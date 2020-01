Как будто все вымерли: в Китае объявили жесткий карантин из-за коронавируса. Фото и видео

Власти Китая объявили бессрочный карантин в городе Ухань, где началось распространение смертельного коронавируса nCoV.

Автобусное, железнодорожное и авиасообщение с городом перекрыто, сообщает Meduza. В Ухани проживают более 11 миллионов человек (чтобы посмотерть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Вокзал в Ухани Meduza

Из города можно выехать только на своем автомобиле, пройдя блокпост. Там пассажиров и водителей проверяют на наличие признаков заболевания.

Arriving in Wuhan. The station is, as you might expect, unusually quiet. One of the passengers pulled down his mask to have a smoke before getting back on the train. pic.twitter.com/hjTKJZg0of — Chris Buckley 储百亮 (@ChuBailiang) 23 января 2020 г.

At Wuhan Railway station at least I have not seen extraordinary security, or health checks — apart from what looked like a fever detector at the exit to the platform. A loudspeaker announcement tells says residents should not leave Wuhan and the station is temporarily closed. pic.twitter.com/ctNBITCcII — Chris Buckley 储百亮 (@ChuBailiang) 23 января 2020 г.

Private cars and trucks can freely leave Wuhan, drivers and passengers get a temperature check. Vehicles also permitted to drive in. Not currently accurate to describe the city as being "locked down". pic.twitter.com/JAHzXOliJc — Tom Hancock (@hancocktom) 23 января 2020 г.

Жители Ухани практически не выходят на улицу, а в жилых домах проводят дезинфекцию. При этом работу в городе никто не отменял.

The shopping streets around Wuchang District in Wuhan are very quiet. Most, if not all, shops are closed, and there are few passers by. So far — and it is early days — I haven’t seen any large contingents of police or People’s Armed Police. pic.twitter.com/Zy0DJbTj0K — Chris Buckley 储百亮 (@ChuBailiang) 23 января 2020 г.

Última hora en #Wuhan: los transportes públicos quedan suspendidos. El aeropuerto y las estaciones de tren permanecerán también cerrados hasta nuevo aviso.



Fuente: Wuhan New #Coronavirus Infection of Pneumonia Epidemic Prevention and Control Headquarters. pic.twitter.com/SYuSqJqxfR — SedeenChina (@SedeenChina) 23 января 2020 г.

Сколько продлится карантин в Ухани - неизвестно, поэтому люди запасаются едой и предметами первой необходимости. В некоторых магазинах уже опустели прилавки.

Меры предосторожности из-за вируса продолжают принимать по всему Китаю. В аэропортах "подозрительных" пассажиров помещают в специальные боксы до тех пор, пока анализы не покажут отсутствие опасности.

A social media video (unverified) shows a passenger being transported out of an airport(some say Shanghai Hongqiao; some say Fujian) in a sealed moving box. #WuhanCoronavirus #WuhanOutbreak pic.twitter.com/UvTr2SbJpr — Xinyan Yu (@xinyanyu) 23 января 2020 г.

Another video from a different angle - this sealed moving box transporting sick passengers out if the airport is in Fuzhou, Fujian Province. #wuhan #wuhanvirus pic.twitter.com/KvyZ0nSXQW — Xinyan Yu (@xinyanyu) 23 января 2020 г.

Ранее OBOZREVATEL писал, что власти Китая отменили все спортивные соревнования как минимум до апреля из-за риска распространения смертельного коронавируса nCoV.

