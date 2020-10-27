Кадыров назвал президента Франции "террористом"

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал президента Франции Эммануэля Макрона "террористом" из-за его слов об убийстве 18-летним чеченцем Абдулаком Анзоровым преподавателя истории Самюэля Пати.

Макрон поддержал публикацию карикатур на пророка Мухаммеда, когда 10 дней назад сказал, что Пати убили из-за того, что он "учил студентов свободе слова, свободе верить или не верить", написал Кадыров в своем Telegram-канале.

"Я не знаю, в каком состоянии находился Макрон, делая это заявление, но последствия такой реакции могут быть очень трагическими. Президент Франции сам сейчас становится похож на террориста. Поддерживая провокации, он завуалированно призывает мусульман совершать преступления", – подчеркнул он.

Глава Чечни призвал президента Франции, "пока еще не поздно, прекратить провокации и нападки на веру.

Кадыров считает Макрона виновным в провоцировании терроризма Telegram Kadyrov_95

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