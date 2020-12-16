Как быстро коронавирус "захватил" мир: опубликована хронология пандемии

В канун Нового года 2020-го Китай сообщил Всемирной организации здравоохранения о загадочной болезни, вызывающей сложную пневмонию. Ею оказался невиданный ранее коронавирус SARS-CoV-2, который вскоре распространился по миру и на сегодня успел поразить уже более 73 миллионов жителей планеты и убить 1,6 млн из них.

В научных кругах до сих пор идут споры о характере и причинах возникновения вируса, тем не менее ученые в кратчайшие сроки сумели разработать вакцину против него и сейчас в развитых странах людям уже начали делать прививки. Готовясь вступить во второй год пандемии COVID-19, журнал Science News коротко напомнил, как болезнь охватила мир и как общество пытается дать ей отпор.

31 декабря 2019 года

Китай уведомляет ВОЗ о группе случаев пневмонии неизвестного происхождения в Ухане.

9 января 2020 года

ВОЗ объявила, что причиной пневмонии стал новый коронавирус.

10 января

Ученые публикуют полную генетическую схему вируса SARS-CoV-2.

13 января

Таиланд сообщает о первом случае нового коронавируса за пределами Китая. В течение недели Япония и Южная Корея тоже заявляют о заражениях.

21 января

Вирус добрался до США, первое заражение зафиксировали в штате Вашингтон.

Ученые заявляют, что инфекция может передаваться от человека к человеку.

23 января

Ухань был закрыт на карантин, чтобы остановить распространение вируса. В это время два кинематографиста снимали уникальный фильм о 50 днях жизни в эпицентре коронавируса, который показали в марте.

24 января

Франция объявляет о первых случаях заболевания в Европе.

25 января

Австралия сообщила о первом случае инфекции.

28 января

В городе Ухань (Китай) открыли специальную больницу для приема пациентов с коронавирусом. Медучреждение построили всего за два дня.

30 января

Ученые заявили, что нулевой пациент с SARS-CoV-2 передал его другим еще до появления у него симптомов.

3 февраля

Круизное судно Diamond Princess было задержано у берегов Японии. В 712 из 3711 человек на его борту был положительный тест на коронавирус. К середине марта на лайнер приходилось около 17 процентов известных случаев заболевания в США.

5 февраля

Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выпускают ошибочный диагностический тест на новый вирус, который не позволяет стране широко проводить скрининг.

11 февраля

Вирусологи объясняют, что называют инфекцию "коронавирусом тяжелого острого респираторного синдрома 2" или SARS-CoV-2, потому что он связан с вирусом, вызвавшим вспышку SARS в 2002-2003 годах. При этом заболевание, вызванное SARS-CoV-2, получает название "COVID-19".

14 февраля

Египет сообщает о первом случае заражения в Африке.

19 февраля

Украина организовала эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань, который стал эпицентром COVID-19.

20 февраля

Эвакуированных украинцев отправили на 14-дневную обсервацию в медцентр Нацгвардии "Новые Санжары" на Полтавщине.

Однако местные жители устроили своим соотечественникам "горячий прием": они заблокировали дорогу для проезда, а затем устроили беспорядки и забросали автобус камнями.

26 февраля

Бразилия сообщает о первом инфицировании в Южной Америке.

28 февраля

Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска COVID-19 до "очень высокого" на глобальном уровне.

3 марта

В Украине подтвердили первый случай коронавируса – его обнаружили в Черновцах. Заразился мужчина, который приехал домой на автомобиле из Румынии.

5 марта

В Лос-Анджелесе и штате Калифорния (США) объявили чрезвычайное положение из-за стремительного распространения коронавируса.

9 марта

Италия начинает национальную изоляцию. Десять дней спустя количество смертей от COVID-19 в стране достигло 3400 человек, что превысило количество всех погибших в Китае.

10 марта

После того, как хор в штате Вашингтон собрался на тренировку, более 80 процентов его участников заразились коронавирусом. Ученые назвали это свидетельством того, что вирус передается воздушно-капельным путем.

11 марта

ВОЗ объявляет вспышку COVID-19 пандемией. На это время вирус распространился по крайней мере в 114 странах, убил более 4000 человек и заразил почти 120 000.

12 марта

В Украине начался карантин из-за угрозы распространения смертельного коронавируса. Первые такие ограничения в стране ввели на период с 12 марта по 3 апреля.

Эпицентром болезни на это время стала Европа, где зарегистрировали больше всего инфицированных, тогда как в Китае только в пределах 11 случаев за сутки.

16 марта

В США и Китае начинают тестировать на безопасность вакцины против коронавируса.

Украина объявила, что закрывает границы для иностранцев сроком на две недели.

17 марта

Вопреки "теориям заговора", исследование подтверждает, что вирус не был изобретен в китайской лаборатории или выпущен из нее (так заявляли в США). Последующие научные работы показывают, что наиболее вероятным источником инфекции является летучая мышь.

19 марта

Калифорния стала первой, кто издал в США приказ о домохозяйстве в условиях пандемии. Всем калифорнийцам было предписано оставаться дома, за исключением случаев, когда они выполняли важную работу или совершали покупки для удовлетворения основных потребностей.

27 марта

Соединенные Штаты Америки стали новым эпицентром пандемии коронавируса, поскольку количество случаев заболевания в стране превысило 100 тысяч.

28 марта

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выдает разрешение на экстренное использование противомалярийного препарата гидроксихлорохин для лечения некоторых госпитализированных с коронавирусом пациентов.

2 апреля

В мире зарегистрировано 1 миллион случаев COVID-19. Погибло более 53 000 человек.

3 апреля

С ростом доказательств того, что вирус может распространяться по воздуху и что бессимптомные пациенты тоже заразны, людям рекомендуют носить маски для лица в общественных местах.

11 апреля

От коронавируса в США умерли 20 тысяч человек, что превысило количество летальных случаев в наиболее пострадавшей на то время стране в Европе – Италии.

28 апреля

Количество случаев в США достигает 1 миллиона.

1 мая

Управление по продовольству и медикаментов США (FDA) выдает разрешение на экстренное использование противовирусного препарата ремдесивир для тяжелобольных пациентов. Это было сделано после того, как предварительные результаты показали, что лекарство может сократить пребывание зараженного в медучреждении.

14 мая

В США и Италии среди детей началась вспышка болезни, похожей на синдром Кавасаки. Врачи предположили, что это может быть побочным эффектом коронавируса.

27 мая

Эпицентр пандемии COVID-19 окончательно переместился в Латинскую Америку – там фиксировали больше всего случаев заражения в сутки.

31 мая

В Центре по контролю и профилактике болезней Китая подтвердили, что COVID-19 появился не на рынке морепродуктов в городе Ухань.

15 июня

FDA отменяет разрешение на экстренное использование для лечения COVID-19 гидроксихлорохина, после того, как многочисленные исследования не подтвердили его положительный эффект.

28 июня

Менее чем через шесть месяцев после обнаружения коронавируса более 10 миллионов человек во всем мире были инфицированы им и более полумиллиона умерли.

29 июня

Китай одобряет вакцину против COVID-19 для использования в вооруженных силах, причем до завершения окончательных испытаний на ее безопасность и эффективность.

10 июля

Производитель ремдесивира Gilead Sciences заявил, что препарат снижает риск смерти от COVID-19.

27 июля

Американские компании Pfizer и Moderna начинают набор десятков тысяч добровольцев для последних стадий клинических испытаний своих вакцин.

11 августа

Президент России Владимир Путин объявляет, что вакцина, получившая название Sputnik V, будет доступна населению его страны, хотя все этапы тестирования не были завершены. В мире ее так и не признают, в частности, в Британии скажут, что клинические испытания "первой в мире" российской вакцины против коронавируса дали сомнительные результаты.

23 августа

FDA предоставляет разрешение на экстренное использование плазмы выздоравливающих для лечения госпитализированных пациентов с COVID-19. Это несмотря на отсутствие клинических испытаний, оценивающих, действительно ли кровь таких людей помогает бороться с болезнью.

25 августа

Первое сообщение о повторном заражении человека вирусом вызывает у ученых опасения по поводу того, как долго сохраняется иммунитет к нему.

28 сентября

Более 1 миллиона человек умерли от COVID-19, больше 40 процентов смертей произошли в США, Бразилии и Индии.

22 октября

Ремдесивир становится первым лекарством, получившим полное одобрение FDA для лечения COVID-19. Однако неделей ранее исследование ВОЗ показало, что этот препарат не снижает смертность от коронавируса.

9 ноября

Основываясь на предварительных данных, Pfizer заявляет, что ее вакцина на 90% эффективна в предотвращении заражения людей коронавирусом. Последующие результаты предполагают 95-процентную эффективность.

FDA выдает разрешение на экстренное использование терапии моноклональными антителами Eli Lilly. Полученные в лаборатории антитела якобы могут снизить уровень вируса у недавно инфицированных людей и предотвратить госпитализацию.

Практически все страны Европейского Союза вернули жесткий карантин, чтобы сдержать распространение эпидемии коронавируса, не вызывать коллапса медицинской системы и спасти жизни людей.

В Украине тоже увеличивается количество больных, но во власти решились только на введение "карантина выходного дня".

16 ноября

Moderna утверждает, что ее вакцина эффективна на 95%.

20 ноября

Pfizer требует экстренного одобрения FDA для своей вакцины. Десять дней спустя Moderna просит то же самое.

1 декабря

Его назвали днем рождения коронавируса. В Китае официально считается, что пандемия COVID-19 началась 1 декабря 2019 года. В этот день, согласно данным местных ученых, был обнаружен первый пациент с новым заболеванием.

8 декабря

В Великобритании вакцина Pfizer была разрешена для использования в экстренных случаях. А 8 декабря страна начала массовую вакцинацию населения.

9 декабря

Вакцина британско-шведской компании AstraZeneca, разработанная совместно с Оксфордским университетом, оказалась в среднем эффективна в 70% случаев заболевания.

10 декабря

Консультативный комитет рекомендует, чтобы FDA выдало разрешение на экстренное использование вакцины Pfizer против COVID-19 в США.

15 декабря

Европейский Союз собирается одобрить вакцину от Pfizer и BioNTech, а Германия – к проведению прививок населению.

16 декабря

По данным Worldometers, в мире насчитывается более 73 миллионов случаев заболевания COVID-19, из которых больше 1,6 млн инфицированных умерли. При этом больше чем 51 млн жителей планеты вылечились.

Карта распространения коронавирусой инфекции (COVID-19) в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL: