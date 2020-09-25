Как будут развиваться события в Беларуси после тайной инаугурации Лукашенко: возможные сценарии

23 сентября в Беларуси неожиданно для всего мира прошла тайная инаугурация незаконно избранного президента Александра Лукашенко.

На событие остро отреагировали зарубежные политики и дипломаты. Легитимность Лукашенко не признали США, Канада, Германия, Дания, Чехия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, а глава МИД Великобритании Доминик Рааб считает, что самопровозглашение президентом еще больше подрывает репутацию белорусского политика. Схожего мнения придерживается и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

OBOZREVATEL расспросил украинских политиков и экспертов о том, какие существуют сценарии развития событий в Беларуси после тайной инаугурации Лукашенко.

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил OBOZREVATEL, почему то, что произошло 23 сентября, нельзя называть инаугурацией.

"Во-первых, я бы не называл это инаугурацией, поскольку это просто фарс. Во-вторых, она не столько тайная, сколько подпольная. Каждый диктатор держится до того момента, пока его боятся. Когда над ним начинают смеяться, ему приходит конец", – считает Климкин.

По мнению экс-министра, в дальнейшем развитии событий в Беларуси ключевую роль сыграет Россия, в частности Путин.

"Путин, я уверен, давно сдал Лукашенко, и сейчас тот для него тоже становится токсичным активом. Обратите внимание, что в России никто не поздравил Лукашенко. Там начали его откровенно троллить. Для Путина критично, чтобы Лукашенко просто не убрали, поскольку это можно рассматривать как проекцию на российские события. Поэтому ему нужно, чтобы переход был контролированным – это его ключевая задача. Он играет внутри своей страны, чтобы показать, что Лукашенко просто так скинуть нельзя, он играет с Беларусью, чтобы сохранить там пророссийский контроль – создать систему пророссийских партий и бизнес-элит, и конечно, с Западом, потому что он прекрасно понимает, что им надо о чем-то договориться", – считает Климкин.

Он также рассказал об оптимальных краткосрочных сценариях для Беларуси и возможной реакции Запада.

"В перспективе никто ни о каком Лукашенко говорить не будет, но сейчас оптимально начать дискуссию по новой Конституции и срочно провести президентские и парламентские выборы – без участия Лукашенко. Но он находится в неадеквате и будет держаться за власть. Поэтому я боюсь, что завтрашние-послезавтрашние протесты будут очень эмоциональными. У меня много друзей в Беларуси, я с ними переписываюсь. По поводу реакции Запада: 1-2 октября пройдет саммит ЕС, и я получаю сигналы, что санкции будут утверждены. Но они больше символические, поскольку Евросоюз выбрал стратегический подход, чтобы не оттолкнуть белорусские элиты и бюрократию, не толкнуть их в объятия Путина. ЕС будет играть в долгую", – заключил экс-министр.

Депутат ВР от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко рассказал в комментарии OBOZREVATEL, почему теперь любые сценарии закончатся плохо для Лукашенко и как будет реагировать мировое сообщество.

"Понятно, что Лукашенко выбрал сценарий конфликтный: удержать власть любой ценой. На диалог он не идет. Это означает, что в Беларуси продолжится противостояние против него, как диктатора – а он теперь диктатор. Выборы 9 августа были нелегитимными, их не признает цивилизованный мир", – считает депутат.

Гончаренко описал несколько сценариев развития событий, но все они будут негативными для незаконно избранного президента Беларуси.

"Первый сценарий – конфликта. Протесты пойдут на спад, и Лукашенко таким образом удержится, но я думаю, что такой сценарий приведет к обострению – экономическому или какому-либо другому. Далее будет вспышка, и все начнется сначала. Второй сценарий: протесты не будут затухать, а Беларусь и белорусские элиты заставят Лукашенко уйти с должности или изменить Конституцию, другими словами, поделиться властью. Ну и третий сценарий – сейчас начнется народное восстание, и его уберут силой", – объяснил он.

"Согласно Конституции Беларуси, он должен был провести инаугурацию не позже 9 октября. В противном случае, пришлось бы проводить перевыборы, что для него означало бы конец здесь и сейчас. Поэтому он не хочет идти на диалог, но у него в принципе не было другого варианта. Конечно, эта ситуация еще больше загоняет в глухой угол, из которого нет хорошего выхода", – продолжил депутат.

Тем не менее политик считает, что инаугурация вряд ли приведет к каким-либо активным действиям со стороны мирового сообщества.

"Я думаю, что будут санкции, по крайней мере. А будет ли что-то большее, сказать сложно. Какого-либо вторжения, понятно, не будет, будет помощь демократическому белорусскому обществу, будет помощь белорусским беженцам, будут санкции против самого Лукашенко. Это все, что сегодня может сделать западный мир", – заключил депутат.

Эксперт по политике Беларуси Игорь Тишкевич рассказал OBOZREVATEL, сколько продлятся и как будут развиваться протесты в Беларуси.

"Инаугурация сама по себе – это знак того, что власть попытается перехватить инициативу. Активизация протестов временная, потому что существовал негативный триггер для населения. Тем не менее за любым подъемом протестных акций идет этап эмоционального выгорания. Власть подстроилась именно под этот процесс, чтобы негативный триггер не ударил по ней. Несмотря на это, рост протестной активности будет. Скорее всего он будет временным, если оппоненты Лукашенко не выйдут с заявлениями. Сейчас очевидно, что противостояние переходит из краткосрочной перспективы в такую продолжительную игру по крайней мере на несколько месяцев, если не на пару лет", – пояснил эксперт.

Тишкевич спрогнозировал, какие инструменты будут использовать у Лукашенко, чтобы удержать власть.

"После уменьшения протестных настроений запустят идею конституционной реформы как формат диалога. Ее будут "продавать" внешним игрокам. В новую Конституцию включат положения Лукашенко, а также демократические гарантии и процедуры. Для проформы власть зарегистрирует несколько оппозиционных партий. Существующий Координационный совет сформируют из представителей отдельных организаций и белорусов. Это тактика по разделению протестных групп, на фоне которого вырастут конфликты. Так власть выйдет на референдум по принятию Конституции и на него, скорее всего, вынесут Лукашенко. Далее проведут выборы, которые будут зависеть от мирового экономического кризиса и внешнеполитической ситуации. Конституцию могут утвердить до зимы, а уже весной огласить о проведении референдума. Затем летом – референдум и электоральная кампания. Второй вариант: будут тянуть время и проведут кампанию в 2021 году или в начале 2022-го", – считает Тишкевич.

В заключение эксперт подробно разобрал причины затухания протестов в Беларуси.

"Для оппонентов Лукашенко важно ответить самим себе на вопрос: "Что мы делаем дальше и как коммуницируем с внешними игроками и населением". Постоянно держать людей в состоянии эмоционального подъема невозможно. Рано или поздно люди перестают реагировать на негативные триггеры и начинают воспринимать их как фон. Для протестных акций это проблема, а у власти появляется дополнительная возможность для репрессий. Тут можно провести параллели с Украиной: вначале АТО было для всех шоком, а сейчас это просто статистика, как бы цинично это ни звучало. То же самое касается Беларуси: в первые недели после выборов каждые пару дней появлялись новые форматы уличных акций, инициатива была на стороне протестующих, а власть не знала, как реагировать. Теперь потенциал протестных акций в рабочие дни исчерпал себя, и даже при мощном негативном триггере – инаугурации Лукашенко – на акции в целом по Беларуси вышли не более 10 тысяч человек. Это не означает, что акции прекратятся уже завтра, но собирать их будет все тяжелее", – подытожил Тишкевич.