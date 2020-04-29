Украине на заметку: как Италия после двух месяцев "ада" выходит из карантина и почему это – минное поле

Охваченная коронавирусом Италия уже с 4 мая ослабляет карантин. Местные жители и власти уверены – болезнь будет атаковать страну еще минимум год, а экономика такими темпами совсем развалится.

Пережив два страшных месяца весны, многие итальянцы потеряли не только родственников, соседей или друзей, но и работу. И если людей, к сожалению, уже не вернуть, то возобновить дела большинству хотелось бы.

Как и почему одна из самых пострадавших от COVID-19 стран мира выходит из анабиоза, OBOZREVATEL расспросил у маркетинг-менеджера Екатерины Садиловой, проживающей в коммуне Лоди (недалеко от Милана).

Тяжелобольных стало меньше

Только по официальным данным в Италии – более 200 тысяч зараженных. При этом как врачи, так и власти признают – реальных цифр не знает никто, ведь на 60-миллионную страну сделано 1,8 млн тестов. Но и это относительно неплохой результат. Еще месяц назад показатели были устрашающие, и ежедневно умирали по 700-800 человек.

"Сейчас самый важный показатель – уменьшение количества тяжелобольных людей в реанимациях. Если помните, СМИ ранее писали, что врачи сами выбирали, кому из пациентов жить. Это правда. Ведь бывали дни, когда на 5 человек работал в больнице один аппарат ИВЛ. Медики сами признавали, что приходилось выбирать, кого именно спасать", – пояснила Екатерина.

Тяжелобольных стало меньше, но их все еще много

"Сейчас самый важный показатель – уменьшение количества тяжелобольных людей в реанимациях. Если помните, СМИ ранее писали, что врачи сами выбирали, кому из пациентов жить. Это правда"

Одной из основных причин спада количества заболевших итальянцы считают введение карантина. К примеру, регион Ломбардия, наиболее пострадавший от недуга, закрыт еще с 20-х чисел февраля. То есть люди сидят в своих домах уже больше двух месяцев.

"Я считаю, что введенные жесткие правила были правильным шагом. Но, с другой стороны, я недовольна работой правительства. Пока нас держали взаперти, властям следовало начать массовое тестирование. В случае негативного результата людям нужно было разрешать выходить и как-то работать. А то получается, что вроде бы почти все сидят по домам, а по статистике имеем сотни новых зараженных. Откуда они появились? Мы на днях получили ответ. 44% новых заболевших заразились в домах престарелых. О'кей, понятно. 25% заразились в кругу семьи. Вдумайтесь, до сих пор в каждой четвертой семье в стране эпидемия, ведь никто же никого не проверяет", – рассказывает Екатерина.

Итальянские врачи продолжают тяжело работать Facebook: Nico Bella

И это проблема. Местные власти и врачи боятся, что именно эти люди могут спровоцировать вторую волну заражения. Сейчас у многих из них коронавирус протекает в легкой форме и без симптомов, но они все еще остаются переносчиками болезни. Когда же ослабят карантинные меры, эти итальянцы выйдут на улицы и заразят еще больше людей.

Люди теряют деньги, а экономика подорвана

Болезнь бьет не только по здоровью итальянцев, но и по их карману. В Международном валютном фонде уже спрогнозировали последствия пандемии. Госдолг Италии возрастет на 20%, а ВВП упадет минимум на 9%. Это миллиардные потери, которые затронут карман каждого.

Страна уже объявила о закрытии границ для туристов до 2021 года. А туриндустрия составляла до пандемии 13% ВВП. Только в 2017 году иностранные гости оставили в Италии около 40 млрд евро. Под откос уже пошел весь отельный бизнес, гиды, турагентства, курорты, частично – индустрия развлечений и ресторанный бизнес.

Из-за этого много людей осталось без работы. Правительство пытается спасти ситуацию, но пока объемы проблем явно превышают возможности. Один из примеров такой помощи: власти запретили уже закрытым из-за карантина фирмам увольнять своих работников, зарплаты в размерах 50-60% им временно платит государство.

"Слышу истории от знакомых, многие из моего круга общения остались без работы. Коммуналку платить нужно, никто и ничего не отменял. Единственное знаю – в нашей пострадавшей "красной зоне" разрешили 3 недели не платить за газ, свет, воду. Банки же приостанавливали выплаты по кредитам. Больше чего-то такого я не слышала, все другие платили. Очень пострадали частные предприниматели – сфера ресторанного бизнеса, туризм. Те же гиды, сотрудники агентств остались без работы. Туристический сезон в лучшем случае откроется весной 2021 года", – подчеркнула собеседница.

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Она также добавила, что в рамках программы правительства всем ФЛП в апреле выплатили по 600 евро. Но будут ли такие доплаты в мае, июне и так далее, до конца не понятно.

Помогает Италии и Евросоюз. Если в первые недели пандемии помощи от ЕС не было, то сейчас, по словам Садиловой, стране уже утвердили макрофинансовую помощь.

Страна выходит из карантина

Число тяжелобольных от COVID19 уменьшилось, а экономические проблемы достигли критического уровня. Поэтому власти уже с 4 мая запускают отмену ограничений. По словам премьер-министра Джузеппе Конте, страну ждут такие послабления:

возобновит работу промышленность – в частности, строительные компании, производители, оптовики;

разрешат передвижение по своему региону для посещения родных и близких;

появится возможность посещать похороны, но на церемонии не должно быть более 15 человек;

бары и рестораны откроют для работы на вынос, но пищу можно будет употреблять лишь дома или на рабочем месте; полное открытие сферы питания планируют на июнь;

разрешат тренировки атлетам в индивидуальных дисциплинах.

При этом в стране сохраняется полноценный масочный режим.

Как рассказала Екатерина Садилова, изменения коснутся и общественного транспорта.

"Он наполовину заполнен, но ездил всегда. Сейчас на остановках уже есть наклейки о соблюдении пассажирами дистанции. Метрополитен будет работать лишь на 25%, и это очень сложно, ведь людей с начала мая станет на улицах больше. На эскалаторах уже есть разметка дистанции, на платформах и в самих вагонах – тоже. Внутри нельзя садиться друг возле друга, между людьми должно быть два пустых сидения", – рассказывает Садилова.

Реалии коронавирусной епохи EPA/UPG

"Если вдруг начнется следующая вспышка болезни, то все снова закроют. Мы тут ходим как по минному полю, не знаешь, чего ожидать на следующем шаге"

Если количество заболевших не увеличится, то через месяц выход из карантина войдет в следующий этап, к которому в Италии уже готовятся. С 18 мая откроют библиотеки и музеи, с 1 июня – парикмахерские и салоны красоты. При этом учебный процесс в школах не будут возобновлять до сентября, чтобы не рисковать здоровьем детей. Церковные службы с присутствием верующих все еще под запретом.

"Уверена, что власти продолжат мониторинг. Если вдруг начнется следующая вспышка болезни, то все снова закроют. Мы тут ходим как по минному полю, не знаешь, чего ожидать на следующем шаге", – подытожила Екатерина.

В целом в Италии уже устали от карантинных мер. Именно поэтому, несмотря на еще внушительную динамику (333 погибших и 1739 зараженных по состоянию на 27 апреля), итальянцы жаждут вернуться к более-менее нормальной жизни. И судя по всему, уже в мае им частично это удастся.