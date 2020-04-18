Как арест генерала СБУ Шайтанова ударил по российской разведке в Европе: Bild дал объяснение

Арест генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова является сильным ударом по путинской террористической сети в Европе.

Об этом говорится в материале известного немецкого издания "Bild". Отмечается, что скорее всего террористическая сеть ФСБ имеет связи с Германией, Францией и Хорватией – странами, в которых, помимо Украины, особенно большое количество изгнанных россиян,которые искали убежища от мести Путина.

Согласно информации издания, Германия находилась на перекрестии российской сети убийств. Сообщается, что в феврале сотрудник ФСБ, офицер связи Шайтанова Игорь Егоров встретился с ним в Гамбурге, чтобы обсудить последние детали операции по убийству.

Задержание Шайтанова СБУ

Издание также отметило, что Егоров, по данным платформы расследования "Элиот Хиггинс" является старшим должностным лицом в спецподразделении "Отдел V" ФСБ РФ, который организовал убийство Зелимхана Хангошвили в Kleiner Тиргартен в Берлине в августе 2019 года. Сотрудникам этого департамента разрешено официально убивать "террористов" с 2006 года без привлечения к ответственности российской судебной системы.

При этом указывается, что нельзя сказать, был ли причастен к убийству в зоопарке россиянин Егоров или арестованный украинец Шайтанов, сообщает BILD следователи. Расследование только начинается.

Офицер СБУ Егоров в Гамбурге СБУ

Сообщается также, что украинский шпион Кремля Валерий Шайтанов снова и снова приезжал в Германию, чтобы встретиться со своими российскими лидерами, чувствуя, что они в безопасности. По информации BILD, западные службы помогли наблюдать за арестованным и его сторонниками. Кроме того, до конца не было ясно, будет ли кремлевский шпион арестован в Германии или в Украине.

Издание отмечает, что по его просьбе Федеральное министерство внутренних дел не хотело комментировать арест и предыдущие разведывательные расследования в отношении российской внутренней спецслужбы ФСБ на территории Германии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 апреля СБУ задержала генерал-майора ведомства Валерия Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов. По заданию российских спецслужб он планировал убийство добровольца Адама Осмаева.