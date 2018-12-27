Российский премьер Дмитрий Медведев решил положить под католическую рождественскую елочку расширенный список санкций против украинских физических и юридических лиц.

К предыдущему списку добавились фирмы и имена таких российско ориентированных политиков, как Новинский, Колесников и Мураев. Лучше всех произошедшее охарактеризовал Михаил Добкин. Он заметил, что в список попали все, кто голосовал за исключение Левочкина и Бойко из Оппозиционного блока. "Объявить это защитой интересов российского государства и граждан России?! Да идите вы... со своими санкциями! Д*б*лы бл*д*!", - написал он в комментарии к посту Дмитрия Медведева, - пишет Лариса Волошина для ДС.

Можно только догадываться, сколько ещё тёплых слов было произнесено в этот вечер в адрес кремлевского руководства сторонниками "русского мира". Ведь если для патриотов Украины попадание в список является своеобразным признанием, то для российской "пятой колоны" в Украине это - удар ниже пояса. Шутка ли! Попавшим в список заблокируют все безналичные денежные средства, ценные бумаги и имущество на территории РФ. А также наложат запрет на вывод капитала за пределы России. Как теперь прикажите бороться с "киевской хунтой"?

Истеричность российских санкций - это явный признак того, что Кремль применяет этот инструмент хаотично. В качестве ответной реакции, а не как часть долгоиграющей стратегии по укреплению пророссийских сил в Украине. Для того чтобы понять причины такого алогичного поведения, необходимо вспомнить, что крымская авантюра тоже начиналась с полной уверенности Путина, что Запад проглотит, отвернётся, повозмущается и смирится. А закончилось все раздавленными гусями и осквернённым пармезаном. Российское руководство в очередной раз распорядилось "бомбить Воронеж". А это значит, что Россия не получила то, на что рассчитывала, и теперь компенсирует тактические просчеты истерической суетой и бросанием в крайности. В пояснительной записке к дополнительному санкционному списку говорится, что Минфин РФ будет иметь право на особое взаимодействие с фигурантами. Симпатикам России предложено стараться лучше.

Новости Для России это будет геополитическая катастрофа

Не имея возможности по-другому остановить Украину, в России решили давить на тех, кто действительно от неё зависит. На своих сторонников в Украине. Это имело бы смысл, если бы не одно "но". Российскому руководству совершенно невдомек, что народы могут сопротивляться, осторожные западные политики способны голосовать за санкции, а такой "свой парень", как Михаил Добкин, может обложить премьер-министра Российской Федерации матом.

Россия одинаково теряет лицо, когда ее агенты безнаказанно заваливают спецоперацию по принуждению Украины к "русскому миру", и когда получает прямое оскорбление в ответ на санкции, которых, похоже, не боится никто. А что будет делать Кремль, если все эти люди неожиданно двинутся к западным ценностям? Ведь помимо российских активов у них есть ещё и западные счета, а также украинские интересы. Некоторые из фигурантов списка могут неожиданно вспомнить, что они люди влиятельные, а не "тварь дрожащая" и в очередной раз переметнуться. Что тогда?

В русском языке есть поговорка: "Тормоза придумали трусы". Иногда, наблюдая за действиями России, складывается впечатление, что эти слова стали основополагающей доктриной "русского мира". В пятницу, 21 декабря, в наиболее северном норвежском поселении Лонгйирбиен, расположенном всего в 600 милях от Северного полюса, произошло первое в истории острова вооружённое ограбление банка. В течении 20 мин. нападавший был арестован. Надо сказать, что инцидент произошёл на одном из островов Архипелага Шпицберген. Единственное сообщение с материковой Норвегией тут - аэропорт. Число жителей посёлка - не более 2 000 человек.

В таком камерном месте невозможно остаться незамеченным. Покинуть остров тоже не удастся. Именно поэтому в городке Лонйирбиен не было ни одного демонстративного ограбления. До минувшей пятницы. Нападавшим оказался иностранец, путешествующий по островам Северного Ледовитого океана. А теперь внимание вопрос! Гражданином какого государства является этом отчаянный дуралей? У кого ума хватило? И вы не ошиблись. Это россиянин.

Нежелание думать о последствиях, которое демонстрирует высшее российское руководство, влияет и на граждан РФ. В результате процесс становится необратимым. В самый ответственный момент оказывается, что у России нет плана "Б". Что такую мелочь, как субъектность и интересы всех участников процесса, любители легкой наживы не предусмотрели. Включение представителей пророссийских сил в Украине в санкционный список является наилучшей иллюстрацией российской политики. Крым, Донбасс, Сирия, Солсбери - все это воровская романтическая формула "Украл, выпил, в тюрьму". Россия транслирует миру, что не боится быть застуканной на горячем. И это повергает в шок цивилизованное общество.

Но ещё она демонстрирует тем, кто верно служит ей, что в любой момент готова утянуть их за собой на дно. Что они не важны. Россия предлагает тем, кто связал свою жизнь со служением ее интересам, только тюрьму, позор, запреты и обнищание. Крушение "русского мира" начинается не с того, что истинно верующие в русскую идею осознают всю бесчеловечность Кремлевских планов, а с того, что алчные циники поймут, что им больше нечего ловить среди защитников российских скреп. Истеричные санкции как нельзя лучше способствуют такому прозрению.