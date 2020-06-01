Если кому-то показалось, что ответная шутка Илона Маска Рогозину исчерпалась либо запуском, либо стыковкой Дракона, безусловно ошиблись. Ведь в чем был основной смысл этой пикировки? В свое время Рогозин растопырил пальцы в плане того, что РФ и конкретно – Роскосмос, является единственным существующим вариантом доставки астронавтов на орбиту, и вот Маск показал, что это уже не так. Ну а тем более, когда взять два фото: Дракона и российского клоповника изнутри, с экипажем, то все становится на место.

Но ведь еще до этого SpaceX обошла всех, в том числе и Роскосмос, по всем остальным сегментам космического транспорта. В первую очередь, это касается многоразовой ракеты Falcon 9 пятой серии. Кроме того, что она имеет способность возвращаться для повторного использования, ее дизайн предполагает принципиальную возможность делать это до 10 раз. Пока этого рубежа не достиг ни один ускоритель, но веди процесс только недавно пошел.

Кроме того, компания продемонстрировала работу тяжелой транспортной системы, состоящей из связки трех Falcon, а главное — SpaceX вышла на завидную регулярность и надежность стартов. Пилотируемая программа просто показала, что и это под силу компании, а перспективы связываются с абсолютно новой транспортной системой, которая сейчас проходит начальный этап испытаний.

Но вот уже объявлено, что перенесенная с 17 мая миссия готовится к старту на 9:25 вечера по восточному времени 3 июня (02:25 UTC, 4 июня), что является рекордно коротким промежутком времени между стартами с одной и той же площадки. Но как оказалось, теперь ситуация изменилась и бутылочного горлышка уже нет.

Известно, что SpaceX выполняла старты с двух площадок: на восточном (Флорида) и западном (Калифорния) побережьях США. Это было обусловлено тем, что с восточной площадки запускались грузы с экваториальной орбитальной ориентацией, а с западной — спутники имели полюсную ориентацию. Это было обусловлено тем, что при полюсной ориентации орбиты ракета уходила в сторону Кубы и это была проблема, в виду непростых отношений с этим осколком коммунизма. Но теперь это ограничение удалось снять и с флоридской площадки можно запускать ракеты в любом направлении.

В общем, компания имела две плавучие посадочные платформы, но разнесенные по двум побережьям, а теперь обе они находятся в Кейп Канаверал. Но платформа Just Read The Instructions (JRTI) находилась на длительной модернизации, а потому — была недоступной для использования.

Поскольку в последние пару недель JRTI проходила ходовые испытания, то очередной выход в море был воспринят, как простой тест, но когда прошло сообщение от том, что площадка 39А уже готовится для старта миссии Starlink-8, назначенному на вечер 3 мая, по времени восточного побережья, стало очевидно, что именно JRTI и будет принимать ускоритель Falcon 9 B1049, обеспечивающий вывод спутников этой миссии на орбиту. Ведь по протоколу, принимающая платформа должна быть в месте посадки не позднее, чем за 24 часа до расчетного времени. А это значит, что именно эта платформа и выдвинута как принимающая и это — не испытания.

На самом деле, платформа прошла полную модернизацию и является самой совершенной в своем типе. Там стоит полностью новая силовая установка, блоки питания и роботизированный комплекс Octagrabber.

В общем, это теперь — ультрасовременная машина, которая позволит удвоить пропускную способность посадочного комплекса SpaceX и судя по тому, что старт назначен буквально через несколько дней, говорит о том, что теперь бутылочным горлышком становится именно стартовый комплекс, который надо привести в готовность после запуска предыдущей ракеты. Но в любом случае, запуск с таким интервалом станет рекордным и в принципе покажет, что при наличие достаточного количества ускорителей и полезной нагрузки, SpaceX готова выдать такую "скорострельность", что она конкурентам даже в кошмарном сне не снилась.

Второй рекорд может преподнести сам ускоритель Falcon 9 B1048. Он станет вторым в истории, который совершит пятый запуск и возможно, будет первым, совершившим пятую удачную посадку. Напомним, в апреле в ускорителе, который совершал свой пятый старт, что было впервые в индустрии, произошел сбой двигателя на фазе вывода полезной нагрузки и бортовой компьютер перераспределил мощность двигателей, чтобы успешно вывести на орбиту полезную нагрузку. Но для этого пришлось сжечь топливо, предназначенное для посадки и потому ускоритель разбился, поскольку нечем было гасить скорость.

Если все пройдет штатно, Falcon 9 B1048 впервые в истории сможет в шестой раз выйти на старт и сделать еще один шаг к проектному количеству запусков, для Falcon 9 пятого блока, а именно — 10 стартов. Если это — "батут", то пускай будет батутом, но о таком батуте Рогозину не стоит даже мечтать. Сначала нужно научиться сверлить дырку в нужно месте и правильно всовывать датчики, поскольку в противном случае получается одно и тоже, вот так и даже хуже:

Но и это еще не все. В миссии Starlink-8 дебютирует новый блок вывода спутников. Кроме всего прочего, в нем резервируются места для небольших сторонних спутников, кроме штатных шестидесяти Starlink. Уже в этот раз в RideShare помещены три спутника SkySat по 125 килограммов каждый, принадлежащие Earth Planet, которая проводит съемки земной поверхности. Известно, что вывод каждого спутника обошелся компании примерно в миллион долларов.

То есть, SpaceX задает возможным клиентам массов-габаритные характеристики их спутников, которые входят в стандартные слоты RideShare и что главное, клиенты теперь знают, что в каждом старте будет присутствовать место для сторонних спутников, а потому — его можно бронировать заранее. А с учетом того, что SpaceX планировала уже в этом году (до пандемии) довести количество стартов до 20 и более в год, то любой клиент может уже легко расчитывать свои силы для того, чтобы его спутник гарантированно оказался на орбите в нужный момент.

Это значит, что запускается совершенно невероятный сервис вывод спутников на орбиту, который делает эту процедуру простой и предсказуемой. Понятно, что тот мизер, который имеет Роскосмос, по запуску сторонней полезной нагрузки, уйдет в предсказуемом направлении просто потому, что у SpaceX это будет быстрее, дешевле и удобнее.

Но и сами спутники из партии Starlink-8 получат некоторые новшества, которые уменьшат их отражающую способность, о чем просили астрономы. Ну и понятно, группировка спутников уже достигнет почти пятисот единиц, что должно позволить более широкое тестирование системы.

В общем, если брать во внимание и предстоящий старт, то шутка Маска выглядит более объемно и серьезно.