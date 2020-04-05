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5 апреля • обновлено в 12:34
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Как долго продолжались самые страшные эпидемии в истории: поразительная статистика

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Самые страшные эпидемии в истории человечества продолжались от 18 месяцев и до 2000 лет. Среди них Юстинианова чума, "черная смерть", первая холерная пандемия, черная оспа и "испанский грипп".

Самой продолжительной оказалась эпидемия черной оспы, а наименее длительной – "испанского гриппа". Об этом написали "Аргументы и Факты".

Самые страшные эпидемии в истории. Иллюстрация

Самые страшные эпидемии в истории. Иллюстрация

Юстинианова чума – от 9 до 200 лет

Эта эпидемия началась в период правления византийскогоимператора Юстиниана I. Она считается первым достоверно известным случаем пандемии чумы. В те времена ее считали "концом света".

Болезнь охватила сначала территорию Византийской империи, а затем распространилась на всю Европу и Ближний Восток. Некоторые эксперты считают, что Юстинианова чума с небольшими перерывами бушевала целых два века.

Завезенная из Египта или Эфиопии грызунами, обитавшими на торговых кораблях, чумная палочка стала причиной вспышки, которая началась в 541 году. В 544 году пик эпидемии наступил в городе Константинополе, где ежедневно умирало по 5 тысяч человек, а иногда показатель вырастал вдвое.

Первый и самый острый период пандемии продолжался около девяти лет. В результате погибли 2/3 населения Константинополя. Приблизительно в Европе чума унесла 25 млн жизней, а на Востоке – более 65 млн.

"Черная смерть" –7 лет

На этот раз разносчиком чумной палочки стали грызуны пустыни Гоби, которые сменили места обитания и приблизились к человеческому жилью.

Первыми жертвами эпидемии стали монголы. Дальше болезнь двинулась на запад вместе с воинами и торговцами. В 1346 году чума добралась до Золотой Орды, оттуда через Крым попала в Константинополь, была завезена в Италию и во Францию, а тогда распространилась почти на всю Европу.

Точное число жертв "Черной смерти" не установлено, но речь идет о десятках миллионов человек. По разным оценкам, во время эпидемии погибло 30-60% населения Европы.

Первая холерная пандемия – 7 лет

XIX век человечество атаковала эпидемия холеры. Пандемий этого заболевания было шесть. Первая оказалась наиболее разрушительной.

Она началась в Индии, а вмести с солдатами английских колониальных войск распространилась и во многих других странах. Общее число жертв болезни также неизвестно, но речь идет о миллионах людей.

Черная оспа – около 2000 лет

Черная или натуральная оспа оказалась одним из самых страшных врагов человечества. Этот вирус, по мнению специалисты, появился еще в начале нашей эры и практически никуда не уходил.

Инфекция, которая легко передавалась и имела летальность в 30%, убивала людей практически ежегодно. В то же время переболевшие оспой вырабатывали к ней иммунитет. Благодаря этому был придуман путь к окончательной победе над заболеванием – вакцинация. Распространение прививок по всей планете позволило к 1978 году полностью искоренить оспу.

Это заболевание убило 500 млн человек. Хотя часть экспертов убеждена, что полмиллиарда – это жертвы оспы только за XX век, а за всю свою историю она унесла значительно больше жизней людей.

"Испанский грипп" – 18 месяцев

Вспышка эпидемии вируса H1N1 продолжалась около 18 месяцев, но принесла тяжелые последствия. Главный удар пришелся на молодых и здоровых людей возрастной группы 20-40 лет.

Основной причиной высокой смертности стала особенность, вызывающая гиперцитокинемию, которая приводила к быстрому разрушению воспаленных тканей легких и заполнению их жидкостью. Это также объясняет очень высокое количество смертей именно среди молодых людей с крепким и развитым иммунитетом.

"Испанским гриппом" заразились около 550 млн человек, то есть около 30% от населения Земли на тот момент. Нижний порог числа жертв эпидемии – 17 млн человек, верхний – 100 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев, в котором зафиксировано сотни случаев заражения коронавирусом COVID-19, уже много раз сталкивался с опасными болезнями, но город всегда преодолевал их. Например, в начале прошлого века самой большой угрозой была эпидемия холеры.

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Автор
Яра Дорош
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Эта статистика рисует такие радужные перспективы, что восторга нет предела!
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