Это может показаться выдумкой любому, но только не итальянцам, культивирующим вкусную еду. Тут, в регионе Эмилия-Романья находятся два филиала банка Credito Emiliano, в которых вместо бриллиантов, золотых слитков, банкнот, монет и произведений искусства хранятся шедевры национальной кулинарии – сыры пармиджано-реджано.

Туристов, кстати, всегда предупреждают ни в коем случае не употреблять тут общепринятое французское название этого сыра "пармезан", иначе гостеприимные и радушные до этого итальянцы вмиг станут холодными и отчужденными, с презрением смотрящими на того, кто произнес это кощунственное слово. Запомните: пармиджано-реджано и никак иначе – ведь этот сыр возник именно в окрестностях городов Пармы и Реджо-Эмилии.

Банкирский дом Credito Emiliano, также известный как Credem, принимает вклады сыром с 1953 года. Сыроделы отдают свой продукт в банк в качестве залога, а банк, в свою очередь, выдает им кредиты под выгодные три процента годовых. Это воистину удачный механизм и двойная выгода, ведь кроме возможности получить кредит, производители пармиджано не должны беспокоиться о том, как их сыр будет дозревать.

Одно дело – сделать огромную сырную голову из 550 литров отборного молока, и другое – получить готовый созревший продукт, считающийся зрелым "в возрасте" от двух до трех лет. И все эти долгие месяцы ему нужны особые климатические условия, которые как раз и предоставляют кондиционированные и увлажненные банковские депозиты. Специально обученный персонал поворачивает сырные головы, смазывает их маслом, проверяет их состояние особыми серебряными молоточками – в общем, следит за подопечными сырами как за любимыми детьми. Вместимость двух банковских хранилищ составляет 420 тысяч форм, то есть почти 17 тысяч тонн, чья совокупная стоимость достигает 150 миллионов евро. Вот уж действительно сокровища!

В течение двух-трех лет сыроделы погашают выданный им кредит, а сыр тем временем дозревает до полной готовности, после чего благополучно отправляется на полки магазинов по всему миру. В редких случаях, когда кредит не может быть погашен, банк берет на себя его реализацию. Таким образом, он не только зарабатывает, но и поддерживает бизнесменов и местную экономику в современных кризисных условиях, спасая многих от банкротства.

Facebook Александра Соколовского

Facebook Александра Соколовского

Facebook Александра Соколовского

Такой вкусный и престижный продукт, как пармиджано-реджано, не мог не стать лакомым кусочком для грабителей банков. Трижды они уже пытались очистить складские помещения, один раз даже прорыли туннель, как в голливудском блокбастере. Но были пойманы с поличным, а сырные головы после тщательного осмотра (для них вредны перепады температур) были возвращены на гигантские полки хранилищ. Которые, в свою очередь, были еще больше укреплены: колючей проволокой и видеокамерами, системой слежения и бронированными дверьми. А всех потенциальных грабителей генеральный директор сырных депозитов Роберто Фриньяни предостерегает, обращаясь к их здравому смыслу. Каждая форма пармиджано весит около 30 кг, так что этот сыр намного труднее украсть и главное – перенести, чем даже классические золотые слитки, которые обычно весят 400 унций, то есть 12,4 кг.

Credito Emiliano — крупный банк, у которого множество отделений по всей Италии. Кредиты под залог сыра — далеко не основной вид его деятельности. Банк предлагает и депозиты, и страхование. Его прибыль от “сырных” кредитов не превышает одного процента. Но эта особая фишка обеспечивает финучреждению особую репутацию среди местного населения. Ведь банк ставит перед собой цель не только получить прибыль, но и поддержать местных сыроделов: с 2009 года более 100 производителей пармезана объявили себя банкротами и закрыли свои предприятия.