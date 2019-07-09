"Как х*й на заборе!" Собчак заступилась за оскорбленного Путина

Российская телеведущая Ксения Собчак встала на защиту российского президента Владимира Путина, которого ранее обматерил журналист в эфире грузинского канала "Рустави 2".

Так, в Telegram-канале она напомнила свою позицию, которая осталась неизменной с тех пор, как она стала сторонницей оппозиции. "Вам может не нравиться Путин, но опускаться до плинтуса, нецензурно оскорбляя Путина, — это нелепо и скорее показывает слабость позиции", — объяснила Собчак.

По мнению телеведущей, поступок Георгия Габуния напоминает подростковую выходку: "это как написать слово "х*й" на заборе и радоваться".

Владимир Путин и Ксения Собчак "Утро.ру"

Как сообщал OBOZREVATEL:

7 июля в эфире Габуния матом выразил свое отношение к Путину. "Я хочу передать огромный привет нашему большому другу, президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Вовочка, с*ка ты подзаборная... На нашей красивой земле нет места такому убогому созданию, такому уроду, как ты", – разразился он.

Власти Грузии осудили грубость ведущего, однако от извинений в сторону лидера РФ воздержались.

Российские пропагандисты в ответ набросились на Габунию с обвинениями.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.