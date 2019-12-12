Как Чернобыль! Появились страшные фото с места извержения вулкана в Новой Зеландии

Остров Уайт-Айленд в Новой Зеландии после извержения вулкана 9 декабря "стал похожим на кадры из сериала о взрыве на ЧАЭС в Украине".

Об этом рассказал парамедик Рассел Кларк, прилетевший туда, чтобы спасти туристов. Он рассказал TVNZ, что абсолютно все на острове было покрыто пеплом, написало издание ВВС Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На острове, по мнению спасателей, в момент извержения были десятки людей. По состоянию на 10 декабря было подтверждена гибель шести человек, еще 30 спасли, некоторые из них получили сильные ожоги. Пропавшими без вести считались восемь человек.

На острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии 9 декабря произошло извержение вулкана ВВС Украина/Michael Schade

Кларк отметил, что, когда он и его коллеги-спасатели приземлились на острове, перед ними была разрушительная картина.

"Мы увидели вертолет с поломанными лопастями, который, очевидно, был там во время извержения", – рассказал мужчина.

Неизвестным оставалось то, почему туристам разрешили подойти к самому активному вулкану Новой Зеландии, если тремя неделями ранее сейсмологи обнаружили признаки повышенной вулканической активности.

Также полиция заявила, что не знает, в каком состоянии находятся тела погибших, которые остались на острове. Они, вероятно, "покрытые толстым слоем пепла".

Из-за вулканического пепла попасть на остров было крайне сложно. Однако, правоохранители считают, что там не осталось выживших.

На острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии 9 декабря произошло извержение вулкана. Вертолет на месте происшествия ВВС Украина/Michael Schade

На острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии 9 декабря произошло извержение вулкана ВВС Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, на вулканическом острове Уайт-Айленд, который расположен примерно в 50 км от побережья на севере Новой Зеландии, 9 декабря (примерно 01:11 по Гринвичу) произошло извержение вулкана Вакаари. В это время поблизости стихии находились туристы.

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