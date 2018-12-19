Как Brexit ударит по Великобритании: названы последствия выхода из ЕС

Великобританию после Brexit может охватить сильный социальный кризис, нехватка продуктов питания и лекарств.

Об этом рассказала в эфире ObozTV эксперт по вопросам международных отношений Анна Шелест, комментируя подготовку Лондона к выходу из Евросоюза.

Эксперт напомнила, что в последнее время в Лондоне происходили протесты против Brexit – "очень мирные, хотя и очень многолюдные".

"Сегодня правительство Терезы Мэй зашло в сильный политический кризис. Если до этого ставился вопрос – жесткий или мягкий Brexit, то сегодня она начинает говорить о возможности отсутствия договора. А это говорит о том, что куча сфер в обществе будут неконтролируемы и непонятны", – подчеркнула она.

"От банального – там много продуктов поставлялось из Европы. Будет непонятно, по каким тарифам и таможенным правилам доставлять. Уже министерство проговаривало, что они будут делать определенные запасы на март, чтобы супермаркеты не остались без определенной категории еды. То же самое с лекарствами – очень много лекарств производились в европейских странах. Госпитали готовятся", – объяснила международник.

По словам Шелест, Великобритания с 70-х годов "была связана с Европейским Союзом, было свободное движение, что угодно ввозилось". "И вдруг с 29 марта, если не будет договора, непонятно, каким образом это регулировать", – добавила она.

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Эксперт считает, что Британию ожидает сильнейший кризис в социальной сфере.

"Первая сфера, которой это коснется – социальная. Экономика постепенно готовится. Мы уже увидели это с банками и большими корпорациями. Они еще два года назад начали готовиться к выходу из Евросоюза. Для них это сумасшедшие последствия. Кто-то переводил свои штаб-квартиры, кто-то выводил капитал, кто-то находил другие механизмы взаимодействия. Большие компании уже это делают. А в социальной сфере, если не будет договора, может возникнуть кризис", – заявила Шелест.

espreso.tv

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.

Нижняя палата парламента Великобритании должна была проголосовать за проект по выходу из Евросоюза 11 декабря 2018 года.

Однако премьер-министр Тереза ​​Мэй перенесла голосование по проекту соглашения о Brexit. Она пояснила, что для поддержки соглашения в это время не было бы нужного количества голосов. По ее словам, голосование должно состояться в течение недели, начинающейся 14 января.

25 ноября страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Согласно пунктам договора, Великобритания должна выйти из ЕС в марте 2019 года.

Между тем Европейский суд постановил, что Лондон может отозвать решение о выходе из Евросоюза.

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