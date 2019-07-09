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"Как х*й на заборе!" Собчак заступилась за оскорбленного Путина

5.3тЧитать материал на украинском

Российская телеведущая Ксения Собчак встала на защиту российского президента Владимира Путина, которого ранее обматерил журналист в эфире грузинского канала "Рустави 2".

Так, в Telegram-канале она напомнила свою позицию, которая осталась неизменной с тех пор, как она стала сторонницей оппозиции. "Вам может не нравиться Путин, но опускаться до плинтуса, нецензурно оскорбляя Путина, — это нелепо и скорее показывает слабость позиции", — объяснила Собчак.

По мнению телеведущей, поступок Георгия Габуния напоминает подростковую выходку: "это как написать слово "х*й" на заборе и радоваться".

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Владимир Путин и Ксения Собчак

Владимир Путин и Ксения Собчак

"Утро.ру"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 7 июля в эфире Габуния матом выразил свое отношение к Путину. "Я хочу передать огромный привет нашему большому другу, президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Вовочка, с*ка ты подзаборная... На нашей красивой земле нет места такому убогому созданию, такому уроду, как ты", разразился он.

  • Власти Грузии осудили грубость ведущего, однако от извинений в сторону лидера РФ воздержались.

  • Российские пропагандисты в ответ набросились на Габунию с обвинениями.

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Персоны
Ксения СобчакВладимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Собчак-карманная собачка путена.
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