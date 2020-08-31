Кадыров призвал белорусов поддержать "мудрую политику" Лукашенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к белорусскому народу с призывом сохранить действующую власть.

Как заявил он в Telegram, под руководством Александра Лукашенко Беларусь стала "одним из самых стабильно развивающихся государств в постсоветском пространстве".

"Это результат многолетней успешной и мудрой политики, проводимой Александром Григорьевичем. Мы с большим удовольствием всегда следим за этими успехами и искренне радуемся им", – отметил Кадыров.

По его словам, не все белорусы ценят и дорожат "достигнутыми прекрасными результатами".

"Сегодня мы видим, что некоторые силы стараются разрушить мир и порядок в Беларуси. Подобные действия и в целом лозунги, как правило, приводят к кровопролитию и к затяжному кризису, приводящему в упадок страну", – подчеркнул глава Чечни.

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Он призвал народ Беларуси "поддержать в эти трудные дни своего президента и дать отпор силам, заинтересованным во внутреннем расколе братского нам государства".

"Уверен, что граждане великой и самобытной страны найдут силы и выдержат это испытание, сохранят действующую власть и продолжат путь процветания", – добавил Кадыров.

Скрин Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин 30 августа провел очередной телефонный разговор с Александром Лукашенко. Он поздравил его с днем рождения, обсудил ситуацию в Беларуси и пригласил на встречу в Москву.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Лукашенко потерял свою адекватность, чем активно пользуется Путин.

Напомним, что легитимность очередного переизбрания Лукашенко на шестой срок президентства ставится под сомнение общественностью и наблюдателями.