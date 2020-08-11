В 1972 году Джон Леннон получил письмо с просьбой дать денег на кругосветное путешествие. Юноша, служащий на заправочной станции, решил, что музыкант, позволивший себе покупку острова в Ирландии и зарабатывающий за концерт 7-8 тысяч долларов, должен достать из кармана круглую сумму и оплатить его такой незначительный каприз. Ведь хочется увидеть статую Будды в Гонконге, окунуться в традиции Таиланда, потрогать шероховатости стены инков, подышать полной грудью возле термальных источников и гейзеров Боливии, попробовать моллюски "Морское ушко" и чилийский суп касуэла, взобраться на одну из зеленых гор в Эквадоре и загадать желание в колумбийской церкви Лас-Лахас.

Джон только закончил работу над альбомом Imagine, набрасывал ноты новой песни и читал корреспонденцию. Отложив последнее извещение, потянулся, взглянул на часы и заказал на обед говядину по рецепту тети Мими. Та добавляла в нее цуккини, сладкий перец, куриный бульон и запекала в тесте. Распахнул окно и кивнул серому, утяжеленному гранитом и бетоном с вечно склеротическими облаками, городу. Только после этого вырвал из нотной тетради лист и настрочил ответ: "Занимайся медитацией, и ты сможешь увидеть весь мир в своем воображении".

Для Леннона подобная наглость оказалась шоком. Мальчик с четырех лет рос со строгой теткой, неважно учился, возглавив самый слабый класс с пометкой "С" и провалил выпускные экзамены. Больше двух лет жил с музыкантами в грязной комнатке здания кинотеатра, которая соседствовала с женским туалетом. Просыпался от характерных звуков сливных бачков и бравурных саундтреков утренних сеансов. Играл по 7-8 часов и ел в перерывах между песнями прямо на сцене джазового клуба "Пещера". В это время за столиками бесконечно звякали вилки, ложки, стаканы. Завсегдатаи клуба икали, пускали пивную отрыжку и отчаянно спорили о своем. Затем было много взлетов, падений, скандальных заявлений и публичного сжигания пластинок. Он придумывал музыку на ходу, но шлифовал ее месяцами. Улучшал, прикидывал где лучше вставить ситарное соло, а где – клавиолин. Делал пожертвования в детский дом "Клубничные поля", а тут какой-то наглец клянчит деньги на развлечения.

Через 23 года, когда о Ливерпульской четверке стали рассказывать на уроках музыкальной литературы, автор письма все-таки отправился в кругосветное путешествие. Мужчина продал на аукционе ответ знаменитого музыканта и на вырученную сумму махнул смотреть Будду и наворачивать касуэлу с кукурузой, говядиной и морковью, плавающей в тарелке в полный рост…

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