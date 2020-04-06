Во многих странах Европы постепенно наступает послепиковая фаза пандемии COVID-19. Теперь власти думают о том, как они будут возвращаться к жизни после длительного карантина.

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DailyMail рассказывает о том, как страны будут постепенно снимать блокировку. Например, в Австрии уже известны точные даты окончания карантина, тогда как в Италии говорят о необходимости учиться жить с вирусом.

Распространение COVID-19 в Европе DailyMail

Испания планирует увеличить количество тестов и частично возвращать людей на работу

135 032 подтвержденных случая, 13 055 смертей

Испания находится на изоляции с 14 марта, а по количеству зараженных страна обогнала даже Италию. Тем не менее, в последнее вирус стал распространяться медленнее.

Премьер-министр Педро Санчес заявил, что некоторые экономические ограничения могут быть сняты после Пасхи. Это позволит некоторым людям выходить на работу. Тем не менее, магазины, бары и рестораны останутся закрытыми, и многие меры по блокировке, вероятно, продлятся даже после установленного срока - 26 апреля.

Также их правительство заявило о закупке миллиона тестов, которыми будут проверять пациентов в больницах и домах престарелых.

Распространение COVID-19 в Испании DailyMail

Дания хочет возобновить работу, но в "шахматном порядке"

4647 случаев, 179 смертей

Дания находится в изоляции с 11 марта, но хочет начать отмену мер после Пасхи, если не случится новой вспышки заболевания. Премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что правительство надеется на "постепенное, контролируемое и спокойное открытие Дании".

Она предположила, что люди могут ходить на работу "в шахматном порядке", чтобы избежать чрезмерного скопления людей в общественном транспорте. Она не стала объяснять что конкретно это значит, но возможно, говориться о посменной работе. Однако Метте Фредериксен предупредила, что "мы не вернемся в Данию, какой она была", когда будут сняты первые ограничения.

"Мы не сможем сжиматься близко друг к другу в поездах, автобусах и метро так, как мы привыкли. Или встать очень близко друг к другу и повеселиться вместе", - сказала она.

По мнению премьера, глубокая рецессия может нанести Дании больше ущерба, чем сам вирус. Тем не менее, некоторые бизнесмены считают, что пока страну открывать рано и нужно это сделать позже, чем планирует правительство.

Распространение COVID-19 в Дании DailyMail

Австрия вновь откроет магазины, но общественные мероприятия будут под запретом

12 008 случаев, 220 смертей

Канцлер Австрии Себастьян Курц сегодня стал первым европейским лидером, предоставившим конкретные даты окончания мер по блокировке. По его словам, маленькие магазины откроются уже 14 апреля, а большие - 1 мая, если не будет новой вспышки.

"Цель состоит в том, чтобы с 14 апреля небольшие магазины размером до 400 квадратных метров, а также хозяйственные и садовые магазины могли снова открыться при строгих условиях безопасности, конечно", - сказал Курц на пресс-конференции.

Клиенты должны будут носить маски, как сейчас нужно делать в супермаркетах. То же самое будет касаться общественного транспорта. К концу апреля будет решена судьба ресторанов и отелей - предварительно их откроют в середине мая, как и школы. А вот массовые мероприятия нельзя будет проводить до конца июня.

Распространение COVID-19 в Австрии DailyMail

Италия собирается "жить с вирусом"

128 948 подтвержденных случаев, 15 887 смертей

Италия заявляет о "второй фазе" заболевания. Теперь обществу придется создавать условия для жизни с вирусом, по крайней мере, до тех пор, пока не будет разработана вакцина.

Министр здравоохранения Роберто Сперанца говорит, что для этого потребуется покупать дополнительные тесты и улучшать систему здравоохранения. Также он отметил, что никто не собирается отменять социальное дистанцирование и использование средств индивидуальной защиты.

Также будет создана сеть больниц, где будут лечиться исключительно больные коронавирусом, а новые вспышки будут отслеживать с помощью специальных приложений для смартфонов.

"Впереди трудные месяцы. Наша задача - создать условия для жизни с вирусом. По крайней мере, до тех пор, пока не будет разработана вакцина", - сказал министр здравоохранения газете La Repubblica.

Распространение COVID-19 в Италии DailyMail

Германия планирует открыть школы, магазины и рестораны, если уровень заражения останется низким

95 391 случай, 1434 случая смерти

Германия намерена возобновлять свою жизнедеятельность, пока уровень заражения остается ниже 1 (то есть, один больной заражает в среднем менее одного человека).

Если всё будет идти именно по такому сценарию, то в стране начнут открывать школы, магазины и рестораны. Правда, количество людей в помещениях будет ограничено. Также везде обяжут носить маски.

Тем не менее, Ангела Меркель предупредила, что строить планы насчет каких-то дат еще рано и все будет происходить постепенно. Одновременно с этим, министерство внутренних дел с 6 апреля ввело обязательную двухнедельную обсервацию для всех прибывших в Германию из-за границы.

Также в Германии рассматривают возможность возвращать на работу тех людей, чьи тесты на антитела покажут положительный результат. Глава отдела вирусологии в берлинской больнице Шарите Кристиан Дростен считает это единственным вариантом возвращения жизни в нормальное русло.

Распространение COVID-19 в Германии DailyMail

Норвегия считает, что установила контроль над коронавирусом

5760 случаев, 74 смерти

Норвегия собирается снять блокировку раньше остальных - 12 апреля. Коэффициент передачи вируса у них упал до 0,7, а это говорит, что вирус почти перестал распространяться.

Директор Норвежского института общественного здравоохранения Камилла Столтенберг предупредила, что цифры являются приблизительными, но показывают позитивную динамику в последние недели.

12 марта в Норвегии были введены карантинные меры: запрет на культурные и спортивные мероприятия, закрыли все учебные заведения. Любой въезжающий в страну находился на карантине в течение двух недель. А вот рестораны остались открытыми. Правда, сидеть там надо было на расстоянии одного метра.

Распространение COVID-19 в Норвегии DailyMail

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве не будут запрещать посещение храмов на Пасху, несмотря на введенный по всей стране усиленный карантин.

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