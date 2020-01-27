Котов больше, чем людей: в сети показали, во что Асад с Путиным превратили город в Сирии

В сети показали город Кафранбель в сирийской провинции Идлиб, которая единственная из всех осталась под контролем противником президента Башара Асада, поддерживаемого лидером Российской Федерации Владимиром Путиным.

О трудных временах для населенного пункта идет речь в материале BBC News Ukraine (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Ранее в населенном пункте проживало более 40 000 человек, но сейчас осталось меньше сотни. При этом кошек насчитали больше тысячи.

Кафранбель: в Сирии показали город после атак Асада и Путина BBC News Ukraine

Кафранбель: в Сирии показали город после атак Асада и Путина BBC News Ukraine

"С Кафранбеля почти все уехали, теперь здесь очень мало людей. А котам надо, чтобы кто-то их ухаживал, кормил и поил. Поэтому они нашли убежище в домах тех немногих, кто остался. В каждом доме сейчас по пятнадцать кошек, а порой даже больше", – рассказал местный житель.

По его словам, силы президента Башара Асада приближаются к Кафранбелю. Вероятнее всего, что городок скоро захватят.

Кафранбель: в Сирии показали город после атак Асада и Путина BBC News Ukraine

Кафранбель: в Сирии показали город после атак Асада и Путина BBC News Ukraine

Кафранбель: в Сирии показали город после атак Асада и Путина BBC News Ukraine

Кафранбель: в Сирии показали город после атак Асада и Путина BBC News Ukraine

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Сирии местное население забросало бутылками со взрывной смесью войска России.

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