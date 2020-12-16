Как быстро коронавирус "захватил" мир: опубликована хронология пандемии

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Мир
1,2 т.
пандемия коронавируса

В канун Нового года 2020-го Китай сообщил Всемирной организации здравоохранения о загадочной болезни, вызывающей сложную пневмонию. Ею оказался невиданный ранее коронавирус SARS-CoV-2, который вскоре распространился по миру и на сегодня успел поразить уже более 73 миллионов жителей планеты и убить 1,6 млн из них.

В научных кругах до сих пор идут споры о характере и причинах возникновения вируса, тем не менее ученые в кратчайшие сроки сумели разработать вакцину против него и сейчас в развитых странах людям уже начали делать прививки. Готовясь вступить во второй год пандемии COVID-19, журнал Science News коротко напомнил, как болезнь охватила мир и как общество пытается дать ей отпор.

31 декабря 2019 года

  • Китай уведомляет ВОЗ о группе случаев пневмонии неизвестного происхождения в Ухане.

9 января 2020 года

  • ВОЗ объявила, что причиной пневмонии стал новый коронавирус.

10 января

  • Ученые публикуют полную генетическую схему вируса SARS-CoV-2.

Рост количества случаев заражения коронавирусом в мире

13 января

  • Таиланд сообщает о первом случае нового коронавируса за пределами Китая. В течение недели Япония и Южная Корея тоже заявляют о заражениях.

21 января

  • Вирус добрался до США, первое заражение зафиксировали в штате Вашингтон.

  • Ученые заявляют, что инфекция может передаваться от человека к человеку.

23 января

  • Ухань был закрыт на карантин, чтобы остановить распространение вируса. В это время два кинематографиста снимали уникальный фильм о 50 днях жизни в эпицентре коронавируса, который показали в марте.

В Китае дезинфицировали улицы, пытаясь защититься от распространения вируса, а еще ловили на них людей, у которых были признаки заболевания

24 января

  • Франция объявляет о первых случаях заболевания в Европе.

25 января

  • Австралия сообщила о первом случае инфекции.

28 января

В Китае за 48 часов обустроили больницу для зараженных коронавирусом

30 января

  • Ученые заявили, что нулевой пациент с SARS-CoV-2 передал его другим еще до появления у него симптомов.

3 февраля

  • Круизное судно Diamond Princess было задержано у берегов Японии. В 712 из 3711 человек на его борту был положительный тест на коронавирус. К середине марта на лайнер приходилось около 17 процентов известных случаев заболевания в США.

5 февраля

  • Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выпускают ошибочный диагностический тест на новый вирус, который не позволяет стране широко проводить скрининг.

11 февраля

  • Вирусологи объясняют, что называют инфекцию "коронавирусом тяжелого острого респираторного синдрома 2" или SARS-CoV-2, потому что он связан с вирусом, вызвавшим вспышку SARS в 2002-2003 годах. При этом заболевание, вызванное SARS-CoV-2, получает название "COVID-19".

Рост количества смертей от коронавируса в мире

14 февраля

  • Египет сообщает о первом случае заражения в Африке.

19 февраля

  • Украина организовала эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань, который стал эпицентром COVID-19.

20 февраля

26 февраля

  • Бразилия сообщает о первом инфицировании в Южной Америке.

28 февраля

График количества выздоровевших от коронавируса в мире

3 марта

  • В Украине подтвердили первый случай коронавируса – его обнаружили в Черновцах. Заразился мужчина, который приехал домой на автомобиле из Румынии.

5 марта

9 марта

  • Италия начинает национальную изоляцию. Десять дней спустя количество смертей от COVID-19 в стране достигло 3400 человек, что превысило количество всех погибших в Китае.

10 марта

  • После того, как хор в штате Вашингтон собрался на тренировку, более 80 процентов его участников заразились коронавирусом. Ученые назвали это свидетельством того, что вирус передается воздушно-капельным путем.

11 марта

12 марта

  • В Украине начался карантин из-за угрозы распространения смертельного коронавируса. Первые такие ограничения в стране ввели на период с 12 марта по 3 апреля.

  • Эпицентром болезни на это время стала Европа, где зарегистрировали больше всего инфицированных, тогда как в Китае только в пределах 11 случаев за сутки.

16 марта

  • В США и Китае начинают тестировать на безопасность вакцины против коронавируса.

  • Украина объявила, что закрывает границы для иностранцев сроком на две недели.

17 марта

  • Вопреки "теориям заговора", исследование подтверждает, что вирус не был изобретен в китайской лаборатории или выпущен из нее (так заявляли в США). Последующие научные работы показывают, что наиболее вероятным источником инфекции является летучая мышь.

19 марта

  • Калифорния стала первой, кто издал в США приказ о домохозяйстве в условиях пандемии. Всем калифорнийцам было предписано оставаться дома, за исключением случаев, когда они выполняли важную работу или совершали покупки для удовлетворения основных потребностей.

27 марта

  • Соединенные Штаты Америки стали новым эпицентром пандемии коронавируса, поскольку количество случаев заболевания в стране превысило 100 тысяч.

28 марта

  • Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выдает разрешение на экстренное использование противомалярийного препарата гидроксихлорохин для лечения некоторых госпитализированных с коронавирусом пациентов.

2 апреля

  • В мире зарегистрировано 1 миллион случаев COVID-19. Погибло более 53 000 человек.

Коронавирус в мире в начале пандемии

3 апреля

  • С ростом доказательств того, что вирус может распространяться по воздуху и что бессимптомные пациенты тоже заразны, людям рекомендуют носить маски для лица в общественных местах.

11 апреля

  • От коронавируса в США умерли 20 тысяч человек, что превысило количество летальных случаев в наиболее пострадавшей на то время стране в Европе – Италии.

28 апреля

  • Количество случаев в США достигает 1 миллиона.

1 мая

  • Управление по продовольству и медикаментов США (FDA) выдает разрешение на экстренное использование противовирусного препарата ремдесивир для тяжелобольных пациентов. Это было сделано после того, как предварительные результаты показали, что лекарство может сократить пребывание зараженного в медучреждении.

14 мая

27 мая

31 мая

15 июня

  • FDA отменяет разрешение на экстренное использование для лечения COVID-19 гидроксихлорохина, после того, как многочисленные исследования не подтвердили его положительный эффект.

28 июня

  • Менее чем через шесть месяцев после обнаружения коронавируса более 10 миллионов человек во всем мире были инфицированы им и более полумиллиона умерли.

29 июня

  • Китай одобряет вакцину против COVID-19 для использования в вооруженных силах, причем до завершения окончательных испытаний на ее безопасность и эффективность.

10 июля

  • Производитель ремдесивира Gilead Sciences заявил, что препарат снижает риск смерти от COVID-19.

27 июля

  • Американские компании Pfizer и Moderna начинают набор десятков тысяч добровольцев для последних стадий клинических испытаний своих вакцин.

Коронавирус в мире на сегодня

11 августа

  • Президент России Владимир Путин объявляет, что вакцина, получившая название Sputnik V, будет доступна населению его страны, хотя все этапы тестирования не были завершены. В мире ее так и не признают, в частности, в Британии скажут, что клинические испытания "первой в мире" российской вакцины против коронавируса дали сомнительные результаты.

23 августа

  • FDA предоставляет разрешение на экстренное использование плазмы выздоравливающих для лечения госпитализированных пациентов с COVID-19. Это несмотря на отсутствие клинических испытаний, оценивающих, действительно ли кровь таких людей помогает бороться с болезнью.

25 августа

  • Первое сообщение о повторном заражении человека вирусом вызывает у ученых опасения по поводу того, как долго сохраняется иммунитет к нему.

28 сентября

  • Более 1 миллиона человек умерли от COVID-19, больше 40 процентов смертей произошли в США, Бразилии и Индии.

22 октября

  • Ремдесивир становится первым лекарством, получившим полное одобрение FDA для лечения COVID-19. Однако неделей ранее исследование ВОЗ показало, что этот препарат не снижает смертность от коронавируса.

9 ноября

  • Основываясь на предварительных данных, Pfizer заявляет, что ее вакцина на 90% эффективна в предотвращении заражения людей коронавирусом. Последующие результаты предполагают 95-процентную эффективность.

  • FDA выдает разрешение на экстренное использование терапии моноклональными антителами Eli Lilly. Полученные в лаборатории антитела якобы могут снизить уровень вируса у недавно инфицированных людей и предотвратить госпитализацию.

  • Практически все страны Европейского Союза вернули жесткий карантин, чтобы сдержать распространение эпидемии коронавируса, не вызывать коллапса медицинской системы и спасти жизни людей.

  • В Украине тоже увеличивается количество больных, но во власти решились только на введение "карантина выходного дня".

16 ноября

20 ноября

  • Pfizer требует экстренного одобрения FDA для своей вакцины. Десять дней спустя Moderna просит то же самое.

1 декабря

8 декабря

  • В Великобритании вакцина Pfizer была разрешена для использования в экстренных случаях. А 8 декабря страна начала массовую вакцинацию населения.

90-летняя Маргарет Кинан становится первым пациентом в Великобритании, получившим вакцину против COVID-19

9 декабря

10 декабря

  • Консультативный комитет рекомендует, чтобы FDA выдало разрешение на экстренное использование вакцины Pfizer против COVID-19 в США.

15 декабря

16 декабря

  • По данным Worldometers, в мире насчитывается более 73 миллионов случаев заболевания COVID-19, из которых больше 1,6 млн инфицированных умерли. При этом больше чем 51 млн жителей планеты вылечились.

Люди в разных странах готовятся встречать Рождество и Новый год в условиях пандемии, а некоторые протестуют против введенных карантинных ограничений на праздники

Карта распространения коронавирусой инфекции (COVID-19) в мире:

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