Как быстро охладить алкоголь: названы простые способы

Ледяная вода с добавлением соли наилучше способна охладить банку пива или бутылку вина.

Такое открытие принадлежат исследователям-добровольцам с Британии. Они провели эксперимент, в ходе которого охлаждали напитки восемью способами, сообщает The Sun.

Отмечается, что изначально температура напитков была одинакова – 20,5 градуса по Цельсию, а время испытания составляло 30 минут.

Так, лучший результат показал метод, предполагающий охлаждение бутылки пива в ледяной воде с солью – в такой среде температура напитка с 19 градусов падает до 1,6 всего за полчаса. Исследователи назвали точный рецепт: 1 кг льда, ведро холодной воды и 100 г соли.

Данные о лучших способах охлаждения алкоголя (thesun.co.uk)

Похожим способом, но без добавления соли, за аналогичное время напиток способен охладиться до 3,9 градуса. Бутылки с алкоголем, просто оставленные в морозильнике на 30 минут, охладились до 7,8 градуса, а те, которые обернули в мокрые салфетки, – до 8,9.

При этом наихудшими для охлаждения алкоголя оказались струя холодной воды из-под крана и ведро с такой же водой. Такие способы помогут снизить температуру напитков только до 18 градусов.

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