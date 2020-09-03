Как действует яд "Новичок", которым могли отравить Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила результаты токсикологического анализа проб, взятых у отравленного российского политика Алексея Навального – он стал жертвой покушения с использованием боевого химического нервно-паралитического вещества семейства "Новичок".

OBOZREVATEL рассказывает, что известно об отравляющем веществе "Новичок" и как он действует.

"Новичок" – группа химических агентов, принадлежащих к классу фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия.

Они были разработаны в СССР в Государственном союзном НИИ органической химии и технологии (ГСНИИОХТ), расположенном в Москве на шоссе Энтузиастов. Программа создания этих отравляющих веществ называлась "Фолиант". По неподтвержденным данным, производство "Новичков" могло вестись в филиалах ГСНИИОХТ в Новочебоксарске или Шиханах.

Вся информация об этом яде, имеющаяся в открытом доступе, была обнародована российским химиком Вилом Мирзаяновым. Он 26 лет проработал в ГСНИИОХТ.

Мирзаянов был обвинен в разглашении государственной тайны, его дважды арестовывали – в январе и марте 1994 года. Впоследствии дело прекратили, не найдя в действиях ученого состава преступления.

Вил Мирзаянов prm.ua

Агенты группы "Новичок" – одни из самых токсичных отравляющих веществ в мире. Это вещество нервно-паралитического действия, поражающее нервную систему человека. Если отравление не приведет к летальному исходу, оно может вызвать паралич.

"По своему коварству ("боевым характеристикам") оно значительно превзошло известный VX, поражение от него практически неизлечимо. Во всяком случае, люди, которые в свое время подверглись воздействию этого ОВ, так и остались нетрудоспособными инвалидами", – писал в 1992 году Мирзаянов.

В интервью ВВС он рассказал, что последствия отравления агентом "Новичок" продлятся десятки и десятки лет, даже если в организм попадет совсем небольшое количество вещества.

По словам Мирзаянова, одежда может задержать отравление "Новичком", но в случае, если это вещество будет контактировать с открытой кожей даже небольшое количество времени, то этого будет достаточно, чтобы произошло отравление.

Отравление веществом типа "Новичок" лечат введением пациенту двух препаратов. Антидот фосфорорганических соединений пралидоксим запускает в организме синтез фермента, который блокируется отравляющим веществом. Это позволяет предотвратить бесконтрольное поступление нервных импульсов к органам и мышцам. Кроме того, врачи вводят пациенту атропин.

Напомним, в марте 2018 года в Великобритании с помощью "Новичка" было совершено покушение на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Это вызвало дипломатический скандал, так как Лондон обвинил в организации покушения российские власти. Несколько позже от того же яда в результате трагической случайности погибла британка Дон Стерджес. Подобным образом был отравлен в 2015 году в Софии бизнесмен Емельян Гебрев.

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