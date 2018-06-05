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Андрей Пионтковский
Андрей Пионтковский
Журналист, политический деятельВсе статьи автора

Как быстро российский либерал может оказаться имперцем и украинофобом

5.4т

Речь-то идет не о самой канве событий, а об их интерпретации в разных точках зрения. Я бы разделил их на две части. Первая. Между Россией и Украиной идет война. Причем, это настоящая война, в которой убивают людей. Это одно. Другая сторона этой войны - это информационно-пропагандистская война. Каждая сторона старается наиболее убедительно представить свою точку зрения и скорее не для своей аудитории или аудитории противника, а прежде всего для аудитории Запада. От поддержки Западом Украины зависит исход войны, и Россия делает все для того, чтобы использовать свою западную агентуру для дискредитации Украины, чтобы лишить ее такой поддержки. Но и Украина довольно успешно за последние 4 года отстаивает свою точку зрения и свою интерпретацию событий.

Так вот, если говорить о чисто военной, в узком смысле слова, стороне этой спецоперации по Бабченко, то ничего особо спорного здесь нет. И в истории спецслужб, и в бытовой полиции имитация убийства - это почти рутинный способ. В России в 90-х и нулевых годах было примерно 15 подобных случаев. Самый знаменитый - это имитация убийства Саши-Цветомузыки (уголовный авторитет Вилор Струганов. – Ред), чтобы разоблачить заказчика Быкова (Анатолий Быков, российский бизнесмен. – Ред).

Но российские либералы уже поспешили сделать свои выводы как в отношении самого Бабченко, так и в отношении украинских спецслужб. Самые яркие и безобразные тексты у Белковского и Пархоменко. Ну, это отражает позицию, как быстро российский либерал может оказаться имперцем и украинофобом. Это совершенно не должно удивлять и расстраивать украинцев.

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Дружище, от всего сердца желаю тебе оказаться на моем месте!

Касательно лично моих версий относительно этой спецоперации, то нет ни малейших сомнений, что Россия обладает колоссальными возможностями, в том числе и в Киеве. Многие уже произошедшие убийства - это только доказывают. Меня не удивляет этот список, в котором Бабченко был одним из первых. Если украинская СБУ считала, что проведя операцию по инсценировке его убийства, она получит какие-то серьезные оперативные данные, то правильно, что сделала это.

Теперь перейдем к другой стороне. К сожалению, т.н. пропагандисткою войну на Западе Украина проигрывает. Как я уже сказал, российская агентура на Западе большая. Но не думаю, что это будет какой-то долговечный эффект.

Также очень показательной была реакция России в первый день после якобы убийства Бабченко. Вот чего действительно достигла операция с имитацией убийства, так это развязала российские официальные языки. Буквально через полчаса МИД и Следственный комитет выскочили с явно заготовленными заявлениями, что убит замечательный российский журналист, что это кровавое злодеяние совершено в Киеве и т.д.

Что будет дальше? Посмотрим, какие новые оперативные факты украинские спецслужбы и прокуратура предоставят на обозрение в суде.

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Автор
Андрей ПионтковскийАндрей Пионтковский
Тема
Покушение на Аркадия Бабченко
Персона
Аркадий Бабченко
Место
Украина
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