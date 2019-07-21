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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Стартовали внеочередные выборы в Раду: как украинцы голосуют за границей

1.9т Читать материал на украинском

В воскресенье, 21 июля, на заграничных избирательных участках также стартовали внеочередные выборы в Верховную Раду Украины.

Первым, в час ночи, открылся избирательный участок в Австралии (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы). Также утром украинцы пришли голосовать в посольство Украины в Минске (Беларусь). Снимок с участка опубликовали на странице дипведомства в Twitter.

"С выполнения государственного гимна Украины на заграничном избирательном участке №900007 при посольстве Украины в Минске началось голосование на внеочередных выборах в Верховную Раду", – поделились в соцсети.

Также пришли волеизъявляться украинцы на территории Турции. Обеспечением проведения голосования занимаются дипломатические представительства в Анкаре, Стамбуле и Анталии.

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Участок в Турции

Участок в Турции

Twitter Andrii Sybiha

Участок в Турции

Участок в Турции

Twitter Andrii Sybiha

Также открылись избирательные участки в Китае. Там проголосовать можно будет до 15:00 по киевскому времени. В посольстве Украины в Китае сообщили, что участки открылись в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу.

Фотографии с участков в Варшаве опубликовал посол Украины в Польше Андрей Дещица.

В штатном режиме открылись участки в Эстонской Ресупблике.

Голосование в Эстонии

Голосование в Эстонии

Twitter Марьяна Беца

Как писал OBOZREVATEL, 21 июля 2019 в Украине проходят внеочередные выборы в Верховную Раду. Избирательные участки открылись по всей территории Украины в 8:00 и закроются для подсчета голосов в 20:00. Следить за главными событиями этого дня можно по ссылке.

Национальный экзит-пол 21 июля проведут три центра: Фонд "Демократические инициативы Илька Кучерива", КМИС и Центр Разумкова. Предварительные итоги национального экзит-пола, исходя из данных на 18:00, будут озвучены на пресс-конференции по завершению голосования.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Беларусь
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Serov Oleg
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