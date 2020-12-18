Последние дни все внимание СМИ было приковано к голосованию Коллегии выборщиков в США, которая спустя чуть больше месяца с момента окончания самих выборов официально подтвердила выбор большинства американских граждан и объявила Байдена 46-м президентом Соединенных Штатов.

Но на прошлой неделе вышло интервью одного из богатейших людей Планеты, создателя и руководителя новой космической программы Человечества - Илона Маска в интервью изданию The Wall Street Journal, в котором он официально подтвердил свой переезд в Техас.

Слухи об этом ходили, начиная с весны, и различные издания сообщали о том, что причина переезда Маска в том, чтобы не платить подоходный налог с прибыли – в Калифорнии он составляет 13,3% (один из самых больших в США), а в Техасе его попросту нет.

Но сам Маск опроверг эти слухи. "На самом деле, стоит отметить, что Tesla — последняя автомобильная компания, которая все еще производит автомобили в Калифорнии. А Space X — последняя аэрокосмическая компания, все еще занимающаяся значительным производством в Калифорнии. Раньше в Калифорнии было больше дюжины автомобильных заводов, а также штат был центром аэрокосмического производства. Мои компании — последние две оставшиеся", — многозначительно заявил Маск.

В интервью американскому изданию он рассказал, что в именно в Техасе ведется разработка ракеты-носителя Starship, а также строительство новой Гигафабрики Tesla, где будут собирать Cybertruck - электрический пикап в стиле "киберпанк". Поэтому ему целесообразнее будет находиться поближе к своим новым проектам.

Напомню, что "Space X" при помощи ракеты-носителя "Starship" (испытания которой также прошли на прошлой неделе), собирается отправить людей на Марс уже в 2026 году. А если испытания пойдут быстрее, то и того раньше.

Что касается штаб-квартиры Tesla, то пока она останется в Пало-Альто (Калифорния). Но в длительной перспективе не исключено, что и головной офис Tesla тоже переедет в Техас.

Казалось бы, в чем взаимосвязь с выборами в США?

А все дело в том, что Техас является вторым после Калифорнии (55) штатом по количеству выборщиков в общенациональной Коллегии, которая, как известно, и выбирает президента США! И таких делегатов от Техаса насчитывается аж 38! А это, на минуточку, составляет 1/7! от необходимых для победы 270-ти голосов!

Исходя из заявлений Маска о вероятности переноса производства вслед за пропиской, это в итоге приведет интенсификации процесса миграции не только работников его предприятий, но и послужит сигналом для других высокотехнологичных компаний, недовольных высоким уровнем налогов и арендной платы в электоральном ядре "оплоте" Демократической партии.

А значит и массовой миграции рабочей силы из Калифорнии в Техас, что уже наблюдается далеко не один год. Такие люди как Маск являются не только новаторами в мире технологий, но и законодателями социальных трендов. И особое влияние оказывают именно на способ мышления молодежи.

Тем более, что и ранее высокие налоги в Калифорнии стали причиной массового оттока рабочей силы именно в Техас. А молодежь, как известно, особенно высокообразованная, мировоззрение которой формировалось в университетских кампусах, являются поборниками социалистических идей. Зачастую - откровенными "леваками", голосовавших на праймериз в 2016-м и 2020-м за Берни Сандерса , составляющих оплот не только "Антифы", но и всем известного движения BLM.

Уже накануне этих президентских выборов Техас впервые отнесли к так называемому "swing states" и считали победу Байдена там вполне вероятной. Хотя еще совсем недавно это был исконно "красный" штат, всегда голосовавший на президентских выборах за республиканцев.

И хотя Трампу удалось одержать там победу в ноябре на выборах, после переезда Маска в Техас, скорее всего, он станет последним президентом-республиканцем в истории США!