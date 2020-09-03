МоваЯзык

Топ-темы:

Как действует яд "Новичок", которым могли отравить Навального

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Мир
7,7 т.
'Новичок' поражает нервную систему человека

"Новичок" поражает нервную систему человека.

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила результаты токсикологического анализа проб, взятых у отравленного российского политика Алексея Навального – он стал жертвой покушения с использованием боевого химического нервно-паралитического вещества семейства "Новичок".

OBOZREVATEL рассказывает, что известно об отравляющем веществе "Новичок" и как он действует.

"Новичок" – группа химических агентов, принадлежащих к классу фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия.

Они были разработаны в СССР в Государственном союзном НИИ органической химии и технологии (ГСНИИОХТ), расположенном в Москве на шоссе Энтузиастов. Программа создания этих отравляющих веществ называлась "Фолиант". По неподтвержденным данным, производство "Новичков" могло вестись в филиалах ГСНИИОХТ в Новочебоксарске или Шиханах.

Вся информация об этом яде, имеющаяся в открытом доступе, была обнародована российским химиком Вилом Мирзаяновым. Он 26 лет проработал в ГСНИИОХТ.

Мирзаянов был обвинен в разглашении государственной тайны, его дважды арестовывали – в январе и марте 1994 года. Впоследствии дело прекратили, не найдя в действиях ученого состава преступления.

Вил Мирзаянов

Вил Мирзаянов prm.ua

Агенты группы "Новичок" – одни из самых токсичных отравляющих веществ в мире. Это вещество нервно-паралитического действия, поражающее нервную систему человека. Если отравление не приведет к летальному исходу, оно может вызвать паралич.

"По своему коварству ("боевым характеристикам") оно значительно превзошло известный VX, поражение от него практически неизлечимо. Во всяком случае, люди, которые в свое время подверглись воздействию этого ОВ, так и остались нетрудоспособными инвалидами", – писал в 1992 году Мирзаянов.

В интервью ВВС он рассказал, что последствия отравления агентом "Новичок" продлятся десятки и десятки лет, даже если в организм попадет совсем небольшое количество вещества.

По словам Мирзаянова, одежда может задержать отравление "Новичком", но в случае, если это вещество будет контактировать с открытой кожей даже небольшое количество времени, то этого будет достаточно, чтобы произошло отравление.

Отравление веществом типа "Новичок" лечат введением пациенту двух препаратов. Антидот фосфорорганических соединений пралидоксим запускает в организме синтез фермента, который блокируется отравляющим веществом. Это позволяет предотвратить бесконтрольное поступление нервных импульсов к органам и мышцам. Кроме того, врачи вводят пациенту атропин.

Напомним, в марте 2018 года в Великобритании с помощью "Новичка" было совершено покушение на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Это вызвало дипломатический скандал, так как Лондон обвинил в организации покушения российские власти. Несколько позже от того же яда в результате трагической случайности погибла британка Дон Стерджес. Подобным образом был отравлен в 2015 году в Софии бизнесмен Емельян Гебрев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

РоссияотравлениеАлексей Навальный
Почему вы можете доверять OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook
  2. Мир