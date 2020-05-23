Обрабатывают подошвы и устанавливают тоннели: как Испания выходит из карантина после смертельной пандемии

Проблема в том, что Испания – страна малого и среднего бизнеса, который наиболее пострадал от COVID-19

При этом на фоне всех ограничений в стране растет безработица, а экономика рушится.

Власти анонсировали в целом 4 этапа по выходу, которые завершатся уже к концу июня

Испании удалось ослабить пандемию коронавируса, что нельзя сказать об экономике. В стране наблюдается спад производства, а многие местные жители уже несколько месяцев сидят без денег.

Именно поэтому власти постепенно снимают ограничения, но и это не спасает общество от недовольства. Что сейчас происходит в одной из самых пострадавших от COVID-19 стран и почему в Мадриде и Барселоне проходят акции протеста – в материале OBOZREVATEL.

Умерших стало меньше

Только по официальной статистике в Испании 280 тысяч заболевших и почти 28 тысяч умерших. Несмотря на страшные цифры, последние недели страна из Пиренеев начала выходить из карантина.

Почему?

Снизилось количество новых инфицированных, за 20 мая плюс 721 человек; умерло 110. Еще месяц назад цифры были в 6-7 раз больше;

Экономика страны рушится. Если не снимать ограничения, то страна может скатиться в глубокий финансовый кризис. Каждый день на счету.

Украинец Артем Лазарев, который последние годы живет на востоке Испании (г. Мурсия) рассказал OBOZREVATEL о нескольких этапах снятия ограничений (их всего 4), которые вводят по указанию главы правительства Педро Санчеса.

С 4 по 11 мая – страна была на условной нулевой фазе. Когда разрешалось выходить на улицу на прогулки, заниматься спортом, но только в отдельные часы. К примеру, для молодых людей – с 8 до 11 утра, далее – до 15:00 для пенсионеров, а после – для людей с детьми.

Первый этап – (с 11 по 25 мая) открылись летние террасы ресторанов, магазины до 400 кв.м, парикмахерские и церковные службы. Можно передвигаться в пределах одного города, в другие же регионы ездить нельзя. При этом сотрудники полиции имеют полное право остановить человека на улице, потребовать документы и узнать цель его передвижения.

При этом не все города вошли в первый этап. К примеру, Мадрид и Барселона. Там количество заболевших было еще высоким.

Летние террасы уже работают

Второй этап – (с 25 мая по 8 июня) разрешено посещать более крупные магазины (в том числе и ТРЦ), свободно посещать магазины, без пояснения какой-то конкретной цели для полиции. Можно заходить внутрь ресторанов, а также собираться группами. Откроются кинотеатры, музеи, театры с нагрузкой не более 30%.

"С 21 мая у нас обязательно нужно ходить в масках по улицах. Буквально вчера было решение на уровне правительства. К слову, на этом фоне совсем недавно произошел большой скандал. Аптеки и магазины резко подняли цены на маски, и купить одну штуку можно было в среднем за 5 евро. А если соблюдать все нормы, то в день нужно менять маски 3-4 раза, в итоге рядовой испанец должен тратить в день только на это 20 евро, что очень дорого. После того, как в СМИ поднялось недовольство, на уровне властей было принято решение ограничить цену на маску – не более 0,94 евро", – рассказал Артем Лазарев.

Третий этап – (с 8 по 22 июня) открытие парков и пляжей, более свободное перемещение, а также нагрузка в магазинах и ресторанах увеличится с 30 до 50%.

Пляжи пока открыты только для спортсменов

Не обходится и без нарушителей

Снятие таких ограничений происходит неравномерно, что вызывает недовольство у многих городов – в частности у Мадрида и Барселоны.

К примеру, в столице Испании прошли антиправительственные акции. По информации местного телеканала RTVE, 17 мая на улицы вышли 450 человек. Многим не нравится как работа Педро Санчеса в целом, так и тот факт, что карантин будет продлен до конца июня. А местные власти столицы и вовсе подали в суд на действия Кабмина.

Протесты в Барселоне против политики властей

Люди теряют работу и сидят без денег

Экономическая ситуация в Испании сейчас не самая лучшая. Как пишет местное издание El Pais со ссылкой на данные Международного валютного фонда, ВВП страны рухнет на 8% по итогу 2020 года. Уровень безработицы в среднем вырастет на 20%. На конец апреля без работы остались 3,3 млн человек (при общем населении в 46 млн).

Местные власти вынуждены прибегать к очень нестандартным решениям. По словам Артема Лазарева, если испанец вышел на улицу не в положенное время, то полиция может его отправить домой, или направить в ближайший ресторан.

То есть гулять по факту запрещено, а вот сидеть на террасе кафе можно. Тем самым власти пытаются стимулировать местных жителей тратить деньги в заведениях, поддерживая бизнес.

"Малый и средний бизнес терпят серьезные убытки. Помимо оттока клиентов и всяких ограничений, им еще приходится тратить деньги на дополнительные меры предосторожности. В некоторых ресторанах устанавливают тоннели, через которые должны входить посетители. Там стоят дезинфекторы, выдают перчатки, обрабатывают даже твою подошву, меряют температуру. Я узнавал, организовать такое сооружение стоит недешево – около 2-х тысяч евро. Поэтому сейчас выживают только крупные компании, такие как Mcdonalds или BurgerKing, у которых есть финансирование, стабильный приток клиентов и относительно небольшие цены", – пояснил Артем Лазарев.

На этом фоне, как ранее писал OBOZREVATEL, испанский премьер-министр Педро Санчес анонсировал финансовую помощь со стороны Кабмина. 117 млрд из этих средств выделит государство, остальные – это привлеченные инвестиции. Из общей суммы 100 млрд пойдет на поддержку предпринимателей и поддержание уровня безработицы, остальные деньги – на стратегические отрасли: водоснабжение, электроэнергия и другое.

Ранее на уровне правительства были приняты несколько правил для тех, кто потерял работу:

работодатель увольняет сотрудника в резерв на время карантина и сохраняет за ним рабочее место. При этом государство обязано выплачивать 75% зарплаты сотруднику ежемесячно;

работодатель полностью увольняет и выплачивает все необходимые при уходе выплаты. Далее сотрудник становится на учет и получает ежемесячное пособие в размере 800 евро на полгода.

При этом отнюдь не все получили положенное пособие. По словам нашего собеседника, некоторые из его знакомых остались без обещанных пособий, что также стимулирует недовольство.

В местных СМИ часто задаются вопросом – куда пошли полученные от штрафов за коронавирус деньги? Ведь оштрафовать на месте могли до 3-х тысяч евро. Судя по всему, Испания стоит на пороге социальных потрясений. Не исключено, что нарастание общественно-экономических проблем из-за COVID-19 простимулирует и политическую нестабильность. А это ударит не только по их внутренней ситуации, но и по Европейскому Союзу в целом.

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