференции саммита G20 в японской Осаке. Весьма резкие речи вызвал вопрос журналистки о требованиях премьер-министра Терезы Мэй к Путину прекратить агрессию.

"Нет никаких агрессивных намерений, в отношении кого бы то ни было!.. Отношения с нашими партнерами всегда были зеркальными. Как к нам относятся, так и мы будем относиться. Хочу, чтобы все это запомнили", – пригрозил глава РФ.

Тереза Мэй и Владимир Путин Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, Тереза Мэй попросила Путина заняться деэскалацией ситуации в Украине и освободить украинских моряков.

Кроме того, она заявила Путину о невозможности нормализации отношений при наличии со стороны РФ угроз Великобритании и ее союзникам. Также, по словам Терезы Мэй, у Лондона имеются неопровержимые доказательства причастности РФ к инциденту с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

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