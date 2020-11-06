Как Байден и Трамп выглядели в молодости: архивные фото кандидатов на пост президента США

На выборах-2020 в США за президентское кресло борются действующий лидер страны Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден. И республиканец, и демократ уже далеко не молоды, в течение нескольких десятков лет они строили свои карьеры и личную жизнь, а в случае победы могут установить рекорд.

Так, Трамп имеет шансы побить "планку" Рональда Рейгана по возрасту нахождения у власти (к началу второго срока ему будет 74 года), а Байден – стать самым старшим президентом на первом сроке в истории Штатов (на момент инаугурации ему будет 78 лет). При этом Байден уже успел заручиться поддержкой 264 выборщиков при необходимых 270, а Трамп – 214.

OBOZREVATEL предлагает серию фотографий двух американских политиков, иллюстрирующих ключевые события в их биографии, от юности до наших дней (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

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Дональд Трамп

Дональд Джон Трамп – американский предприниматель, миллиардер, строительный магнат, владелец крупной сети отелей и казино. Автор внушительного ряда книг по бизнесу и саморазвитию. Член Республиканской партии. 8 ноября 2016 года был избран 45-м президентом США.

Трамп родился вскоре после окончания Второй мировой войны, 14 июня 1946 года. Он был четвертым ребенком в семье уроженки шотландской деревни Мэри Маклауд и Фреда Трампа, сына немецких иммигрантов, который уже в 25-летнем возрасте владел собственной строительной компанией.

Унаследовав от отца жесткий и напористый характер, привыкать к роли младшего брата Дональд не собирался. Справиться с невыносимым мальчишкой не могли ни родители, ни школьные учителя, поэтому в 13 лет его поставили перед фактом: юный Трамп отправился в Нью-Йоркскую военную академию.

Будучи кадетом, Дональд проявил себя как дисциплинированный ученик, который мог похвастаться как хорошими отметками, так и высокими навыками социальной адаптации и спортивными успехами. Родители не могли нарадоваться сыном, резко взявшимся за ум, и даже начали ставить его в пример остальным детям.

В 1964 году Трамп блестяще окончил военную академию и поступил в Фордемский университет. После четырех семестров он перевелся в Уортонскую бизнес-школу при Пенсильванском университете. В 1968 году получил степень бакалавра экономических наук, после чего отец принял сына в семейный бизнес. Дональд всерьез заинтересовался недвижимостью, надеялся в будущем стать наследником строительной империи Трампов и многократно умножить отцовское состояние.

Первым вверенным Дональду проектом стал грандиозный жилой комплекс Swifton Village в штате Огайо, рассчитанный на 1200 квартир для "среднего класса". Под руководством младшего Трампа компания сумела закончить его в течение года, затратив на постройку $6 миллионов и выручив с продажи апартаментов $12 млн.

Двойной доход – более чем отличное начало карьеры, однако Трамп не собирался останавливаться на достигнутом. Строительство квартир в Огайо было проспонсировано государством, но Дональд понимал, что за финансовой поддержкой для более серьезных проектов стоит обращаться не к правительственным организациям, а к сильным мира сего: банкирам, топ-менеджерам, нефтяным магнатам. В 1971 году он снял апартаменты в самом сердце Нью-Йорка – на острове Манхэттен. Здесь его круг знакомств быстро пополнился влиятельными людьми.

Джо Байден

Джозеф Робинетт Байден-младший – американский политик, демократ, названный по результатам его деятельности в Комитете Сената по международным отношениям одним из людей, изменивших мир. Сенатор США от штата Делавэр (1973-2009 годы), вице-президент США при Бараке Обаме (2009-2017 годы). В 2020 году он от Демократической партии в третий раз выдвинул свою кандидатуру на пост президента США, став главным конкурентом действующего президента страны Дональда Трампа.

Байден-младший, первый ребенок Джозефа Робинетта Байдена и Кэтрин Юджинии Байден (в девичестве Финнеган), появился на свет в штате Пенсильвания, в рабочем городке Скрэнтон, 20 ноября 1942 года. Джо, как его называли в семье, рос с сестрой и двумя братьями. Родители воспитывали их в католической вере. По материнской линии мальчик унаследовал ирландские корни, а по отцовской – английские и французские.

Хотя родные политика принадлежали к высшим слоям общества, отец Джо, изначально владевший хорошим состоянием, унаследованным от своего отца, в 50-е годы обанкротился, потерпев несколько финансовых неудач подряд.

Полностью восстановить состояние Байден-старший не смог, однако ему удалось устроиться в компанию, в которой он стал продавцом подержанных автомобилей, тем самым смог обеспечить семье достойный уровень жизни среднего класса. Джозеф же c детства сильно заикался, что осложняло и общение со сверстниками, и учебу, но он смог побороть этот недостаток, проводя по нескольку часов в день перед зеркалом и читая стихи.

Учился будущий политик в Уилмингтонской школе святой Елены, а окончив ее, поступил в Академию Арчмер, где стал членом студенческой футбольной команды и показывал неплохие успехи в футболе. Также Джо занимался бейсболом. По воспоминаниям сокурсников, студентом он был посредственным, но у него были действительно выдающиеся лидерские качества: Байден принимал непосредственное участие в студенческой жизни и несколько раз избирался президентом класса.

В 1965 году Джо окончил университет Делавэра со степенью бакалавра в области политологии и истории, но счел необходимым получить и образование в области юриспруденции, поэтому три следующих года он потратил на учебу в юридическом колледже при Сиракузском университете в Нью-Йорке, став в 1968 году доктором права.

В 1974 году Трамп, не без помощи новых связей, выиграл тендер на восстановление полуразрушенного отеля Commodore. Так как многие здания около гостиницы тоже находились в плачевном состоянии и нуждались в финансовом вливании, как, впрочем, и сам город, пребывавший на грани банкротства, Дональд сумел добиться от мэрии налоговых льгот сроком на 40 лет. Более того, крупнейшие банки Нью-Йорка выделили ему ипотечный кредит общей суммой $70 миллионов. Условие стояло одно – Трамп должен был привести район в порядок.

Фирма Дональда взялась за дело, и шесть лет спустя жители Манхэттена смогли лицезреть пришедший на смену унылому желтому зданию 25-этажный монолит из стекла и стали в окружении новеньких, функциональных и удобных для жизни кварталов. Много позже, в октябре 1996 года, половину прав на отель выкупила одна из крупнейших гостиничных сетей Hyatt, увеличив состояние Трампа на $142 миллиона.

В 1979 году Дональд положил глаз на участок земли на 5-ой авеню, напротив ювелирного магазина Tiffany&Co. Когда бизнесмена спросили, что заставило выкупить его именно это место, он ответил: "У магазинов Тиффани всегда крутятся самые обеспеченные люди Нью-Йорка". К 1983 году на этом участке вырос 58-этажный небоскреб Trump Tower, высотой превзошедший все городские здания.

Началом политической деятельности Джо Байдена следует считать 1969 год, когда он баллотировался в совет четвертого округа Ньюкасл от демократов и выиграл – во многом благодаря программе, которая зиждилась на поддержке малоимущих и развитии строительства государственного жилья. В окружном совете Байден, не прекращая юридическую практику, работал с 1970 по 1972 год включительно.

В ноябре 1973 года Джо стал сенатором от штата Делавэр. В историю Соединенных Штатов Америки он вошел как самый молодой сенатор – ему было всего 30 лет.

Политологи отмечают, что у кампании молодого политика шансов практически не было. Она ставила целью прекращение войны во Вьетнаме, а также охрану и сохранение окружающей среды и природных ресурсов, защиту гражданских прав населения страны, развитие здравоохранение и внедрение более справедливого налогообложения.

Ни поддержки, ни финансирования у кампании не было, руководила ею Валери Байден Оуэнс, сестра Джо, и почти все члены семьи работали там. Программа была изложена на газетной бумаге. Непрезентабельные листовки члены кампании раздавали людям на улицах и вручали избирателям при личных встречах.

Главным соперником Джо был республиканец Джеймс Калеб Боггс, пользовавшийся поддержкой президента Никсона. Но его авторитет не устоял перед энергичностью Байдена, привлекательностью его политической программы и способностью молодого демократа воздействовать на эмоции граждан.

В 1974 году Джо, названный изданием Times "одним из лиц будущего", охарактеризовал себя и как либерала, имея в виду демократичное отношение к гражданским правам, и как консерватора, отмечая негативное отношение к абортам.

Когда в 1977 году в Нью-Джерси легализовали азартные игры, Трамп понял, что перед ним – лакомый кусочек, который ни в коем случае нельзя упускать. В 1980 году он приобрел участок земли в Атлантик-Сити, поручив получение лицензии на игорный бизнес брату Роберту. В 1982 году состоялось открытие грандиозного гостинично-развлекательного комплекса Trump Plaza Hotel&Casino стоимостью $250 миллионов. В 1986 году Дональд выкупил городской отель сети Хилтон и возвел на его месте $320-миллионный "Замок Трампа" (Trump’s Castle). Параллельно он начал строительство крупнейшего отеля-казино мира "Тадж-Махал", который открыл двери для посетителей в 1990 году.

Новые проекты финансировались за счет заемных средств, что было довольно рискованно. Кредиторами Трампа являлись крупные банки и инвестиционные компании, долги бизнесмена стремительно росли, угрозу банкротства усугублял назревающий в сфере недвижимости кризис.

Во время сенаторства Джо Байден принял участие в разработке и внедрении многих законопроектов, среди которых был нашумевший и чрезвычайно жесткий "Закон о борьбе с преступностью" 1984 года. Он расширял уголовную ответственность за кибермошенничество и захват заложников, увеличивал ответственность за выращивание и продажу марихуаны, позволял конфисковать имущество у участников ОПГ.

Политик голосовал за закон, запрещающий гомосексуалам службу в армии, и о запрете однополых браков, которые впоследствии, при президенте Бараке Обаме, были отменены.

Также Байден был яростным противником расовой интеграции в школах (когда чернокожих учеников принудительно заставляли посещать школы для белых). Он считал, что "неупорядоченная отмена сегрегации превратит школы в расовые джунгли". Что, к слову, вызвало протесты со стороны его избирателей.

Впервые на должность президента Байден баллотировался в 1988 году. Поддержку нацменьшинств он получил после критики в адрес госсекретаря Джорджа Шульца, который выступал за поддержку систему апартеида в ЮАР. Однако акцент в кампании делал на молодых специалистов и представителей еврейской диаспоры. Он призывал американцев отказаться от "простого потребления материального" и "несдержанного индивидуализма".

Однако мечтам Байдена стать самым молодым президентом и, подобно Кеннеди, новой фигурой, вдохновившей американское общество, сбыться было не суждено. Он снялся с выборов из-за обвинения в плагиате, которые позже были отменены решением Верховного суда Делавэра.

В начале 90-х годов долги компании Трампа перед кредиторами достигли $9,8 миллиардов, из них $900 миллионов он должен был заплатить из своего кармана. На грани банкротства бизнесмен был вынужден заложить небоскреб Trump Tower. Пресса подливала масла в огонь, критикуя каждый шаг Дональда.

Однако благодаря врожденному упорству ему удалось выбраться из долговой ямы. Доходы от игорного бизнеса покрыли большую часть задолженностей, к 1997 году магнат полностью погасил долги и приступил к работе над новыми проектами. В 2001 году компания Трампа совместно с корейским предприятием Daewoo закончила строительство 72-этажного здания Trump World Tower. 262-метровый небоскреб вырос ровно напротив штаб-квартиры ООН на Манхэттене.

Трамп в 1996 году стал владельцем трех конкурсов красоты: "Мисс Вселенная", "Мисс США" и "Мисс Тинейджер США". Также строительный магнат засветился камео в нескольких кинофильмах и сериалах, например, в комедии "Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке" он объяснял юному Маколею Калкину, как пройти в холл.

В 90-е годы Джо Байден был в числе политиков, которые призывали оказать финансовую поддержку Армении и Нагорному Карабаху. В следующем десятилетии он протестовал против политики Джорджа Буша-младшего относительно выхода из советско-американского договора по ПРО от 1972 года.

11 октября 1991-го американская общественность была прикована к телеэкранам. Профессор права из Университета Оклахомы Анита Хилл давала показания перед Юридическим комитетом сената. Слушание касалось кандидата в Верховный суд США Кларенса Томаса. Хилл утверждала, что тот многократно сексуально домогался ее, когда они вместе работали в администрации Рейгана.

Тогда Джо Байден был председателем комитета, и его решения во время процесса критикуют по сей день. Все участники панели были белыми мужчинами средних лет, а Байден отказался вызвать для показаний несколько других женщин, которые были готовы подтвердить слова Хилл.

В 2002 году Трамп запустил в прайм-тайм реалити-шоу "Кандидат". Участникам предстояло соревноваться между собой за право стать топ-менеджером в его компании. Неудачливых конкурсантов ждала фирменная фраза бизнесмена: "Вы уволены!" (в 2004 году он даже подал заявку на регистрацию торговой марки "You are fired!"). За каждый выпуск первого сезона Дональд получал около $50 тысяч, но с началом второго сезона стоимость одной серии выросла до $3 миллионов – так Трамп стал одним из самых высокооплачиваемых ведущих на телевидении.

В 2006 году он совместно с NBC выкупил компанию Miss Universe Organization, которая занималась организацией конкурсов красоты "Мисс Вселенная" и "Мисс Америка".

В 2007 году у Трампа появилась собственная звезда на голливудской "Аллее славы", которую бизнесмен получил за создание "Кандидата".

Примечательно, что Трампа прочили в президенты США еще с 80-х годов, однако на то время стрелка политического компаса Дональда постоянно металась между правым и левым полюсом. К 2009 году он более-менее определился в собственных взглядах и примкнул к Республиканской партии.

После терактов 11 сентября 2001 года Байден поддержал военное вмешательство в Афганистан. Кроме этого, он считал допустимым вторжение в Ирак.

В середине 2007-го, когда демократы вернули себе большинство в Сенате, Джо Байден снова возглавил внешнеполитический комитет. Он заявил, что поддерживает иракский федерализм и желает разделения Ирака между курдами, шиитами и суннитами.

Оставаясь членом правового комитета Сената политик стал одним из авторов нового закона об уголовных преступлениях, который был направлен на усиление ответственности за взлом компьютеров, файлообмен материалами, защищенными авторскими правами, и детскую порнографию.

Также Байден стал автором законопроектов об ужесточении ответственности за распространение и применение кетамина, флунитразепама и "экстази". Параллельно с этим он стремился разработать план, согласно которому получение высшего образования для американцев стало бы более доступным.

Накануне президентских выборов 2008 года он боролся за кресло главы Белого дома, но вскоре добровольно оставил предвыборную гонку, в которой победил Барак Обама. Последний выбрал его кандидатом на пост вице-президента, который Байден занимал с 2009 по 2017 год.

В 2011 году выдающегося экономиста и управленца Дональда Трампа пытались выдвинуть для участия в выборах президента, но бизнесмен заявил, что не готов покинуть частный сектор.

16 июня 2015 года Трамп дал жителям США понять, что передумал, сообщив о готовности сразиться за президентское кресло. Кампания Трампа была строго продумана: первым делом он посетил штат Нью-Гэмпшир, традиционно считающийся оплотом республиканцев, затем совершил тур по Неваде и Калифорнии – штатам, ранее получившим солидное финансовое вливание со стороны Дональда. Также Трамп неоднократно проводил митинги в свою поддержку для развлечения электората.

На популярность кандидата повлиял его характер: новоиспеченный политик привык говорить открыто, не вуалируя свою речь эвфемизмами. Из-за этой особенности он снискал славу эксцентричного правдоруба.

Дональд требовал отмены медицинской программы Барака Обамы, заявив, что ее обеспечение обходится государству слишком дорого, и что он без проблем найдет более эффективные и дешевые для налогоплательщиков методы.

В экономическом секторе к миллиардеру прислушивались даже демократы, он утверждал о необходимости вернуть производство на территорию США, повысив пошлины на товары американских компаний, изготовленные за рубежом, а также доказывал необходимость торговой войны с Китаем. Более подробно он изложил свою точку зрения в книге "Изувеченная Америка", изданной в 2015 году.

По оценке журнала Forbes, в 2016 году состояние Дональда Трампа перешагнуло отметку в $4 миллиарда. Оно продолжило увеличиваться, в том числе за счет лицензирования недвижимости – застройщики сами платили Трампу, чтобы строить и продавать новые проекты от его имени.

В марте 2016 года Дональда назвали наиболее вероятным кандидатом в президенты от партии Республиканцев, предсказав, что в заключительном туре выборов он столкнется с Хиллари Клинтон.

Итоги выборов 45-го президента США были непредсказуемыми. За месяц до финального дня оба кандидата получили хорошую порцию "черного пиара". Клинтон оказалась замешана в скандале с участием ФБР, Трампа обвиняли в сексуальных домогательствах. Победу уверенно прочили Клинтон, особенно после третьих, финальных дебатов. Однако результаты удивили всех – Трамп обошел своего конкурента, набрав 306 голосов выборщиков из необходимых для победы 270, обеспечив себе кресло в Овальном кабинете Белого дома.

19 декабря 2016 года коллегия выборщиков подтвердила результаты выборов, отдав 304 голоса Трампу. Лишь двое выборщиков отказались от изначального решения.

Инаугурация президента состоялась 20 января 2017 года. Во время инаугурационной речи Трамп призвал "преодолеть раскол между правящей верхушкой, коррумпированным истеблишментом и американским обществом", радикально изменить рынок труда, выгнав из страны всех нелегальных мигрантов, покинуть невыгодные США политические блоки, достичь взаимопонимания с Россией, переправить все ресурсы на благо страны и уничтожить исламистских террористов. Правой рукой Трампа стал республиканец Майкл Пенс.

За первые два года президентства Трамп подписал множество указов, направленных на экономические и внешнеполитические реформы. Но внутри самой Америки особенно жаркие споры вызвало неоднократно высказанное им намерение построить стену между США и Мексикой, чтобы ограничить приток в страну нелегалов.

При этом оппоненты Трампа не уставали говорить о его связи с РФ и обвиняли в получении голосов из-за косвенного вмешательства российской "фабрики троллей" в предвыборную агитацию в социальной сети Facebook.

С первых дней президентства Дональда Трампа среди демократов шли разговоры об импичменте. Предпринималось несколько попыток, однако Палата представителей (нижняя палата Конгресса США) была под контролем Республиканской партии, поэтому они не вышли за рамки голосования.

В 2018-м оппоненты президента получили возможность дать ход новому антикоррупционному расследованию против него. Трампа, как известно, обвинили в давлении на президента Украины Владимира Зеленского в течение двух месяцев (с мая по сентябрь 2019-го). американский лидерхотел получить компромат на Джо Байдена (потенциально его главного конкурента на предстоящих президентских выборах), а взамен обещал Украине финансовую и военную помощь.

Впрочем в феврале 2020-го Сенат, большинство в котором с 2018 года занимали республиканцы, рассмотрел претензии, и действующий президент был полностью оправдан.

В последние дни своего президентства Барак Обама наградил Джо Байдена Президентской медалью Свободы – высшей наградой США для гражданских лиц.

Во время успешной работы вице-президентом в тандеме с Обамой в личной жизни Байдена произошла трагедия. В 2015 году его старший сын Бо умер от рака мозга в возрасте 46 лет. Мужчину считали восходящей звездой в политике, незадолго до смерти он объявил о намерении баллотироваться на пост губернатора штата Делавэр в 2016-м.

Личная жизнь Дональда Трампа

Дональд Трамп был женат несколько раз. Его первая жена – чехословацкая модель Ивана Зельничкова. Они заключили брак в 1977 году. В том же году родился первенец Трампа Дональд-младший, четыре года спустя бизнесмен стал отцом Иванки Трамп, а в 1984-м – второго сына Эрика. Брак Дональда и Иваны распался в 1992 году. После развода экс-супруга закрепила за ним кличку The Donald, которая очень понравилась представителям прессы.

Со второй женой, актрисой Марлой Мейплз, Трамп начал встречаться еще в 1989 году, а сразу после развода с Иваной сделал ей предложение. Она подарила миллиардеру дочь Тиффани. Но брак прожил недолго – в 1999-м они развелись. Тиффани выросла вместе с мамой в Калифорнии, но отец тоже принимал участие в ее воспитании.

В начале 2005 года Трамп женился на еще одной фотомодели из Восточной Европы – 34-летней Мелани Кнаусс. Его третья супруга была родом из Словении, блистала на страницах глянцевых журналов, не стесняясь сниматься в весьма откровенном виде. Их свадьба попала в список самых дорогих брачных церемоний с бюджетом в $45 миллионов. В 2006 году на свет появился их общий сын Бэррон Уильям Трамп.

Личная жизнь Джо Байдена

Со своей первой женой Джо познакомился в 1964 году. Нелия Хантер, как и он, училась в Сиракузском университете. В браке с ней родились трое детей Байдена: дочь Наоми и сыновья Хантер и Бо.

Незадолго до Рождества 1972 года, вскоре после избрания Байдена сенатором, Нелия и маленькая Наоми погибли в ДТП, а сыновьям политика удалось выжить, несмотря на серьёзные травмы. Оставшись вдовцом с двумя маленькими детьми, Джо подумывал о том, чтобы оставить политику. Но в 1975 году судьба познакомила его с Джилл Трейси Джейкобс, молодой учительницей, которая, по его же словам, и вернула ему интерес к политической деятельности. Джо и Джилл обвенчались в 1977-м, а спустя четыре года у них родилась дочь Эшли Блейзер Байден.

В 46 лет у политика была обнаружена аневризма двух сосудов головного мозга. Врачи успешно провели операцию, после которой он проходил реабилитацию в течение полугода.

Младший сын политика Хантер Байден – юрист. Он работал в нефтегазодобывающей компании Burisma и был замешан в коррупционном скандале. Эшли Блейзер – социальный работник, предприниматель и меценат.

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Нынешняя кампания Трампа, желающего переизбраться на второй срок, проходила на фоне пандемии коронавируса. Более 230 тыс. американцев скончались от COVID-19, и сам президент переболел им за несколько недель до выборов. Первая леди Мелания и сын президентской четы, Бэррон, тоже заразились коронавирусом, как и ряд сотрудников Белого дома.

В дни перед выборами, которые прошли 3 ноября, Трамп призывал местные власти избегать введения карантина. Он продолжал выступать перед многочисленными сторонниками в неопределившихся штатах.

25 апреля 2019 году Байден объявил об участии в президентских выборах-2020. Дональд Трамп отнесся к его выдвижению критически, заявив, что тот "не сможет справиться с работой президента", и назвал его "сонным Джо". Сам Байден называет нынешнего главу Белого Дома "самым коррумпированным" и "сумасбродным и сумасшедшим" президентом, а также обвиняет его в поддержке только богатых американцев.

Своим избирателям Байден обещает вернуться к программе обязательного медицинского страхования Obamacare. Он намерен вернуть прежнюю максимальную ставку налога на доход граждан в 39,6% и обеспечить налоговые льготы для американского среднего класса. Его программа предусматривает "гуманную иммиграционную политику", в частности облегчение получения гражданства для 12 миллионов нелегальных иммигрантов. Он выступает против ограничений на въезд граждан из исламских стран и предлагает увеличить ежегодный лимит приема беженцев с 18 до 125 тысяч. Байден все так же поддерживает право на аборт, службу трансгендеров в армии США и однополые браки.

Его внешнеполитическая программа предусматривает сохранение давления на Россию. Он критикует Трампа за недостаточную твердость в отношении РФ, в частности за то, что тот не ввел "должное количество" санкций против Кремля.

Кардинально противоположные взгляды у Байдена и на борьбу с пандемией. Он заявлял, что бездействие Трампа во время усиливающегося кризиса оскорбительно для всех пострадавших от коронавируса.

После провальных для обоих политиков дебатов предварительные опросы показали, что по уровню поддержки Байден лидировал: 52% против 42% у Трампа (по данным на 2.11.20 г.). Из-за пандемии коронавируса можно было проголосовать досрочно, в том числе почтой. Около трети избирателей воспользовались этим правом. Социологические исследования показывали, что почтой голосовали в основном сторонники Байдена, более мобильные и прогрессивные кандидаты-демократы. Тогда как сторонники Трампа, как ожидалось, предпочли традиционный способ голосования. Все это, как утверждали политологи, грозило непростой ситуацией и ростом народных волнений в и так неспокойной обстановке. Впрочем, так и случилось – после выборов в США продолжились протесты и погромы.

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