Сергей Никитич Хрущев, сын Н.С. Хрущева, стал Героем Соцтруда и лауреатом Ленинской премии, когда ему не было и 30 лет. Эти самые высокие советские награды он получил в те годы, когда его отец возглавлял советское государство, а он сам работал в знаменитой сегодня, а тогда очень секретной ракетно-космической "фирме Челомея". Когда Хрущева за "волюнтаризм" и прочие грехи отправили в 1964-м на пенсию, сыну пришлось искать другую работу. Так Сергей Хрущев оказался в Институте электронных управляющих машин( ИНЭУМ), где он в 1970-е работал вместе с моим старшим братом, ныне покойным.

Однажды я застал брата в потрясённом состоянии

- Ты представляешь, а Сергей, оказывается, Герой Социалистического труда, да к тому же Ленинский лауреат!

- Он, что, пришел на работу с "Гертрудой" на груди (так называли тогда эту геройскую звезду ) ?

- Да, нет, случайно узнал от него в разговоре. Спросил его, почему не носит, а он говорит, неудобно, мол, будут говорить, что отец наградил...

Новости Россия тянет время

Спустя много лет я познакомился с Сергеем Хрущёвым, когда довелось оказаться в 1994 году вместе со всей хрущевской семьёй в поездке в Калиновку, откуда был родом Никита Хрущев, когда отмечали его 100-летний юбилей. Сергей и там стеснялся своих секретных наград, возможно, вполне заслуженных... Сейчас, наверное, он как гражданин США, ещё больше стесняется.

Вот, думаю, Сергей Владиленович Кириенко, ставший секретным Героем России, тоже будет стесняться своего высокого и, возможно, вполне заслуженного звания?

С другой стороны, Путин ему ж не отец родной, как в хрущевском случае, чего стесняться своих истинно геройских дел?