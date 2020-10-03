Как COVID-19 у Трампа может повлиять на выборы в США: политолог дал ответ

Повлияет ли коронавирус у президента США Дональда Трампа на его перспективы на предстоящих выборах 3 ноября, будет зависеть от тяжести протекания заболевания.

Такое мнение высказал политолог Питер Залмаев в блоге для OBOZREVATEL. По его словам, дебаты между кандидатами будут как минимум отложены до выздоровления Трампа, а, возможно, будут отменены.

Кроме того, как предположил политолог, если американский лидер будет долго лечить коронавирус, то в силу может вступить 25-ая поправка конституции, которой предусмотрена временная передача полномочий вице-президенту, и применялась она трижды в истории.

В противном случае, Трамп может получить выгоду от этой истории и обвинить демократов в попытке его отравить.

"Ежели Трамп через неделю будет как огурчик, будет удивительно, если он не выдавит из этой истории выгоды до последней капли. Как насчет: “меня хотели отравить демократы, вошедшие в преступный сговор с Пекином, производителем Ковида!" Звучит абсурдно? Возможно, не намного абсурдней реалий американской жизни последних 4 лет: глава Белого Дома, главный распространитель или по крайней мере поощритель самых безумных теорий заговора в современной истории США", – написал политолог.

По его мнению, вероятнее всего заражение Трампа вернет цифру в 207 тысяч американских жертв COVID-19 на самую верхнюю строчку предвыборного нарратива.

"Протесты в американских городах, культурные войны, схватка за Верховный Суд: американцы устали от безумного трамповского карнавала развлечений и отвлечений. Статистика не врет, и факт непреклонен: пока Трамп заклинал змей, обещая волшебное испарение вируса, вирус не спал, с молниеносной быстротой войдя в каждый из 50 штатов. Убив 207 тысяч, побив мировые рекорды: и это в США, с их пресловутой медициной!", – отметил Залмаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, у президента США Дональда Трампа обнаружили коронавирус. После этого главу государства госпитализировали в медицинский центр Уолтера Рида в штате Мэриленд.

Также были обнародованы кадры палаты, в которой президент будет находится. Перед тем, как отправиться в госпиталь, Трамп записал видеообращение.