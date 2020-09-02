Кадыров назначил 21-летнюю дочь замминистра: как выглядит девушка

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат стала первым заместителем министра культуры республики.

Об этом Кадыров сообщил в Telegram. По его словам, назначение дочери на должность – "твердо взвешенное решение".

"Несмотря на свои молодые годы, она имеет богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами, в том числе и в области культуры", – отметил он.

Айшат Кадыровой дали должность в Минкульте Чечни

Кадыров рассказал, что на протяжении последних лет Айшат успешно возглавляла модный дом Firdaws (основан в 2009 году супругой Кадырова), а также якобы внесла вклад в развитие чеченской филармонии. Он напомнил, что в марте текущего года его дочь была награждена медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой".

Айшат с отцом Рамзаном Кадыровым и матерью Медни Кадыровой

Кадыров также назвал свою дочь сторонницей "возрождения истинных чеченских ценностей" и выразил уверенность, что она "ответственно подойдет к выполнению новых обязанностей".

"Решение о ее назначении принято, учитывая все перечисленные факторы, а также исходя из соответствующей инициативы дорогого брата, министра культуры ЧР Хож-Бауди Дааева. Выслушав его мнение о новом кандидате, я подписал указ", – подытожил глава Чечни.

Айшат Кадыровой 21 год

Айшат Кадырова родилась в 1998 году в селении Центарой. В 2016 году поступила на экономический факультет Чеченского госуниверситета. В 2016 Кадырова вышла замуж за сына близкого друга главы Чечни.

Айшат – первая из детей Рамзана Кадырова, получившая руководящую должность. До этого она занималась развитием модного дома Firdaws, который в 2009 году создала ее мать, жена главы Чечни Медни Кадырова.

Дочь Рамзана Кадырова Айшат

Kadyrov_95 / Telegram

Kadyrov_95 / Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чечне разгорелся громкий скандал из-за открывшегося в центре Грозного интим-бутика с эротическим женским бельем и аксессуарами "Lady A". СМИ сообщили, что владелицей пикантного магазина является дочь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Айшат.