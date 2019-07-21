Стартовали внеочередные выборы в Раду: как украинцы голосуют за границей

В воскресенье, 21 июля, на заграничных избирательных участках также стартовали внеочередные выборы в Верховную Раду Украины.
Первым, в час ночи, открылся избирательный участок в Австралии (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы). Также утром украинцы пришли голосовать в посольство Украины в Минске (Беларусь). Снимок с участка опубликовали на странице дипведомства в Twitter.
"С выполнения государственного гимна Украины на заграничном избирательном участке №900007 при посольстве Украины в Минске началось голосование на внеочередных выборах в Верховную Раду", – поделились в соцсети.
З виконання державного гімну України на закордонній виборчій дільниці №900007 при Посольстві України у Мінську розпочалося голосування на позачерг. виборах до Верховної Ради України. Голосування триватиме до 20.00 за місц. часом.— UKR Embassy in BLR (@UkrainavRB) July 21, 2019
Запрошуємо на вибори народних депутатів України! pic.twitter.com/IET1jNGqyo
Также пришли волеизъявляться украинцы на территории Турции. Обеспечением проведения голосования занимаются дипломатические представительства в Анкаре, Стамбуле и Анталии.
Участок в Турции
Twitter Andrii Sybiha
Участок в Турции
Twitter Andrii Sybiha
Также открылись избирательные участки в Китае. Там проголосовать можно будет до 15:00 по киевскому времени. В посольстве Украины в Китае сообщили, что участки открылись в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу.
У литовському посольстві атмосфера хороша! ✅#вибори2019 pic.twitter.com/1impLkQesy— Бадзян (@1badzian) July 21, 2019
Фотографии с участков в Варшаве опубликовал посол Украины в Польше Андрей Дещица.
Розпочалося голосування на закордонній виборчій дільниці #900069 у Варшаві pic.twitter.com/RD1xxeisqO— Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) July 21, 2019
В штатном режиме открылись участки в Эстонской Ресупблике.
Голосование в Эстонии
Twitter Марьяна Беца
На закордонній виборчій дільниці № 900086 при Посольстві України у Словаччині розпочалося голосування на позачергових виборах до Верховної Ради України.— UKR Embassy in SR (@UKRinSR) July 21, 2019
Голосування триватиме до 20.00 за місцевим часом.
Запрошуємо на вибори народних депутатів України! pic.twitter.com/4eM8yOtDpW
Как писал OBOZREVATEL, 21 июля 2019 в Украине проходят внеочередные выборы в Верховную Раду. Избирательные участки открылись по всей территории Украины в 8:00 и закроются для подсчета голосов в 20:00. Следить за главными событиями этого дня можно по ссылке.
Национальный экзит-пол 21 июля проведут три центра: Фонд "Демократические инициативы Илька Кучерива", КМИС и Центр Разумкова. Предварительные итоги национального экзит-пола, исходя из данных на 18:00, будут озвучены на пресс-конференции по завершению голосования.
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