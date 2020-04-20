Как Европа выходит из карантина: важный урок для Украины

Проведя более месяца на карантине из-за пандемии коронавируса, некоторые страны Европы решились на постепенное смягчение ограничений.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Например, в Чехии, которая за снятие некоторых запретов взялась еще с прошлой недели, власть даже просят открыть для граждан границы. Постепенно возвращаются к нормальной жизни и Германия с Францией.

Европа постепенно выходит из карантина

Чехия может на год продлить закрытие границ

Президент Чехии Милош Земан заявил, что запрет на выезд граждан Чехии за рубеж необходимо продлить на год, чтобы не допустить новой вспышки коронавируса, сообщает Ceske Noviny.

Таким образом он отреагировал в том числе на предложение министра здравоохранения Адама Войтеха, который предложил с мая частично снять запрет на ограничения и разрешить чехам ездить в страны с низким уровнем заражения коронавирусом: Словакию или Хорватию.

Со своей стороны туристические фирмы просят правительство назвать хотя бы ориентировочные сроки открытия границ. Так, вице-президент туристической ассоциации Чехии Ян Папеж отмечает, что власти могли бы разрешить гражданам выезжать хотя бы в Болгарию, Грецию, Таиланд, Вьетнам или на Мальдивы

По мнению Земана, гражданам не нужно ездить за границу, а в период летних отпусков им лучше "наслаждаться красотой чешских пейзажей". При этом президент подчеркнул, что сам он отдыхать поедет в Высочинский край на юго-востоке страны.

Земан считает, что открытие границ приведет к тому, что люди поедут в страны с высоким уровнем заражения, и это может вновь ухудшить эпидемиологическую ситуацию в Чехии.

Франция снимает запрет на посещение домов престарелых и приютов

Во Франции в рамках ослабление карантина С 20 апреля снимают запрет на посещение домов престарелых и приютов, сообщает DW.

Однако, по словам министра здравоохранения страны Оливье Верана, отдельные ограничения все еще сохраняются. В частности, одновременно посещать человека в таких заведениях могут не более двух родственников. Кроме этого, сам физический контакт также будет запрещен.

Президент Франции Эммануэль Макрона еще 13 апреля в своем третьем телевизионном обращении к нации заявил, что ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса будут продлены до 11 мая. После должно быть постепенное открытие школ и детских садов, тогда как восстановление работы вузов планируется не раньше лета. Рестораны, кафе и гостиницы пока оставаться закрытыми. В общем правительство страны уверяет: французам не стоит ожидать, что жизнь после указанной дать пищеварительной вернется в привычное русло.

В Германии возобновляют работу небольшие магазины, парикмахерские

С понедельника, 20 апреля, в Германии вновь возобновляют работу небольшие магазины площадью до 800 квадратных метров, пишет DW. Более крупные филиалы универмагов, торговые центры пока что останутся закрытыми. При этом, не зависимости от торговой площади, в стране вновь открываются книжные магазины, автосалоны и магазины по продаже и ремонту велосипедов.

Помимо этого, школьники и студенты тоже будут постепенно возвращаться в стены учебных заведений. Занятия в выпускных классах гимназий, начальных школ и профессионально-технических училищ в Германии начнутся с 4 мая. Экзамены на аттестат зрелости состоятся в положенный срок. Дальнейшие детали будут регулироваться властями на земельном уровне. К 29 апреля министерства образования всех федеральных земель должны представить концепции возобновления преподавания в подведомственных им школах.

Также откроются и университетские библиотеки – правда, при соблюдении всех предписанных мер предосторожности. Университеты и высшие школы должны будут представить планы возобновления работы в условиях пандемии. При выполнении всех необходимых мер безопасности вузам будет разрешено проводить экзамены и практические занятия в лабораториях и специально оборудованных для этого помещениях. Однако значительная часть лекций будет проходить в онлайн-формате до конца семестра.

Ко всему прочему, с 4 мая в стране возобновят работу парикмахерские. Однако они должны будут обеспечить деятельность с использованием средств индивидуальной защиты. Бордели, салоны красоты, массажные салоны и другие косметические заведения, где предусмотрен физический контакт, пока останутся закрытыми.

По-прежнему будут работать продовольственные магазины, моющих средств и бытовой химии, аптеки, строительные магазины, автозаправки, прачечные, банки, отделения связи и газетные киоски. Продолжатся также строительные и ремонтные работы.

При этом неизменной останется минимальная дистанция в полтора метра, которую должны соблюдать в общественных местах жители Германии. На улице по-прежнему будет разрешено находиться поодиночке либо вдвоем. Исключение сделано для членов семьи, а также людей, живущих единым домашним хозяйством.

Детские сады, в отличие от школ, останутся закрытыми. Также до дальнейших распоряжений не смогут возобновить работу кафе и рестораны.

Музыкальные фестивали, концерты и другие крупные массовые мероприятия не будут проходить, как минимум, до конца августа. Культурные мероприятия также остаются под запретом. Останутся закрытыми концертные площадки, театры, музеи и кинотеатры, запрещены собрания и все религиозные обряды в церквях, мечетях и синагогах.

Придется запастись терпением и спортивным болельщикам: футбольные и другие матчи на стадионах и площадках запрещены на неопределенный период. Не будут работать также фитнес-студии и спортивные клубы, детские площадки тоже останутся закрытыми.

Стоит отметить, что ограничения на контакты будут действовать до 3 мая – жителей Германии по-прежнему настоятельно призывают воздерживаться от частных поездок и посещений, в том числе, родственников. Рекомендуется также отказаться от путешествий внутри страны и от однодневных туристических маршрутов за пределы региона.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже приняли решение продлить карантин как минимум до мая. Скорее всего, мелкие предприятия откроют только 12 мая (дата еще обсуждается), при этом львиная доля ограничений продолжит действовать до конца июня, так как во власти боятся второй волны заболеваний.