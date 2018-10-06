Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Ингушетии войной из-за отказа признать границу. – Ред.

Ситуация там такая: в 1991 году Джохар Дудаев стал главой Чеченской республики, заявил об отделении Чечни от Ингушетии, т.е. о разделе Чечено-Ингушетии. Была республика такая - Чечено-Ингушская Автономная Советская Социалистическая Республика в составе Российской Федерации.

В 1991 году он объявил о выходе из состава Чечено-Ингушетии, об обособлении Чечни как отдельной республики и назвал ее - Чеченская Республика Ичкерия. Ингуши остались так сказать в одиночестве, и чеченцы тоже в одиночестве.

Но административная граница между двумя этими субъектами определена не была. Не было какой-то комиссии, не велись никакие переговоры.

Условная линия проходит по населенным пунктам: Серноводск – Сунжа – Нестеровское. Читатели могут открыть на карте Google этот участок местности и посмотреть примерно, где проходит эта граница. Это и есть тот самый спорный участок. Спорным он был и остается с 1991 года.

Самое интересное, что на этом участке территории проживает тейп так называемый Мелхой, их еще называют мелхистинцы. Тоже очень интересный народ. Это примерно то же самое, как этнический состав в восточной Украине.

Чеченский и ингушский языки отличаются между собой не сильно, примерно как русский и украинский. Обычаи, религии и различные даты и все остальное отличается не сильно.

Но вот промежуточное это племя – мелхой – оно как раз то же самое, что этнический состав в восточной Украине – разговаривает и на том, и на том языке, грубо говоря на каком-то суржике между чеченцами и ингуши. Они относятся ни к той, ни к другой этнической группе. Хотя вместе одна группа называется вайнаки.

Хотя раздела населенных пунктов как таковых произойти не должно было. Там идет речь только о сельскохозяйственных угодьях. Вот они сейчас все это начали делить и делят.

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По нынешнему договору, который состоялся между главами республик, Чечня получает часть территории в горно-лесистой местности, южнее станицы Нестеровкой, а Ингушетия получает часть степной территории севернее, т.е. на территории Наурского района Чеченской республики.

Это район не заселенный, на юге находятся лес, горы, на севере находится степь.

Само по себе заявление Рамзана Кадырова абсолютно аполитичное, недальновидное. Глава одной из республик на территории Федерации не может говорить о каком-то вооруженном конфликте, потому что тем самым он подрывает территориальную целостность государства.

Что значит война? Да, я слышал эту фразу. Это высшая степень глупости – "я готов к войне". Это как? На территории единого государства один субъект будет воевать с другим. Мы уже это проходили. Был у нас осетино-ингушский конфликт, в котором я лично участвовал, почему я и попал туда на Кавказ, жил в Ингушетии несколько лет и утихомирил этот конфликт, будучи командиром мотострелкового батальона. И сколько мы там потеряли людей со стороны Ингушетии, со стороны Осетии, со стороны российский солдат.

Во-первых, это полнейшая глупость, то, что он сказал.

Во-вторых, он хочет представить из себя крупного военачальника, хотя формально или официально у него в подчинении нет ни одного военнослужащего. Все силовики – имеется в виду Министерство обороны, Росгвардия (Национальная гвардия), силы Министерства внутренних дел, силы Федеральной пограничной службы, находящиеся на территории Чеченской республики, ему не подчинены. Они подчинены федеральному центру, федеральным министерствам и ведомствам. И он в подчинении не имеет ни одного ствола. Если только опять не будут организованы, как по типу 1993-94 года при Дудаеве, какие-то самообразовавшиеся незаконные вооруженные формирования, проще говоря – банды.